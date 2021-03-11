С 11 марта в кинотеатрах появился «Нос, или Заговор „не таких“» — одна из главных анимационных лент года, нашумевшая на фестивалях и премиях. «Нос» поставил один из классиков отечественного кино, режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский («Дом, который построил Джек», «Лев с седой бородой»). Смотрим отрывок, сам мультфильм — уже в кино.
В основе фильма — два величайших русских произведения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х годов Дмитрием Шостаковичем.
Опера Шостаковича «Нос» — это два часа сложнейшей музыки, так что простых решений ждать от мультфильма не стоит. Идею экранизации оперы Шостаковича «Нос» режиссер Андрей Хржановский вынашивал полвека. Отыскать композиционное решение ее экранизации было весьма непростой задачей.
«Нос, или Заговор „не таких“» — эксперимент, в котором Хржановский совместил множество мультипликационных техник, в частности свой собственный коллажно-мозаичный метод (рисованная анимация, перекладка, документальная хроника с элементами игрового кино).
В фильме «Нос, или Заговор „не таких“» использовались эпизоды из более раннего сценария, написанного Юрием Арабовым и Андреем Хржановским, «Мейерхольд» о великом русском режиссере. Этот сценарий так и не был реализован. В итоге сложилась структура фильма, состоящая из трех «снов».
Фильм «Нос, или Заговор „не таких“» состоит из трех частей, которые представляют собой три «сна»:
- первый «сон» посвящен гоголевскому майору Ковалеву и его пропавшему носу, который превратился в статского советника;
- второй «сон» посвящен фантастической встрече Булгакова со Сталиным. После чего Сталин едет со своими приспешниками в оперу, там как раз дают «Нос» Шостаковича;
- третий «сон» посвящен экранизации произведения Шостаковича «Антиформалистический раек», ни разу не исполнявшегося при жизни автора.