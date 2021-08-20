Ковид-трагикомедия «Вместе» с Джеймсом МакЭвоем и Шэрон Хорган была показана на BBC в июне, а в конце августа выходит в американский прокат. Рассказываем, почему это не просто жанровая диковинка на локальном ТВ, а настоящее большее кино.

Он — предприниматель-консерватор и грубиян, резко сыгранный Джеймсом МакЭвоем с натуральным шотландским акцентом. Она — сознательная прогрессивная гражданка, работающая с беженцами. Ее играет саркастичная Шэрон Хорган (звезда и создательница драмеди «Катастрофа»). Они ненавидят друг друга, но остаются вместе ради ребенка. Привычную ситуацию осложняет то обстоятельство, что страна закрывается на локдаун из‑за известного вируса. А значит, теперь им придется не просто изредка видеться, а проводить рядом целые дни на самоизоляции. Взаимная ненависть героев — не комедийная гипербола, а констатация болезненно реального факта. С первых минут они осыпают друг друга грубостями и претензиями, которые смогут узнать из собственных жизней лишь самые созависимые и токсичные из зрителей. На фоне разворачивается хроника еще не завершившейся пандемии: раз в несколько минут на экране демонстрируется конкретная дата 2020-го или 2021 года, а также статистика погибших и привитых.

Это не просто дежурная попытка сыграть в злободневность, а вдохновенная параллель между кризисом в отношениях и кризисом в стране. В какой‑то момент сценарист Деннис Келли («Утопия») остроумно проводит связь между новостями об изобретении вакцины и оживлением сексуальной жизни. Именно совместный гнев героев по отношению к некомпетентному руководству страны и сближает их в итоге. Шэрон Хорган объясняет на камеру, что именно обозначает термин «экспоненциальный рост», а Джеймс МакЭвой засекает минуту, которую нужно было бы потратить для того, чтобы объяснить то же самое чиновникам и заставить вовремя принять адекватные меры. В прошлом году Деннис Келли написал амбициозный фолк-триллер «Третий день» с Джудом Лоу, включавший в себя 12-часовой спешел-перформанс. По сравнению с ним «Вместе» выглядит спонтанной, легкой зарисовкой. Режиссер Стивен Долдри (номинант на «Оскар» за «Билли Эллиота» и «Чтеца») снял это кино всего за 10 дней, здесь все действие разворачивается в одном доме и сводится к монологам и диалогам актеров. Но первое впечатление о скромности замысла обманчиво. Быстро выясняется, что в сценарии «Вместе» на порядок больше истинного чувства, ярости и смысла, чем в вымученном и тяжеловесном «Третьем дне». Хорган признается, что вообще не планировала сниматься в ковид-драме, но изменила свое решение, прочитав сценарий. Ее и МакЭвоя актерские работы — это не паясничанье, как в ковид-ситкоме «Постановка», а более чем серьезные выходы на сцену. «Вместе» заставляет поверить не только в беспрецедентную трагичность хроники пандемии, но и в жизненность показанной на экране скрюченной истории душной любви. Келли и Долдри снабжают происходящее модными пробиваниями четвертой стены а-ля «Дрянь», но в целом это работа в классическом для BBC формате телеспектакля. Это комплимент, а не претензия. Ведь «Вместе» — это сильнейший представитель этого жанра, что‑то на уровне классиков формата Кена Лоуча и Майка Ли. Парадоксальным образом такой качественный, актуальный и яростный телеспектакль выглядит кинематографичнее иного фестивального кино . Когда форматные ограничения вроде клаустрофобной локации и многословности используются авторами столь эффективно, как здесь, это и есть большое кино, без оглядки на способ показа.

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К сожалению, сама щепетильная тема пандемии заставляет авторов в отдельные моменты быть излишне сентиментальными. А довольно романтическая концовка предает изначальный циничный посыл взгляда на умирающие отношения. По сравнению с классиками Школы кухонной раковины Лоучем и Ли Келли и Долдри выглядят отравленными самыми противоестественными наработками философии новой искренности. Однако за исключением этих простительных перегибов, «Вместе» дарит полное удовлетворение деталями. Остроты сыпятся сплошным потоком, но не звучат вымученно. Обыденные cлучаи из жизни, рассказанные героями в начале, возвращаются в конце, чтобы превратиться в черные анекдоты. Наконец, эта телепьеса соответствует всем классическим драматургическим стандартам: ни одно чеховское ружье не висит напрасно, все персонажные арки проходят полные циклы разрушения и перерождения. «Вместе» — не первое и не последнее кино про выяснение отношений в эру коронавируса. Как минимум, можно вспомнить комедию про ограбление «Локдаун» с Энн Хэтэуэй. В марте на фестивале SXSW была показана драма про (не)расставание «Нам пришел конец», а в июне на «Трайбеке» состоялась премьера индийско-американского ромкома «7 дней». Выхода последних двух картин в широкий (цифровой) прокат еще предстоит дождаться, но уже сейчас можно сказать, что конкурировать с фильмом «Вместе» им, по всей видимости, будет непросто. Ведь это моментальный золотой стандарт жутко актуального жанра.

7 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого

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