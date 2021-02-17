Йенсен практически всегда снимает одних и тех же актеров-любимчиков — среди них Мадс Миккельсен, которого он постоянно преображает для своих хардкорных комедий, начиная с «Мерцающего света» и заканчивая «Мясниками в зеленом» и «Мужиками и курами». В «Рыцарях справедливости» Мадсу досталась большая борода.