Заканчивается лето и сериальное межсезонье — пора подвести итоги и проверить, все ли сериалы, которые хотелось посмотреть, вы успели закончить. Публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто хочет добить летние списки.
Фильмография
Король постиронии Майк Уайт: гид по фильмографии создателя сериала «Белый лотос» (шедевра)
Сериалы
Клуб веселых и находчивых: Станислав Зельвенский — о 2-м сезоне «Теда Лассо»
рецензия
Сериалы
Ночная бабочка, но кто же виноват: эскорт как наука в 3-м сезоне «Девушки по вызову»
рецензия
Сериалы
«В ритме жизни» от Apple TV+: новая сериальная доза 80-х с Роуз Бирн и аэробикой
Сериалы
Джин Смарт — королева стримингового сезона. Не верите? Посмотрите сериал «Хитрости»
Сериалы
«История Лизи»: очень красивая, но очень медленная экранизация Стивена Кинга
рецензия
Сериалы
Леди Икс: как Джосс Уидон всех обманул в фантастическом сериале «Невероятные»
Сериалы
Новые сериалы: досмотрели «Мейр из Исттауна»? А «Берег москитов»? Как там Барри Дженкинс?
Сериалы
Талантливый «Мистер Кормен»: Джозеф Гордон-Левитт снял идеальный сериал для интровертов
Сериалы
Новые сериалы: возвращение «Чудотворцев», «Доктор Смерть», «Северные воды» и «Конец»
Сериалы
Новые сериалы: «Рик и Морти», вторая часть «Люпена», исландская «Катла» и «Домой засветло»
Сериалы
Глисоны, Куган и снова «Внутри девятого номера»: 5 свежих британских комедийных сериалов