На прошлой неделе в прокат вышел фильм Тиллера Расселла «Асоциальная сеть», основанный на реальной истории создания сайта Silk Road, через который шла торговля наркотиками и оружием. Рассел рассказывает о судьбе ее создателя — Росса Ульбрихта. Наталья Серебрякова поговорила с режиссером о его работах в кино.

Тиллер Расселл Режиссер фильмов «Операция „Одесса“», «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей» и «Асоциальная сеть»

— Откуда возникла идея создания фильма? — Она появилась у меня в день, когда Росс Ульбрихт был арестован в Сан-Франциско в библиотеке. Я даже прекратил снимать свой документальный фильм, над которым в то время работал. Я открыл газету и прочитал историю о даркнете, молодых миллениалах-гангстерах и инстинктивно понял, что это захватывающая история. Я еще не знал, будет это игровой фильм или документальный. Но я был увлечен этими людьми и историей. Спустя время прекрасный журналист Дэвид Кушнер написал статью о Россе Ульбрихте, в которой запечатлел его очень гуманистичный портрет. Когда я прочитал эту статью, то понял, что чувствую эмоциональную связь с ее героем.

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— Почему вы добавили еще одного главного героя в сценарий — полицейского Рика Боудена. Это реальный персонаж? — В этой истории было два коррумпированных полицейских, которые работали вместе. Они пытались поймать Росса. Почти все, что вы видите в фильме, — правда. Я скомбинировал эти два реальных прототипа в одного персонажа. И его сыграл Джейсон Кларк. — Как вам кажется, почему мы больше сочувствуем Россу? Он ведь делал незаконное дело — организовал продажу наркотиков в интернете? — Для меня интересны оба героя — и Росс, и Рик. Они представляют собой две противоположности, две стороны одного мира. Росс — молодой миллениал и гангстер, который нарушает правила, но, с другой стороны, он это делает из лучших побуждений: поменять мир, добавить в него больше свободы. А герой Джейсона Кларка — такой олдскульный коп, который всему, что он знает, научился на улицах, но в его семье меняется ситуация, и это рушит его мир. И он оказывается в центре технологических новшеств. Эта коллизия между двумя героями и двигает сюжет фильма.

© Capella Film

— Как вам пришла идея снять документальный фильм «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей» о маньяке Ричарде Рамиресе? — Я очень увлечен работой полицейских. Все мои фильмы — о подноготной криминального мира . Конкретно снимая этот документальный фильм, я заинтересовался историей о работе двух полицейских и тем, каким является расследование, подобное этому. И она интересовала меня в таком экзистенциальном аспекте. Часто в таких историях мы не видим тех эмоций, которые испытывают полицейские во время работы. Для меня же самым интересным моментом было — как это ужасное дело влияет на сознание этих мужчин, которые были не только копами, но и отцами и мужьями. — Но, кажется, что сейчас в США полицейские не слишком популярны как сообщество — после убийства Джорджа Флойда… — Я считаю, что сейчас мы оказались в том самом моменте, когда проявился кризис полиции, и мир должен поменяться фундаментально . Например, события «Ночного сталкера» развиваются в 1984–1985-м, когда Ричард Рамирес терроризировал Западное побережье. Сейчас, когда мы смотрим на эту историю из 2021 года, нам легче судить о том, что же тогда произошло на самом деле.

Трейлер фильма «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей»

— А почему вы стали режиссером? — Я вырос в Далласе, штат Техас, и мой отец работал в офисе окружного прокурора, который был изображен в фильме Эррола Морриса «Тонкая голубая линия». Поэтому я рос среди полицейских, преступников, тюрем, расследований . И мне всегда очень нравился этот мир. Я не хотел брать в руки оружие и стрелять, но я хотел рассказывать истории о тех, кто это сделал. И я решил стать режиссером, чтобы запечатлеть это на камеру в своих хрониках. — Кто ваши любимые режиссеры, которые, как и вы, снимают полицейские драмы? — Я люблю всю американскую классику о полицейских, будь то Мартин Скорсезе или Майкл Манн. Еще смотрю много европейского кино на эту тему — французское, бельгийское, любое. — Каким будет ваш следующий проект? — К моему большому удовольствию, он будет связан с Россией. Это будет адаптация моего документального фильма «Операция „Одесса“» для «Нетфликса» про члена русской мафии по прозвищу Тарзан. — Вас все-таки очень интересует русская мафия… — Понимаете, это увлекательно. Любая история — хоть о криминальном мире, хоть о полицейских, хоть о русской мафии — это история жизни и смерти. Ты можешь жить, или ты можешь умереть. В этом есть такая невероятная драма! И люди, которые живут с такой интенсивностью, обычно всегда яркие персонажи — хорошие или плохие. Они борются за жизнь, чтобы вынырнуть из темноты, борются за собственную душу.