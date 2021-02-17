Звезда «Еще по одной» Мадс Миккельсен снова возвращается на экраны, но теперь с бородой, огнестрелом и новыми правилами тайного мужского братства. «Рыцари справедливости» в российском прокате с 18 февраля, а посмотреть эксклюзивный отрывок можно уже сейчас.
Это новый фильм скандинавской студии Zentropa и датского режиссера Андерса Томаса Йенсена — давнего соратника по «Догме-95» Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга. Он писал сценарии для киноопытов Сюзанны Бир («Открытые сердца» с тем же Миккельсеном) и «Темной башни» по Стивену Кингу.
Йенсен практически всегда снимает одних и тех же актеров-любимчиков — среди них Мадс Миккельсен, которого он постоянно преображает для своих хардкорных комедий, начиная с «Мерцающего света» и заканчивая «Мясниками в зеленом» и «Мужиками и курами». В «Рыцарях справедливости» Мадсу досталась большая борода.
Миккельсен играет военного, который внезапно оказывается вдовцом с дочкой-подростком на попечительстве после гибели жены в крушении поезда. Вскоре выясняется, что, возможно, авария могла быть подстроена, и его герой по имени Маркус организовывает план мести.
Вдовец, математик, психолог и айтишник сплачиваются в тайное братство, как в «Еще по одной», в котором герои-неудачники через свои странные установки преодолевают кризисы и непроговоренные травмы.
«Рыцари справедливости», как и в «Еще по одной», по-скандинавски смело смешивают жанровые стили: здесь драма, комедия, детектив и даже боевик.
В кинотеатрах — с 18 февраля.