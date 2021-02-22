В Okko состоялась ранняя российская онлайн-премьера «Чудо-женщины: 1984». Супергеройский эпик уже успел пожурить Станислав Зельвенский, а теперь Эдуард Голубев расспросил режиссерку Патти Дженкинс и исполнителей двух главных ролей Галь Гадот и Криса Пайна о феминизме и 80-х.

— Патти, значительную часть своей режиссерской карьеры вы посвятили драмам о судьбах женщин (фильм «Монстр», сериал «Убийство». — Прим. ред.). Чем вас зацепили Чудо-женщина и жанр кинокомикса? Дженкинс: Я люблю фильмы про супергероев, особенно те, где персонаж борется со своими способностями. Мне нравится вопрос о критериях добра и зла . Вдобавок я действительно огромный фанат Чудо-женщины, многие выпуски комиксов про нее я знаю наизусть, разбираюсь в лоре, истории, персонажах. То же самое я могу сказать и про Галь. Именно поэтому в сиквеле она выступила также в роли продюсера. — А это что‑то поменяло? Дженкинс: Вообще нет! Галь — моя самая близкая соратница на съемочной площадке. Просто теперь ее замечания к процессу создания фильма стали иметь более осмысленный и веский характер. Гадот: А для меня изменилось многое! Патти верно отметила, что никто так хорошо не знает Чудо-женщину, как я и она. Просто раньше я ее только изображала, находясь в стороне от процесса производства всего проекта. Теперь, задолго до съемок, я и Патти вместе придумывали сюжет, думали над видеорядом, локациями, костюмами. Было интересно!

Подробности по теме Галь Гадот о «Чудо-женщине», феминизме и главной роли в своей жизни Галь Гадот о «Чудо-женщине», феминизме и главной роли в своей жизни

— Почему фильм происходит в 1980-е? Вы вкладывали в этот временной период какое‑то заявление? Дженкинс: Я хотела сделать так изначально, но сеттинг 80-х не очень подходил для ориджина и старта всей истории. Сейчас, когда люди наконец узнали про Диану и ее становление, мы можем поместить ее в разные обстоятельства. Вообще, Чудо-женщина для меня — герой конца 70-х — начала 80-х. Именно тогда она стала мегазвездой комиксов и телешоу. Поэтому Диана — если так можно выразиться, некий символ ушедшей эпохи. Вдобавок там ведь по сюжету прошло полвека,

и новые временные обстоятельства помогают сделать героиню более объемной.

Пайн: Не стоит также забывать о том, насколько это было удивительное время! Извините, что вот так вклиниваюсь в разговор. Рейган стал президентом, объявив США центром мира, реклама просто везде, финальный этап холодной войны… Дженкинс: Да! По историческим меркам ведь прошло всего ничего — 36 лет. Но в разрезе человеческой жизни это значительный срок, который может служить метафорой, способом говорить о мире сегодня. А еще это фильм про одиночество. Диана одинока . Ее друзья, ее любимый человек — все мертвы. Даже наши злодеи (речь про двух антагонистов сиквела «Чудо-женщины»: Макса Лорда и Минерву. — Прим. ред.) — это абсолютные порождения своего времени, которых пожирают неуверенность в себе и отсутствие близких.

© «Каро Премьер»

— Вы сказали, что «Чудо-женщина: 1984» — во многом история про сегодня. Тогда почему в первой части Диана представляет собой сильную женщину в прямом смысле. А в продолжении она теряет свои способности и начинает зависеть от персонажа Криса Пайна? Пайн: Я бы не относился к этому так серьезно! Ход с потерей способностей, по-моему, сделан для того, чтобы создать химию между героями. То есть мой персонаж впервые по-настоящему начинает волноваться за женщину, которую любит, потому что ее состояние… ну, иррационально . Понимаете? Когда он видел ее в последний раз, эта девушка могла без проблем защитить себя вообще практически от всего на свете. Она открыто выходила на пространство между траншеями противников и чувствовала себя вполне нормально. Гадот: Согласна! Когда Диана стала терять силу, ставки сразу взлетели до небес. Дженкинс: В комиксах Диана никогда не была всесильной. Никто не всесилен. Даже Супермена можно победить с помощью криптонита.

Поэтому никакого социального контекста тут нет. Просто история, которую можно было рассказать.

— Тогда что вы можете рассказать про главного антагониста? Мне показалось, что с ним связан определенный посыл — мужские желания погубят мир. Там и война начинается, и цены на нефть скачут. В то время как женское желание — просто стать уверенной в себе. Дженкинс: Слушайте, мне просто очень нравится Макс Лорд . Это интересный злодей-шоумен, который не обладает суперспособностями, но умеет насолить вообще всем. Его очень хорошо изобразил Педро Паскаль. Этот персонаж известен тем, что с его появлением обычно меняется ход истории. И мы использовали его в качестве катализатора сюжетного конфликта. Пайн: Педро играет просто красиво, в своей яркой, интенсивной, широкой манере. Он веселится, он прекрасно проводит время на съемках, но также мне показалось, что это для него личная и выстраданная работа. Причин не знаю — жаль, что сам он никак прокомментировать не может.

Подробности по теме «Чудо-женщина: 1984» Патти Дженкинс: ближе к мюзиклу «Кошки», чем к Оруэллу «Чудо-женщина: 1984» Патти Дженкинс: ближе к мюзиклу «Кошки», чем к Оруэллу

— Я заметил, что Галь почему‑то много молчит. Скажите, что больше всего запомнилось вам в фильме? Гадот: Думаю, что броня. Дженкинс: О, да! Гадот: Когда Патти и Линди (Хемминг, художник по костюмам. — Прим. ред.) показали мне первые наброски золотых доспехов и их изображения в комиксах, я была просто в шоке. Это по-настоящему легендарный артефакт, созданный очень уважаемым художником комиксов Алексом Россом, и, конечно, мне очень повезло, что именно мне довелось первой представить киноверсию этих доспехов. Они играют очень важную роль в истории, сюжетной линии моей героини и ее развитии. Нам потребовалось немало времени, чтобы найти правильный баланс между удобством и внешним видом костюма, потому что он состоит из множества элементов, но я очень довольна результатом и надеюсь, что фанаты его тоже высоко оценят. Дженкинс: Мне очень понравилась броня, которую для Дианы придумал Зак Снайдер. Но наша версия, по-моему, куда более элегантная, практичная и даже повседневная — многие женщины могут носить такую каждый день . В этом, кстати, и кроется смысловая нагрузка фильма — в современном мире каждый может быть героем.

Ранняя онлайн-премьера «Чудо-женщины: 1984» уже доступна в Okko.