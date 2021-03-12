«Его создатель — чертов гений» — 11 марта в российский прокат вышла лента «Асоциальная сеть», основанная на реальной истории создания даркнетовской площадки, которая продвигала либертарианские принципы и продажу наркотиков через почтовые отправления. Премьера эксклюзивного отрывка на «Афише Daily».

В оригинале фильм переводится как «Шелковый путь» — именно так назывался сайт, который создал молодой умник Росс Ульбрихт в 2011 году

Вот что писал о фильме критик Станислав Зельвенский:

За реальным Ульбрихтом (Ник Робинсон) здесь гоняется отчасти выдуманный агент Боуден (Джейсон Кларк). Это немножко триллер, но в большей степени — художественная реконструкция; режиссер Тиллер Расселл («Операция „Одесса“») в основном занимается документалистикой. Возможно, этим объясняется некоторая моральная гибкость фильма — он не то чтобы защищает преступников, но и не слишком рвется их осуждать. Что в принципе нормально, но добавляет и без того слегка плывущему рассказу расфокусированности.

Впрочем, для фактов есть «Википедия», а как развлекательное кино это сделано неплохо.