С 11 марта в кинотеатрах появился «Нос, или Заговор „не таких“» — одна из главных анимационных лент года, нашумевшая на фестивалях и премиях. «Нос» поставил один из классиков отечественного кино, режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский («Дом, который построил Джек», «Лев с седой бородой»). Смотрим отрывок, сам мультфильм — уже в кино.