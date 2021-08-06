Если несколько лет назад казалось, что кино- и театральный олимп будут, как и раньше, занимать молодые выпускники театральных училищ, то в 2021-м на их места приходят блогеры всех мастей — ютьюберы, инстаграмеры и тиктокеры. Разбираемся, как это происходит и почему к такому феномену стоит привыкнуть (спойлер: это надолго, и блогеров будет больше).

Еще позавчера (окей, в 2016-м) в среде рэп-баттлов бушевал конфликт между баттловиками и блогерами. Причиной стал непомерный интерес контент-мейкеров по отношению к набирающей популярность в России субкультуре баттлов. Примерно в то же время на устах всех жителей страны закрепился термин «хайп», во многом связавшийся как раз с блогерами, — они лезут в ту среду, чтобы «хайпануть». Баттлы потеряли рифму со временем, а блогеры продолжали искать фундамент, на основе которого можно вернуться в строй: одни мечтали реабилитировать карьеру, другие — начать ее, а третьи — многократно умножить и без того раздувшуюся популярность. Параллельно с этим множились споры о том, какая из социальных сетей наконец умерла: «ВК», фейсбук или инстаграм. Сложно выделить конкретный год в истории российского кино, когда интересы контент-мейкеров, российских продюсеров и Фонда кино пересеклись в пространстве и времени. Но можно предположить, что первые мысли об этом промелькнули у маркетологов и киношников в 2012-м, после эпохальной для медиасреды новости — аудитория «Яндекса» превысила количество зрителей Первого канала. Раз люди перестают смотреть телевизор, эффективность рекламы в этом сегменте будет неизменно снижаться. Аудитория еще не смотрела часовые интервью, но уже стабильно зависала на множестве развлекательных каналов популярных блогеров самых разных тематик — от красоты и пранков до научпопа и кинообзоров. Контент-мейкеры прочно стояли на ногах, но еще не укоренились в сознании аудитории. Одним из первых появлений блогера в кино становится лента «Скорый „Москва — Россия“» Игоря Волошина. Промокампания картины была во многом построена на коллаборации с шоу «+100500» , а его ведущий Максим Голополосов появлялся в качестве небольшого камео. Что делает Макс +100500 за границей кадра, зрителей особо не волновало — при неоднозначных оценках самого фильма многих привлек в кино сам факт коллаборации кино и ютьюба. Камео — одна из наиболее частых форм сотрудничества кинематографистов и блогеров, которая закрепилась в российском сегменте на долгие годы. Причем по мере появления все новых и новых контент-мейкеров в самых разных уголках рунета камео в популярных российских фильмах стали не только одним из маркетологических рычагов в продвижении ленты в прокате, но и своего рода традицией. Главного кинообзорщика всея Руси Евгения Баженова, более известного как BadComedian, также не минула эта ноша. При этом появление Баженова в фильмах не использовалось в рекламных целях и практически не афишировалось в период промокампаний: Евгений появился в ленте «Пятница» Евгения Шелякина, одного из своих любимых режиссеров, а также сыграл небольшую роль в дебюте клипмейкера Ильи Найшуллера — «Хардкоре».

Гусейн Гасанов в фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало» © «Каро»

Взаимоотношение блогеров и киноиндустрии трансформировалось вместе с тем, как взрослели вчерашние подростки, дорвавшиеся до миллионов подписчиков. Усилиями продюсеров кино, умеющих завернуть сомнительную идею в красивую презентацию, а также менеджмента блогерской кухни на свет родились коллаборационные монстры. В очередной главе новогодней франшизы «Елки», вышедшей под занавес 2016 года, засветился целый пул блогеров, среди которых были такие звезды, как Саша Спилберг, Янго и Амиран Сардаров. Подсуетились и другие продюсеры и режиссеры, благодаря которым зрители смогли убедиться, что наличие в кадре популярных звезд ютьюба — еще не признак качественного художественного произведения. И пресловутый «Дизлайк» Павла Руминова, и не менее жуткий опус «Взломать блогеров» Максима Свешникова очень быстро остались в сознании зрителей кошмарным сном. Сегодня мир блогеров, кажется, осознал ошибки прошлого и не слишком спешит заполонять собой большие экраны. Тем не менее контент-мейкеры из сети все чаще дебютируют как актеры. Хотя часть из них по-прежнему появляется в камео (Рома Желудь — в «Холопе», Настя Ивлеева — в «Бабушке легкого поведения-2», Эрик Давидыч и Гусейн Гасанов — в «Прабабушке легкого поведения. Начало»), но многие установили партнерские отношения с определенными кинематографистами. Так, например, в конце 2020 года индустрию поразил феномен сборов фильма «Непосредственно Каха» — лента про двух друзей, Каху и Серго, на чью долю выпали непростые испытания, заработала в российском прокате почти 8 миллионов долларов, став самым коммерчески успешным релизом за время пандемии. Люди в отсутствие громких голливудских новинок отправились смотреть в кинотеатры комедию о блогерах, перекочевавших с ютьюба на большой экран. Конечно, имелись и другие причины такого успеха, в том числе активная и довольно внушительная аудитория Кахи и Серго в интернете (до съемок фильма ребята вели ютьюб-канал более девяти лет). Примечательно, что сериал «Непосредственно Каха. Женитьба» на видеосервисе Start с теми же самыми героями, судя по всему, хитом платформы не стал (в мае 2021 года ситуация с прокатом и релизами в онлайн-кинотеатрах уже другая).

Кадр из «Непосредственно Каха» © «Централ партнершип»

Блогеры вступают в коллаборации не только для съемок в кино, но и для участия в качестве актеров озвучивания. Среди наиболее свежих примеров — Илья Прусикин и Софья Таюрская («Зверокрекеры»), а также Ида Галич, Милена Чижова и Мари Сенн («Тролли»). Не все идет гладко и в этом сегменте: например, печально известную Инстасамку (Дарья Зотеева), которая озвучила героиню мультфильма «100% Волк», пришлось заменить из‑за скандальной репутации. А вот другой конфликт обошелся без репутационных потерь. Тиктокерша Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) без проблем озвучила одного из персонажей в мультфильме «Рок Дог-2». Совсем недавно, в апреле, у нее был конфликт с певицей Ларисой Долиной на ютьюб-шоу «Музыкалити». Суть спора состояла в неумении Вали делать то, чему во вселенной Долиной нужно учиться.

Недавно Валя Карнавал снялась с актером Яном Цапником в новой поколенческой версии клипа «Утекай» «Мумий Тролля». Срежиссировал мини-фильм Заур Засеев, постановщик новелл в «Елках». Так что вслед за Лагутенко можно предсказать: «Карнавала не будет, Карнавал скоро будет в кино»

Среди коллабораций блогеров и кинематографистов выделяются сотрудничества Ильи Найшуллера и Даши Чаруши с ютьюберами и тиктокерами. Так, в режиссерском дебюте Чаруши, ромкоме «Марафон желаний», в одной из полноценных ролей появляется популярная интернет-дива Мария Миногарова. А в новом проекте «Молодой человек» (свежий проект Найшуллера в качестве продюсера) впервые дебютирует в большом кино известный стендап-комик Данила Поперечный , а также самый высокооплачиваемый тиктокер России Рахим Абрамов, более известный как Rakhim. Тикток давно стал не только поставщиком юных звезд, зарабатывающих миллионы на коротких 15-секундных видео, но и партнером кинопроизводства. Компания пришла в Россию официально (в 2019-м открылось ее российское представительство в Москве) и уже успела посодействовать отечественному кинопрому. Например, лента «Сердце и как им пользоваться» Дмитрия Губарева создавалась при поддержке не только Министерства культуры, но и российского офиса тиктока. Комедийное роуд-муви о похождениях двух стендап-комиков (опытного и начинающего) получило в свое распоряжение популярных в российском сегменте тиктокеров — Анриэль (Анна Драничкина) и Алекса Лона (он же Алексей Лоншаков).

Один из наиболее свежих примеров чисто блогерского кино — комедия «Блогеры и дороги», созданная Настей Ивлеевой на собственные средства и выпущенная на большом экране. Тот случай, когда некому за высокой трибуной говорить про неудачный эксперимент, как это было в ситуации с лентой «Взломать блогеров», ведь все риски взяли на себя авторы. В касте — близкие друзья и коллеги Насти: ютьюбер Эльдар Джарахов, звезда русского тиктока Даня Милохин, бэк-MC Элджея Сергей Cherocky Чертков, блогер Виталий Видякин и тиктокерка Юлька Шпулька (Юлия Гаврилина). Впрочем, окупиться Ивлеева и не предполагала — лента выглядит как эксперимент, в котором друзья-товарищи собрались вместе просто развлечься в формате тревел-шоу, а вскоре после большого экрана шоу вышло в сети.

«Блогеры и дороги» сначала вышли в кинотеатрах как полнометражный проект, а потом в форме веб-сериала на канале Ивлеевой

Наблюдая за экспериментами с блогерами в кинотеатральных релизах, отечественные стриминг-платформы нарабатывают и собственный опыт. Так, в рамках коллаборации «Сбера» и Mastercard весной 2020 года известные режиссеры снимали вертикальные короткометражки для платформы Okko. В их создании участвовали популярные интернет-деятели — вайнер Андрей Глазунов, звезда ютьюба Ян Гордиенко, а также украинская модель и инстаблогер Натали Ящук. В онлайн-кинотеатре Kion, запустившемся в апреле этого года, скоро начнется реалити-шоу «Лето — это…». Главными героями в нем будут звезды TikTok — фудблогеры Камилла и Антон Дмитриевы, популярные близняшки Катя и Настя, а также другие герои тикток-хауса Маши Погребняк, среди которых и Илья, родной брат Дани Милохина. И продакшен опуса Насти Ивлеевой, и менеджмент стриминг-платформ с помощью подобных проектов пытается взаимодействовать с юной целевой аудиторией, предсказать поведение которой по-прежнему затруднительно.

Вопрос занятия «своим делом» остается актуальным сегодня не только для блогеров, решивших стать актерами, минуя пять лет в театральном вузе. Контент-мейкеры остаются заметными фигурами в самых разных областях, куда бы они ни прикладывали свои умения и навыки. Как ни крути, это привлекает аудиторию — прежде всего ту, которая следит за героем на его родной площадке, — а где аудитория, там возможность заработать. Вопрос качества в сегодняшнем быстро ускоряющемся мире для широких масс, к сожалению, не стоит на первом месте. Люди готовы поглощать контент любого качества, особенно сейчас, в пандемийные времена, когда нового по-настоящему достойного контента в разы меньше (многие съемки приостановлены, долгожданные релизы бесконечно переносятся). Отсюда и всевозможные начинания креативных контент-мейкеров, которые завершаются разного рода фидбэком, — как положительным, так и отрицательным. Станет ли приход блогеров в кино посягательством на самое дорогое из искусств? Вряд ли. Появление инфлюэнсеров в новых работах кинематографистов высокой культуры вроде Андрея Звягинцева или, скажем, Кантемира Балагова крайне маловероятно. Виктория Боня уже много лет посещает Каннский кинофестиваль, но остается исключительно манекеном для рекламы . Возможно, где‑то здесь и проходит пока еще невидимый водораздел, если не навсегда, то на долгое время отделяющий мир искусства от бессодержательных фильмов-однодневок, исчезающих из памяти на следующий день после просмотра. Негодования в адрес современных блогеров, которые «лезут к нам в российское кино», кажутся несостоятельными как минимум по одной простой причине — в отечественном кинематографе кто только не побывал, в том числе в качестве того самого «манекена для рекламы». Один из ярких примеров — Филипп Киркоров, провалив когда‑то экзамены при поступлении в театральный институт, много лет мелькает на большом экране. Из более современных звезд — экс-участник лейбла Black Star, рэпер и друг всех тиктокеров Егор Крид в картине Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина», исполняющий главную роль; музыкант Иван Дорн, снимающийся то в ремейке «Веселых ребят», то в ленте Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», представленной в Каннах. Естественно, у этих проектов появляется еще один маркетинговый рычаг, с помощью которого можно «продать» кино новой аудитории — поклонникам певца, шоумена или телеведущего.

Круговорот «продающих лиц» не начался с блогеров, он был всегда. Более того, на сегодняшних звездах инстаграма и тиктока через –цать лет он и не закончится.

Впрочем, кино разнообразно, коллаборации и взаимопроникновения одной среды в другую — процесс вполне закономерный, пусть и не подчиняющийся на сегодняшний день каким‑либо четким правилам и нормам. С другой стороны, поговорка про устав в чужом монастыре по-прежнему актуальна, несмотря на приход зумеров с их «свежим взглядом» на мир. Можно попробовать перевернуть игру, но в конечном счете окажется, что это она тебя перевернула. Сегодня Поперечный приходит в большое кино в качестве актера, а завтра подросший Гном Гномыч, отучившись во ВГИКе, снимет фильм по собственному сценарию, основой которого станут неотрефлексированные детские травмы . И то и другое, как бы это сейчас ни шокировало, в скором времени станет вариантом нормы, и никуда от этого не деться. Но важно отметить, что пока одни блогеры озабочены исключительно карнавальным «хайпом» (кейс Ольги Бузовой в театре — яркий тому пример), другие подходят к погружению в новые сферы деятельности со всей серьезностью: блогер Гурам Нармания, выстреливший благодаря каналу с пранками Rakamakafo, сейчас учится на режиссера в Московской школе кино.