Заканчивается лето и сериальное межсезонье — пора подвести итоги и проверить, все ли сериалы, которые хотелось посмотреть, вы успели закончить. Публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто хочет добить летние списки.