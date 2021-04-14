В прокате пока еще можно найти актуальный хит последнего «Сандэнса» — бразильскую фантастическую драму об амплитуде чувств, заточенных в стенах. Удивительно, как эта лента, снятая до эпидемиологической катастрофы, с чуть ли не документальной внимательностью фиксирует и осмысляет все страхи, накопившиеся у человечества за карантинные недели.

Яго и Джованна провели ночь после вечеринки в ее роскошной двухуровневой квартире: блант, алкоголь, секс. Ленивый отходняк прерывает чрезвычайная ситуация: городская сирена бьет в набат, а в новостях мельтешит страшная сводка. Розовое облако, спустившееся на Землю, убивает все живое за каких‑то секунд десять, но подозрительно не проникает через оконные щели. Бразильцы оказываются изолированы в супермаркетах, машинах, чужих домах. Яго и Джованне относительно повезло: с одной стороны, им только предстоит по-настоящему познакомиться, с другой — они абсолютно чужие друг другу люди . Он — хиропрактик, она — веб-дизайнер; у нее — приятельница с младшей сестрой на видеосвязи, у него — пожилой отец, застрявший с опекуном. Джованна сравнивает их случай с индийской семьей, мол, случайно встретились, а теперь должны построить быт. Яго, сцеживая безвкусный сок из правительственного пайка, отмечает, что в него довольно-таки легко влюбиться, да и вообще у них идеальная пара: стирка на нем, глажка на ней. И хотя в их отношениях наблюдается недостаток интимной жизни, Яго не жалуется, да и с чего бы: он остался взаперти с восхитительной женщиной в не менее шикарных апартаментах на пороге апокалипсиса.

«Розовое облако»: трейлер с русскими субтитрами

Авторка «Розового облака» Жербази с первых показов на «Сандэнсе» настоятельно отмечала, что ее кино было задумано в 2017-м, а снято в 2019-м — и на первых минутах эта информация на всякий случай дублируется еще раз. Добавляет ли этот факт фильму дополнительных очков — вряд ли, но без уточнения не обходится ни один материал, посвященный «Облаку». Зато концепт и такой провидческий дисклеймер хоть как‑то покрывают невеликие финансовые возможности картины: не самому удачному рендеру облаков здесь часто предпочитают просто инфернально-розовое свечение. Поначалу «Облако» и вовсе кажется довольно сумбурным рассуждением на заданную тему, у которого больше точек соприкосновения с берлинским «Тридцать» про утро после рейва, чем с текущей повесткой. Но стоит только дать ленте пространство для маневра — она незамедлительно раскроет значительный потенциал едкой антиутопии . Это действительно скорбный комментарий насчет того, что могло бы быть со всеми нами буквально сейчас, сложись обстоятельства чуть иначе. От работы Жербази запросто словить целый ворох триггер-ворнингов, вспоминая прошлогодние будни, — поразительно, что на этот счет как раз нет никаких предупредительных пометок после вступительных титров. И если сухпай, доставляемый дроном, и виртуальная близость кажутся вещами вполне обыденными (онлайн-баров и Zoom-вечеринок мы, что ли, не видели), то вот уже от сцены принятия родов по вебке натурально пробирает. Полно в «Облаке» и иных эпизодов неоспоримой мощи: например, как Яго и Джованна в последних попытках спасти чувства отыгрывают незнакомцев, как Джованна маструбирует через окно с соседом напротив , как люди не могут спрятаться друг от друга, отчаянно деля жилплощадь на зоны, как формируется целое поколение, не знающее жизни без облака; как, в конце концов, нарастает взаимная неприязнь, возникает легкая нетерпимость и появляются обоюдные колкости: от подобного не застрахована ни одна пара, что уж говорить про сосуществование в пандемию.

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Находятся у Жербази и еще несколько дьявольских штрихов о людской природе в изоляции: человек быстро адаптируется и заводит новые привычки, но стоит дать ему чуть больше времени — и он что угодно превратит в религию. Естественно, в какой‑то момент таким идолом станет облако, к которому, как к иконостасу, станет взывать народ: от мала до велика. И выглядит жутко, и на заочный ответ как ковид-диссидентам, так и ковид-активистам в принципе годится. Но на предсказании локдауна вещие фантазии Жербази не заканчиваются. Бразильцам розовую повседневность скрашивают в первую очередь VR-шлемы: не то чтобы какое‑то открытие, ведь даже в России продажи дорогих устройств искусственной реальности стабильно растут. Авторского запала на дополнительное высказывание, к сожалению, не хватило, но идея наверняка бы понравилась, скажем, автору «Черного зеркала» Чарли Брукеру.

6 / 10 Оценка

Романа Неловкина