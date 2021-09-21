Драмеди о взрослении и мечте стать комиком выходит 6 октября в онлайн-кинотеатре Kion. В главной роли — школьник Макар Хлебников (сын Бориса). Режиссер — Наталия Мещанинова («Обычная женщина»). Премьера трейлера — уже на «Афише Daily».

15-летний школьник Гоша (Макар Хлебников) сбегает от своих проблем в стендап-клуб. Родители Гоши (в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк) одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили троих детей и готовятся принять в семью четвертого. Юного Гошу начинают принимать в стендап-сообщество — на своем творческом пути 15-летний стендапер встретит и вполне реальных звезд отечественной комедии: Женю Сидорова, Михаила Кострецова, Сашу Малого . Для родителей Гоши шокирующая публичная откровенность сына внезапно станет поводом осознать свои проблемы.

Режиссером и автором сценария сериала стала Наталия Мещанинова, чье резюме когда‑то начиналось с сериала «Школа». Премьера оригинального сериала Kion с Макаром Хлебниковым и Алексеем Аграновичем о становлении стендап-комика состоится 6 октября.