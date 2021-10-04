В онлайн-кинотеатре Okko завершился первый сезон постапокалиптического сериала «Выжившие». В заключительной серии, как принято, нас ждал вау-финал. Если вы тоже были удивлены и у вас остались вопросы, читайте наш разбор второй половины сезона.
Расстрел как триггер
Вообще, за весь сериал военные успели несколько раз кого‑то расстрелять, но, пожалуй, самая эпичная в этом смысле сцена пришлась на пятый эпизод. В нем группу персонажей ставят к стенке и убивают. Этот сюжетный элемент близок отечественной культуре — на это сработали память сталинских репрессий и Новочеркасский расстрел 1962 года, который стал результатом забастовки рабочих из‑за повышения цен. Трагедия в Ростовской области легла в основу последнего на данный момент фильма Андрея Кончаловского — «Дорогие товарищи!». Совсем недавно же похожую сцену вы могли видеть в «Петровы в гриппе», сюрреалистической драме Кирилла Серебренникова.
Монолог как у Пелевина
На военном допросе главный герой Морозов в свойственной ему манере ерничает и философствует. В частности, он задумывается о том, что, возможно, герои — рыбы, а все происходящее им снится. Очень похожий монолог мы слышали из уст Чапаева в легендарном романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». В нем красноармейский начальник рассказывает второму заглавному герою Петру Пустоте о китайском коммунисте Цзе Чжуане. Тому часто снился один и тот же сон — что он красная бабочка. А когда Цзе просыпался, не мог понять, бабочке снится сон о революционной деятельности или, наоборот, ему о бабочке.
Белый спаситель
Морозова несколько раз нарекают спасителем. А эта тема стара как мир. Ибо пришла из Евангелия — из истории про Иисуса Христа. Соответственно, сюжеты про спасителя (желательно белого темноволосого мужчину) занимают мысли писателей и режиссеров довольно давно. Подзаголовком «Да придет спаситель» сопровождалась, например, четвертая часть франшизы про Терминатора. Кстати, яркая, но довольно шаблонная вариация христианского сюжета сейчас идет в кино — это «Дюна» Дени Вильнева. А вот интересным образом с каноном обошлись в британском сериале «Утопия» — в крови героини Джессики Хайд (похожей ценностью обладает кровь Морозова в «Выживших») содержится формула вируса, способного обесплодить почти все население. То есть в «Утопии» не только произошел гендер-своп, но и спасение заменилось своего рода апокалипсисом.
«Сквозь снег»
Почти весь шестой эпизод персонажи едут в стареньком поезде, который пересекает заснеженные леса. Тут проглядывается аналогия с французским графическим романом «Сквозь снег». В Голливуде его экранизировал корейский режиссер Пон Чжун Хо, наверняка знакомый вам как лауреат нескольких «Оскаров», по фильмам «Паразиты» и «Воспоминания об убийстве» (одной из любимых детективных драм Квентина Тарантино). Не так давно роман адаптировал и телеканал ТNТ — главную роль в одноименном сериале, который вы можете посмотреть на Netflix, исполнила Дженнифер Коннелли.
Любопытно, что поезд часто фигурирует в околоапокалиптических сюжетах. Еще одним примером может стать корейская зомби-драма «Поезд в Пусан».
Изба горит
А вот горящая изба — киноособенность скорее наша, русская. Самым известным сжигателем сооружений в отечестве можно назвать Андрея Тарковского. Похожий на избу из «Выживших» дом горел в легендарном кадре из «Зеркала». А «Жертвоприношение» сожжением дома и вовсе завершалось.
Поселение и его губернатор (ша)
Если вы смотрели многосезонный (будто бы уже бесконечный) проект «Ходячие мертвецы», который, как и «Сквозь снег», основан на комиксе, то, вероятно, помните городок Вудбери и его губернатора, которого сыграл Дэвид Моррисси. Подобное поселение мы встречаем и в «Выживших», а за губернаторшу там выдающаяся актриса Роза Хайруллина. Вместе со своими поселенцами она ждет пришествия Спасителя и все время болтает на околорелигиозные темы.
Танцы под Рахима
Перед смертью героиня Хайруллиной вспоминает жгучую молодость: на глазах у Тайсона (героя Сергея Бондарчука) принимает наркотики, заводит к нему двух девушек и, покуривая и танцуя, ждет соития молодых. Все дело происходит под трек «Milly Rock» молодого рэп-исполнителя Rakhim. Тиктокер из Узбекистана известен по трекам «Fendy» и «Синий Lamborghini». Самое время их переслушать. И записать очередной тикток.
Это конец?
Институт, в котором ищут лекарство от вируса, захватывают поселенцы, которых внезапно возглавил Тайсон. Пока в коридорах учреждения устраивается кровавая баня, кровь спасителя-Морозова решают перелить «спящей» маме, которую герои везли с собой на протяжении всего сезона. Эксперимент вроде бы проваливается. Ровно до того момента, как спрятавшаяся от захватчиков дочка испытуемой не слышит странные звуки.
Смотрите сериал «Выжившие» в онлайн-кинотеатре Okko.