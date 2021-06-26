Короткий метр из конкурса «Кинотавра» и сорванного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» о принятии себя и предательстве от самых близких. Онлайн-премьера на «Афише Daily» в Месяц гордости.

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Принятие — один из самых сложных процессов, с которым приходится столкнуться каждому. Неважно, пытаемся ли мы понять своего близкого или разобраться в себе. Зачастую нас могут запутать собственные чувства и то, как мы их интерпретируем — особенно если это чувство любви к человеку своего пола. Режиссер Светлана Сигалаева в короткометражном фильме «Плохая дочь» всего за полчаса рассказывает долгую историю не только принятия себя настоящего, но и знакомый всем конфликт отцов и детей, рассматривая его под другим углом . Для родителей, которые пророчат своему ребенку всего, по их мнению, наилучшего, новость о «нетрадиционной» ориентации — настоящий удар. Иногда его очень долго переживают, зачастую он становится фатальным. Мы поговорили с режиссером о необходимости снова и снова показывать конфликт поколений, чтобы найти его решение, и о любви, через которую каждый познает себя.

Светлана Сигалаева Режиссер

«Я не могла остаться в стороне от поднятой в фильме идеи: поняла, что больше не могу об этом молчать . Вместе со сценаристом Сергеем Ширинским мы начали писать сценарий для полного метра. Он помогал мне уместить хаос реальности в драматургии. Однако прямо перед съемками у нас отпал продюсер. Тогда я поняла, что единственный выход рассказать обо всем наболевшем — трансформировать это в короткий метр. Пришлось взять кредиты, занимать, но после выполненной работы не пугают никакие долги — главное, что нам удалось вслух сказать о важном. Если вам хочется что‑то сказать, выключается рациональный подход. Перестаешь думать о том, чтобы понравиться всем. Ты просто делаешь то, что хочешь. Мы рады, что сняли важный для нас фильм и получали удовольствие еще на этапах создания. Все остальное уходит на второй план — ничего, при необходимости можно поесть лапшу быстрого приготовления, если ты сделал что‑то затратное, но необходимое. На этапе подготовки полного метра продюсеры хотели несколько изменить сценарий , но я не могла этого позволить. Они хотели большего конфликта и накала страстей, а моей задачей было рассказать про любовь, а не дать научное ее объяснение. Очень многим в обществе хочется узнать, как все устроено, но тогда смещается фокус повествования. У нас любые ЛГБТ-отношения считаются непродуктивными, значит, ненужными. Мы в течение года искали актеров, и большинство из них положительно реагировали на сюжет. Правда, был случай, когда актриса сказала: «А зачем снимать такое кино? Уже была группа «Тату», они уже все сказали». Я спорить не стала. У нас и правда про все сказали, но это не значит, что мое мнение я высказывать не стану. Но согласившиеся актеры действительно горели идеей и поддерживали ее. Во многом это моя личная история. Я опиралась на свой опыт, который хочется рассмотреть и рассказать. Мне кажется, что именно кино может пробить любую стену, поэтому я им занимаюсь. Я решила выбрать знакомую всем форму: мир взрослых, жена подозревает мужа, мир подростков, их столкновение.

Я на стороне тех, кто еще готов задумываться и задавать вопросы, бунтовать.

Мне кажется, неправильно показывать подростков тупыми, якобы люди с возрастом меняются. Многие взрослые просто давят возрастом, а не реальными знаниями и опытом. Там есть элементы, которые знакомы всем. Я думаю, что искусство выше всякой морали. Оно может сломить скрепы, раздвинуть границы . ЛГБТ-тема — это изначально конфликт, а зрителю — почти пощечина. Если бы не бунты, которые кто‑то когда‑то совершил, мы бы до сих пор в пещерах сидели и не вылезли бы из них. И правда проще, если выстраивать мировоззрение вокруг догм, и мало кто хочет задавать вопросы, разбираться в чем‑то. Если кто‑то думает не так, как мы, к нему возникает враждебное отношение. Но ведь даже на взаимоотношения мужчин и женщин повлияло искусство: может, именно из‑за него женщины со всеми за одним столом могут сидеть. На «Кинотавре», например, коллеги давали очень положительные отзывы, говорили приятные, важные вещи. Кто‑то вообще говорил: «Это лучшая режиссура, что я видел». Альбер Камю говорил про бесконечный бунт против абсурда как один из выходов. Для меня будет важно, если человек посмотрит этот фильм и, возможно, вспомнит чувство готовности к вечной борьбе, бесконечным вопросам. Если не задавать вопросов, мы умрем еще живыми. Не стоит трусить ни в чем. Главное — не обманывать себя: во многом это самое сложное, понять, кто ты. Задавайте вопросы. Может, мы и ошибемся, но хотя бы попробуем».