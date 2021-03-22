Мы завершаем наш разбор 2-го сезона «Дома с прислугой». Какие тайны остались нераскрытыми? Какие неожиданности могут нас подстерегать в третьем сезоне? При чем здесь «Остаться в живых»? Что не так с видеоинструкцией сектантов? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел финальную серию второго сезона «Жозефина».

Сорян, Шьямалан

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Итак, отсылка к «Экзорцисту» в предыдущей серии была не ради красоты. В десятой серии с помощью видеомагнитофона «Бетамакс» мы знакомимся с жутким ритуалом, который практикует «Церковь малых святых». Да, хоррор-составляющая «Дома с прислугой» в финальной серии второго сезона как никогда крепка. Да, просмотр жуткой инструкции навевает воспоминания об «Остаться в живых», еще одном сериале, огромная часть притягательности которого заключалась в еженедельном придумывании фанатских теорий. Но, к сожалению, то, что создатели «Дома с прислугой» подготовили для нас в финале второго сезона, оставляет неприятное ощущение, что все это время мы, зрители, метали бисер перед свиньями (сорян, Шьямалан). Все наши изящные теории о том, что действие сериала происходит в подсознании Джулиана, все наши схемы нелинейного повествования и параллели с «Домом листьев» пошли прахом в один миг. Излишне прямолинейный финал второго сезона не оставил и камня на камне от них. И надо признаться, придумывать их все это время было гораздо интереснее, чем смотреть финальную, десятую серию . Ок, Шьямалан! У всего безумия, что происходило в кадре все эти два сезона, есть мистическое объяснение. Теперь мы, к сожалению, знаем, что все это время мы смотрели мистический триллер. Лиэнн действительно обладает невероятными способностями — умеет воскрешать людей и выключать электричество во всем районе. Природу этих способностей нам, конечно, еще предстоит узнать: должна же хоть какая‑то интрига оставаться на третий сезон!

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Не меньшее разочарование, чем финал сезона, оставляет образ Жозефины. Она оказывается совсем не такой уж и страшной, какой ее рисовало воображение зрителей. Складывается впечатление, что весь свой наряд она купила в ближайшем магазине нарядов для Хеллоуина. Более того, в момент, когда она нервно возвращает вуаль на свое обожженное лицо, ее даже становится жалко. Не такого злодея мы ждали в финале . Другое дело, что впереди нас наверняка ждет не только история Жозефины и рассказ о возникновении секты, но и объяснение жуткого ритуала, в результате которого злодейка могла получить свои ожоги. Эти несколько загадок, пусть и небольших, должны послужить главной приманкой для просмотра будущего сезона. Но ведь велик шанс, что Шьямалан и компания решат отделаться еще одним простым и прямолинейным объяснением: это просто жуткий ритуал, не имеющий смысла. Религиозный фанатизм опасен. Всем пока!

Подробности по теме М.Найт Шьямалан — о продолжении «Дома с прислугой», своих провалах и страхах М.Найт Шьямалан — о продолжении «Дома с прислугой», своих провалах и страхах

Шьямалан пошел на поводу у зрителей? «Мне все равно, что произойдет! Главное — чтобы хоть что‑то произошло! Пусть даже это будет абсолютно нереалистичным», — писали некоторые фанаты сериала накануне премьеры финала второго сезона. Такое ощущение, что Шьямалан и команда пошли на поводу у зрительских запросов и посреди истории раскрыли природу многих ее загадок. Кажется, некоторые карты раскрыты слишком рано. Так что, зрители, которые всю дорогу просили им все объяснить, бойтесь своих желаний — они могут исполниться в любой момент. У Линча во времена «Твин Пикса» было оправдание: он вынужден был раскрыть интригу под давлением продюсеров. А что же заставило Шьямалана? Пусть его разгадка и оказалась не такой загадочной, как у старшего коллеги. И не такой многоуровневой, как надеялись фанаты сериала с богатой фантазией. Остается надеяться, что у режиссера еще есть парочка козырей в рукаве и «Дом с прислугой» еще совершит неожиданный разворот на 180 градусов. Опасения, правда, вызывает тот факт, что у Шьямалана уже были весьма громкие провалы в карьере. И далеко не один. Какой же у создателей «Дома с прислугой» есть задел на третий сезон? Какие тайны, помимо природы сил Лиэнн и смысла жуткого ритуала, остались нераскрытыми? Какие интересности случились в десятом эпизоде и какие неожиданности могут нас подстерегать в новой главе «Дома с прислугой»? Попробуем разобраться. Отсылка к «Остаться в живых»

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Безусловной удачей этого эпизода можно смело назвать видеоинструкцию сектантов с описанием весьма крипового ритуала, который практикуют последователи «Церкви малых святых». Нет сомнений, это довольно очевидный оммаж обучающим видеофильмам проекта DHARMA Initiative из сериала «Остаться в живых». Внимательные зрители даже разглядели знаковое для знаменитого детища Джей Джей Абрамса число 108 на здании офиса сектантов в финале видеозаписи. Помните, что именно каждые 108 минут в «Остаться в живых» нужно было нажимать кнопку, чтобы спасти мир? А еще 108 — это сакральное число в индуизме, буддизме и джайнизме . Видеоуроки в «Остаться в живых» славились тем, что на заднем плане в них можно было разглядеть разнообразные намеки и подсказки. Так и в видеозаписи «Церкви малых святых» можно разглядеть файловые коробки с надписями вроде «Манускрипт Ноэля» или «Сад Альфреда». Что все это значит — непонятно, но все равно занятно. В чем суть ритуала?

По словам неправдоподобно жизнерадостного дяди Фредерика из видеоинструкции, обряд предназначен для того, чтобы вернуть заблудшую душу к свету . «Лиэнн, это твое последнее предупреждение», — сурово заявляет Жозефина перед тем, как показать ей видеозапись. Похоже, все эти жуткие вещи адепты «Церкви малых святых» проделывают с теми своими соплеменниками, которые «нарушили правила», как Лиэнн. Сектанты убеждены, что таким образом они спасают душу нарушителя. «Когда один из нас собьется с пути, обратного пути не будет», — уверяет Фредерик. Кажется, это касается только последователей секты и не распространяется на простых смертных. Что не так с видеоинструкцией сектантов?

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Ритуал, по заявлению Фредерика, состоит из четырех этапов. Но — обратите внимание — нам показывают только три . Начинается все с призыва (invocation), яркий пример которого нам продемонстрировал Джордж в восьмом эпизоде. Затем следует освящение (consecration), в процессе которого провинившегося ослепляют и надрезают его конечности, благодаря чему, по мнению сектантов, его душа отделяется от тела. А вот третий этап этого безумия от нас скрыли, перейдя сразу к заключительному — освобождению (emancipation), сжиганию несчастного на рукотворном костре. В чем заключается эта таинственная третья составляющая обряда? Ответа нет. Обряд нужен, чтобы воскрешать мертвых? Получив приказ «воссоединить их в сочельник», дядя Джордж затачивает кинжал и плачет. Помните эту сцену из седьмого эпизода? Что, если Джордж должен был убить двух зайцев одним выстрелом: устранить сумасбродную Лиэнн и воскресить Джерико, чтобы семья Тернеров прекратила преследование «Церкви малых святых»? Во втором эпизоде этого сезона в блоке телевизионных новостей рассказывают об обнаружении неопознанного трупа женщины, который пролежал на обочине шоссе по меньшей мере две недели. Подробностей не раскрывается, но что, если такой ценой Лиэнн вернула Джерико? Только Лиэнн обладает сверхспособностями в «Церкви малых святых»? После этого эпизода мы точно понимаем, что определенные способности есть не только у Лиэнн. Тетя Жозефина — явная телепатка : заперла Шона в спальне и сменила код на его телефоне. Старушка к тому же обладает недюжинной физической силой: воткнула несколько раз себе в ногу вилку — и хоть бы что. Это, конечно, не сравнится с умение воскрешать младенцев, но тем не менее. Лиэнн идет по стопам Жозефины?

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Обратите внимание, в финале эпизода Лиэнн надевает черные пальто и туфли Жозефины. Что это, если не символ преемственности? Похоже, Жозефине тоже когда‑то удалось выжить во время ритуала освобождения. По крайней мере, ее ожоги на это указывают. К ситуации отлично подходит английское идиоматическое выражение step into one’s shoes, что означает «принять у кого‑то эстафету», а буквально переводится «надеть чьи‑либо туфли». Лиэнн — это следующая «тетя Жозефина» ? Почему Жозефина назвала Дороти воином?

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Что тетя Жозефина хотела сказать, когда назвала Дороти воином? Очевидно, таким образом злодейка пытались втереться в доверие к тщеславной телеведущей. Ирония заключается в том, что Жозефина недооценила Дороти: сектантка решила, что, подсунув пижаму, в которой умер Джерико, она заманила отчаявшуюся мать в ловушку, из которой той не выбраться. Зловещая тетушка никак не ожидала, что Дороти объявится в самый неподходящий момент, чтобы защитить Лиэнн. Дороти постоянно твердит Шону, что тот недооценивает ее силу, а в первом сезоне заявила Натали, что она — львица и Ши-Ра, воинственная принцесса Силы из популярного в 1980-е мультсериала. Тернеры против зла?

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«Тьма внутри меня сгущается. Я знаю, что, убив тебя, развязала войну. Они идут за мной. Но в этот раз я буду готова», — беседует Лиэнн с мертвой Жозефиной. Очевидно, что Лиэнн и Тернеры, которые, по мнению девушки, теперь ее семья, будут вынуждены противостоять «Церкви малых святых» в третьем сезоне. Другой вопрос — в чем эта борьба будет заключаться? Нет, ну правда, не собираются же они устроить в доме Тернеров эпические разборки между добром и злом в духе «Звездных войн»? Дом, конечно, большой, но не настолько же! Кстати, улыбчивый Фредерик из видеоинструкции сектантов предупредил, что если неправильно или непоследовательно провести обряд, то наказуемый может и не умереть. Так что обугленная Жозефина, уютно расположившаяся между стен дома Тернеров, еще может вернуться в третьем сезоне . Дыры в повествовании

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