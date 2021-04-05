Станислав Зельвенский — сразу про два новых сериала с чертовщиной в викторианском Лондоне: «Нерегулярные части» с Холмсом и Ватсоном уже вышли на Netflix, а «Невероятные» с уволенным Джоссом Уидоном стартуют с 12 апреля на HBO (в России — на «Амедиатеке»). Один горячо рекомендуем, а другой оставляем темным силам.

«Нерегулярные части» («The Irregulars»)

Через полгода после «Энолы Холмс» про младшую сестрицу Шерлока «Нетфликс» снова вызывает дух сыщика и снова отправляет его на второй план, а на первый выставляет находчивых тинейджеров. Милли Бобби Браун (да и вообще мало-мальски популярных артистов) на сей раз нет, но незримо она тоже присутствует на этом спиритическом сеансе, поскольку «Нерегулярные части» — это Конан Дойл плюс «Очень странные дела» . Что, увы, звучит более увлекательно, чем оказывается в реальности.

Место действия — викторианский Лондон, герои — четверо выросших на улице молодых людей, две девочки и два мальчика, живущие вместе в подвале поблизости от Бейкер-стрит, 221б. Девушки — сестры, сироты, сбежавшие когда‑то из работного дома; сенсационные секреты их прошлого будут постепенно открываться по ходу сезона. Юноши больше для красоты. Пятым в эту компанию (чтобы она окончательно стала напоминать тин-поп-группу) попадает ни много ни мало принц, младший сын королевы по имени Леопольд; с первого взгляда влюбившись в одну из сестер, он ежедневно сбегает из постылого дворца. В «Эноле Холмс», к слову, был примерно такой же герой. У Леопольда гемофилия, как и у его исторического прототипа, умершего в 30 лет.

Можно было бы предположить, что Холмс, как в рассказах, будет сгружать им какие‑нибудь требующие сноровки дела («Что‑нибудь еще, джентльмены?» — «Одну сигару на всех, сэр»). Но Холмс толком появляется лишь в середине сериала , героев же нанимает Ватсон, тип откровенно скользкий и далекий от детективной поденщины. Выясняется, что в Лондоне образовался разрыв между миром живых и мертвых, и происходит всякая чертовщина.

Иначе говоря, вместо пропавших драгоценностей и шантажа влиятельных особ зомби, маги, атакующие людей птицы, меняющие облик серийные убийцы и прочие «монстры недели» — в каждой серии свой микросюжет. Разумеется, одна из сестер обладает волшебным даром, видит кошмары и телепатически общается, как в кинговском «Противостоянии», с мудрым джентльменом из Луизианы.