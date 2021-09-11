В прокате продолжает идти «Шан-Чи и легенда десяти колец» — первый фильм из киновселенной «Марвел» с азиатским актером в главной роли. А также вторая за год (после «Мулан») попытка студии «Дисней» быть прогрессивнее всех в вопросе азиатской репрезентации. Показываем на 6 исторических контрпримерах, почему до лидерства студии здесь далеко.

«Выход Дракона» (1973) «Enter the Dragon»

© Warner Bros.

Нынешние авторы громких заголовков вроде «Почему азиато-американцы остаются невидимыми в кино?» удобным образом не упоминают тот факт, что одной из самых знаковых кинозвезд XX века был уроженец Сан-Франциско Брюс Ли. Ли, разумеется, не нуждается в представлении; именно ему обязан своей популярностью весь жанр кунг-фу-боевиков. Главным триумфом звезды стал «Выход дракона» — последняя законченная перед его безвременной смертью работа. Если какой‑то продукт голливудской студии и должен считаться большим прорывом в вопросе азиатской репрезентацииЗдесь и далее используется терминология критической расовой теории. , то это он. «Выход дракона» стал первым кунг-фу-боевиком от студии-мажора; Warner Bros. потратили на него рекордный на тот момент бюджет для жанра; фильм окупился более чем в 400 раз — и стал не только самым прибыльным фильмом года, но и, с учетом инфляции, самым успешным фильмом о боевых искусствах по сегодняшний день. Снятый на английском языке между Голливудом и Гонконгом «Выход дракона» — не нишевый продукт, а скорее смелый жанровый микс, рассчитанный на максимально широкую аудиторию. Здесь есть место и шпионскому боевику в духе Бонда (экзотические локации, карикатурный злодей, роковые женщины разных рас), и даже блэксплотейшену: будущий «Джонс — черный пояс» и «Черный самурай» Джим Келли ярко дебютировал именно в этой картине. Удивительно, но этот сверхуспешный фильм полувековой давности — готовое руководство по стратегии разнообразия для современных кинопродюсеров.

«Парень-каратист» (1984) «The Karate Kid»

© Columbia Pictures

Стэн Ли продал права на фильм о герое комиксов Шан-Чи почти в первую очередь, кроме, разве что, прав на Человека-паука. Это не удивительно, ведь жанр кунг-фу-боевика уже в 70-е был стабильно популярным и гарантирован прибыль благодаря сравнительно низким бюджетам. В итоге до выхода фильма на экран глава издательства комиксов не дожил; студия «Дисней» выделила под изображение азиатской культуры без вайтвошинга лишь 25-й по счёту полнометражный слот в нынешней киновселенной «Марвел». Едва ли такую отложенную премьеру можно назвать большой победой репрезентации. Скорее здесь студия выглядит плетущейся в хвосте прогресса. На самом деле азиатская культура уже давно не нишевое явление, для которого нужно строить отдельное кинематографическое гетто на малорентабельных просторах четвертой фазы киновселенной. Целые поколения подростков всех рас и национальностей росли с одержимостью восточными единоборствами и осознанием тонкостей азиатской культуры. Главным хитом для семейного просмотра 80-х, где Азия проникала в культурный мейнстрим, стал «Парень-каратист». Для итало-американского подростка, борющегося со школьными задирами, японец мистер Мияги не только становился тренером, но и заменял фигуру отца. Выросшие на этом фильме темнокожие рэперы посвящали оды статному азиату. А исполнитель этой знаковой роли Пэт Морита получил заслуженную номинацию на «Оскар» задолго до революции #OscarsSoWhite. В 2010-е вышел ремейк «Каратэ-пацан», где каратэ, вопреки названию, заменили на кунг-фу, а главные роли сыграли Джеки Чан и Джейден Смит. Впечатляющие сборы оригинала новый фильм, разумеется, только преумножил.

«Час пик» (1998) «Rush Hour»

© New Line Cinema

На самом деле Джеки Чану не нужно было полагаться на ремейки культовых фильмов детства для запуска кассовых хитов. Его выдающаяся звездная карьера — по-настоящему уникальная и самостоятельная. Став большой звездой в Гонконге, он дебютировал в Голливуде 90-х с полицейским бадди-муви «Час пик». Картина, где судьба сводит полицейского-акробата в исполнении Чана с говорливым копом Крисом Такером, моментально стала большим хитом проката и породила целую трилогию. За следующую четверть века Чан покорил многие и многие голливудские жанры: вестерн («Шанхайский полдень»), фантастику («Смокинг»), приключения («Вокруг света за 80 дней») и семейную комедию («Шпион по соседству»). Секрет успеха Джеки Чана не тривиален. Он начинал в массовке «Выхода дракона» и, разумеется, не мог не вдохновиться Брюсом Ли. Но, в отличие от многих современников, Чан не стал подражать суперзвезде, а скорее делал все наоборот . Там, где Ли демонстрировал сверхмужественность и играл мускулами, стандартного персонажа Чана можно описать как доброжелательного обывателя. Ли много внимания уделял отточенной технике боевых искусств, а Чан, наоборот, в своем боевом трюкачестве активно задействовал нелепую импровизацию с декорациями и реквизитом. Ли превозмогал, Чану везло. Традиционные неудачные дубли (олды помнят) на титрах «Часа пика» показывают, что Чану с трудом давалось прочтение английских диалогов. Актер относился к этим трудностям с иронией, ведь всем понятно, что для звездных перформансов ему диалоги вообще не были нужны. Подобно звездам раннего кинематографа вроде Чаплина и Китона, Чан перевел словарь кино на универсально понятный язык акробатики и телесных гэгов. Голливудский успех этой звезды — наилучшее доказательство того простого факта, что культурные различия в этой индустрии всегда были крайне условными, а визуальное искусство кинематографа не имеет государственных границ.

«Ромео должен умереть» (2000) «Romeo Must Die»

© InterCom

Голливудское кино с азиатским уклоном вовсе не обязательно должно быть похоже на цирк акробатов, красочный карнавал или претендовать на семейную аудиторию. С новой волной популярности гонконгского боевика в 80-е и 90-е стало понятно, что азиатское кино может быть эталоном ультрасовременного и крайне стильного развлечения для взрослых. Речь уже не о затхлом кунг-фу, а новом модном ган-фу (т. е. драках с оружием в руках). Жанр ган-фу быстро взял на вооружение голливудский продюсер Джоэл Сильвер, сначала запустивший в производство «Матрицу» с white-passing частично-азиатом Киану Ривзом, а чуть позже спродюсировавший «Ромео должен умереть» с восходящей на тот момент гонконгской звездой Джетом Ли. Для передачи на экране ульрасовременного контекста «Матрица» использовала наработки жанра киберпанка; «Ромео должен умереть» остается в границах реализма, но все равно стремится говорить на максимально актуальном киноязыке. История Ромео и Джульетты здесь разворачивается на фоне конфликта между китайской и афроамериканской мафией. В своем режиссерском дебюте оператор Анджей Бартковяк совмещает жанр ган-фу с эстетикой музыкального рэп-клипа. Несмотря на кассовый успех, это кино нельзя назвать художественным триумфом. «Ромео должен умереть» — на редкость вялое и безжизненное зрелище, не выдерживающее конкуренции с гонконгскими оригиналами и примечательное разве что первой и последней прижизненной ролью в кино певицы Элайи. И все равно это кино показывает, что голливудские продюсеры не боялись экспериментов с новыми экзотическими жанрами и не жадничали, зажигая новые азиатские звезды.

«Баллистика: Экс против Сивер» (2002) «Ballistic: Ecks vs. Sever»

© Warner Bros.

Полностью азиатский ансамбль игрового ремейка «Мулан» должен был стать вехой в истории голливудской репрезентации. Накануне утверждения Лю Ифэй на заглавную роль онлайн-петиция против гипотетической белой Мулан собрала более 100 тысяч подписей. Это сейчас выбор китаянки на роль героини знаменитой китайской легенды звучит очевидно, а четыре года назад не все было так просто. Увы, несмотря на все благие намерения, Лю Ифэй оказалась далеко не идеальной звездой. Сначала она влипла в скандал, публично поддержав гонконгскую полицию, брутально разгонявшую протесты. А позже и вовсе разорвала контракт с брэндом Adidas, когда последний вывел производство из провинции Синьцзян, знаменитой своими концлагерями для уйгуров. Злая ирония судьбы: ценой триумфа социального прогресса в Голливуде стала публичная дискриминация отдельного коренного народа «репрезентативной» звездой. На самом деле веху женской азиатской репрезентации нужно искать за пару десятилетий до пиар-провала «Диснея». В 2002 году Warner Bros. выпустили в прокат боевик «Баллистика: Экс против Сивер», где заглавную роль сыграла Люси Лью. И какая же яркая это была звезда — одновременно холодная, как свинец одной из тысяч пролетающих пуль, и горячая, как один из многочисленных взрывов в слоумо. Снимаясь между ролями в «Ангелах Чарли» и «Убить Билла», Лью удивительным образом совмещала безжалостность во взгляде и глубоко спрятанное сострадание — так может только по-настоящему большая актриса. Сегодня фильм с крайне дурацким названием «Баллистика: Экс против Сивер» знаменит в основном рекордно неблагосклонной критикой (0% на Rotten Tomatoes при 118 рецензиях) и кассовым провалом (20 миллионов сборов при бюджете в 70 миллионов). Не будем утверждать, что это хорошее кино (но и не ужасное, а скорее просто посредственное), а вот выход Люси Лью на первом плане иначе как синефильским сокровищем не назвать. Косплеившей Мулан на большом экране актрисе Лю Ифэй есть чему поучиться.

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«Пуленепробиваемый» (2003) «Bulletproof Monk»

© Metro-Goldwyn-Mayer

На вопрос «каково это быть первой азиатской звездой „Марвел“» исполнитель роли Шан-Чи Симу Лю отвечает следующее: «Знаете, ведь у меня никогда не было такого супергероя, на которого я мог бы равняться, когда рос». Это немного странный ответ — и вот почему. Когда Лю было 13 лет, в мировой прокат вышел супергеройский фильм «Пуленепробиваемый», экранизация одноименного комикса про неуязвимого тибетского монаха. Главную роль с харизмой и сноровкой играл гонконгец Чоу Юньфат; охранять магический свиток от современных нацистов в Нью-Йорке ему помогал Шонн Уильям Скотт в кожанке; вчерашняя модель Джейми Кинг тоже много дралась кулаками и ногами. В общем, идеальное кино для подростка из нулевых, мимо которого даже 13-летние постсоветские дети не проходили, а азиатский ребенок, живущий в Канаде и жаждущий супергеройской репрезентации, должен был по идее считать своим любимым фильмом. Те, кто не знают историю, обречены ее повторять — это касается и истории кино. Что бы ни утверждал актер в интервью, супергеройское кино про магического китайского драчуна — лишь очередное из, а не какая‑то там веха. И кажется, сейчас наступил момент, когда азиаты в Голливуде могут играть роли куда интереснее магических драчунов — стоит лишь перестать принимать банальность за откровение.