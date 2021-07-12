Метрополитен — одно из самых кинематографичных мест любого города; неслучайно герои многих фильмов проживают ключевые моменты именно в подземке. Предлагаем угадать кадры некоторых из них вместе с поездом метро «Москва-2020», внутри которого легко почувствовать себя персонажем красивого футуристического блокбастера.
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Начнем с чего‑то по-настоящему фантастического. Откуда этот кадр?
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Узнаете эту пассажирку?
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А этот пассажир с котиком вам знаком?
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Тут проще всего посчитать. Откуда кадр?
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В каком фильме так спешит Киану Ривз?
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Откуда кадр?
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Может быть, это «Матрица»? Нет, это…
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Киану Ривз в метро? Значит, это…
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Метро — отличное место для задумчивой романтической истории. Из какого фильма кадр?
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Супергероя вы легко узнаете. А вот откуда кадр?
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Еще одна супергеройская сцена в поезде метро
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И в конце уже можно дружно сказать, что это…
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