В онлайн-кинотеатре Okko завершился первый сезон постапокалиптического сериала «Выжившие». В заключительной серии, как принято, нас ждал вау-финал. Если вы тоже были удивлены и у вас остались вопросы, читайте наш разбор второй половины сезона.

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Расстрел как триггер Вообще, за весь сериал военные успели несколько раз кого‑то расстрелять, но, пожалуй, самая эпичная в этом смысле сцена пришлась на пятый эпизод. В нем группу персонажей ставят к стенке и убивают. Этот сюжетный элемент близок отечественной культуре — на это сработали память сталинских репрессий и Новочеркасский расстрел 1962 года, который стал результатом забастовки рабочих из‑за повышения цен. Трагедия в Ростовской области легла в основу последнего на данный момент фильма Андрея Кончаловского — «Дорогие товарищи!». Совсем недавно же похожую сцену вы могли видеть в «Петровы в гриппе», сюрреалистической драме Кирилла Серебренникова.

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Монолог как у Пелевина На военном допросе главный герой Морозов в свойственной ему манере ерничает и философствует. В частности, он задумывается о том, что, возможно, герои — рыбы, а все происходящее им снится. Очень похожий монолог мы слышали из уст Чапаева в легендарном романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». В нем красноармейский начальник рассказывает второму заглавному герою Петру Пустоте о китайском коммунисте Цзе Чжуане. Тому часто снился один и тот же сон — что он красная бабочка. А когда Цзе просыпался, не мог понять, бабочке снится сон о революционной деятельности или, наоборот, ему о бабочке.

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Белый спаситель Морозова несколько раз нарекают спасителем. А эта тема стара как мир. Ибо пришла из Евангелия — из истории про Иисуса Христа. Соответственно, сюжеты про спасителя (желательно белого темноволосого мужчину) занимают мысли писателей и режиссеров довольно давно. Подзаголовком «Да придет спаситель» сопровождалась, например, четвертая часть франшизы про Терминатора. Кстати, яркая, но довольно шаблонная вариация христианского сюжета сейчас идет в кино — это «Дюна» Дени Вильнева. А вот интересным образом с каноном обошлись в британском сериале «Утопия» — в крови героини Джессики Хайд (похожей ценностью обладает кровь Морозова в «Выживших») содержится формула вируса, способного обесплодить почти все население. То есть в «Утопии» не только произошел гендер-своп, но и спасение заменилось своего рода апокалипсисом.

«Сквозь снег»

© Okko

Почти весь шестой эпизод персонажи едут в стареньком поезде, который пересекает заснеженные леса. Тут проглядывается аналогия с французским графическим романом «Сквозь снег». В Голливуде его экранизировал корейский режиссер Пон Чжун Хо, наверняка знакомый вам как лауреат нескольких «Оскаров», по фильмам «Паразиты» и «Воспоминания об убийстве» (одной из любимых детективных драм Квентина Тарантино). Не так давно роман адаптировал и телеканал ТNТ — главную роль в одноименном сериале, который вы можете посмотреть на Netflix, исполнила Дженнифер Коннелли. Любопытно, что поезд часто фигурирует в околоапокалиптических сюжетах . Еще одним примером может стать корейская зомби-драма «Поезд в Пусан».

Изба горит А вот горящая изба — киноособенность скорее наша, русская. Самым известным сжигателем сооружений в отечестве можно назвать Андрея Тарковского. Похожий на избу из «Выживших» дом горел в легендарном кадре из «Зеркала». А «Жертвоприношение» сожжением дома и вовсе завершалось.

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Поселение и его губернатор (ша) Если вы смотрели многосезонный (будто бы уже бесконечный) проект «Ходячие мертвецы», который, как и «Сквозь снег», основан на комиксе, то, вероятно, помните городок Вудбери и его губернатора, которого сыграл Дэвид Моррисси. Подобное поселение мы встречаем и в «Выживших», а за губернаторшу там выдающаяся актриса Роза Хайруллина. Вместе со своими поселенцами она ждет пришествия Спасителя и все время болтает на околорелигиозные темы.

© Okko

Танцы под Рахима Перед смертью героиня Хайруллиной вспоминает жгучую молодость: на глазах у Тайсона (героя Сергея Бондарчука) принимает наркотики, заводит к нему двух девушек и, покуривая и танцуя, ждет соития молодых. Все дело происходит под трек «Milly Rock» молодого рэп-исполнителя Rakhim. Тиктокер из Узбекистана известен по трекам «Fendy» и «Синий Lamborghini». Самое время их переслушать. И записать очередной тикток. Это конец? Институт, в котором ищут лекарство от вируса, захватывают поселенцы, которых внезапно возглавил Тайсон. Пока в коридорах учреждения устраивается кровавая баня, кровь спасителя-Морозова решают перелить «спящей» маме, которую герои везли с собой на протяжении всего сезона. Эксперимент вроде бы проваливается. Ровно до того момента, как спрятавшаяся от захватчиков дочка испытуемой не слышит странные звуки.

Мама очнулась. Но человеком ли? Или нас дальше все же ждет традиционный зомби-сюжет? Эти вопросы остались пока открытыми. Задел на второй сезон засчитан.