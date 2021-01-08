Весь год мы отбирали лучшие фильмы, которые доступны для домашнего просмотра. Если вы их еще не видели, то пора это исправить.
Мимо проката
Мимо проката
Что смотреть в сети: Сэндлер с опалом, англичане с рыбой, Джей с Молчаливым Бобом
Мимо проката
8 новых фильмов, которые можно посмотреть, не выходя из дома
рецензия
Мимо проката
Что смотреть в сети: шпионы, детство ЛаБафа и подкастер Кроненберг
Мимо проката
Что смотреть в сети: пьющий Бен Аффлек, новая Джейн Остин, испанский хоррор про капитализм
Мимо проката
Что смотреть: Рэдклифф и Айзенберг в изоляции, фанаты «Наполи», Амели в трусах
Мимо проката
Что смотреть в сети: женский Бонд, корейские Коэны, ожидание конца света
Мимо проката
Что смотреть в сети: вороватый Хью Джекман, два Хемсворта, поляки пишут письмо Финчеру
Мимо проката
Что смотреть в сети: ведьмы под деревом и скелеты в шкафу
Мимо проката
Что смотреть в сети: нетфликсовские комедии, снова 80-е, Харди — Капоне
Мимо проката
Что смотреть в сети: Майкл Питт ворует миллиард, девочка против фашистов, еще один Тор
Мимо проката
Что смотреть в сети: Апатоу, Ианнуччи, Гордон-Левитт и польская эротика
Мимо проката
Что смотреть в сети: Херцог в Японии, геи в Чечне, Том Хэнкс на войне
Мимо проката
Что смотреть в сети: Феррелл на «Евровидении», Кэрелл на выборах, Мел Гибсон в урагане
Мимо проката
Что смотреть в сети: бессмертная Шарлиз Терон и много интересных дебютов
Мимо проката
«Американский огурчик» Сета Рогена и татуировка Шайи ЛаБафа: 5 новых фильмов для просмотра
Мимо проката
Что смотреть в сети: зомби в Корее, вампиры в Бронксе, парни в группе, дьявол везде
Мимо проката
Что смотреть в сети: RZA, Вронский, африканские духи и дядюшка-гей
Мимо проката
Что смотреть на Хеллоуин: ведьмы, оборотни, призраки и гигантские жабы
Второй экран
Второй план
5 новых фильмов: немецкая «Одержимость», садист-металлист и дебюты на любой вкус
Второй план
5 непростых фильмов для вечера: дьяволы, ведьмы, воображаемый друг, ЗППП и ПТСР
Второй план
«VHYes» на VoD: 5 неочевидных фильмов для вечернего просмотра
Второй план
5 неочевидных фильмов для вечера, которые вы могли пропустить
И другие онлайн-релизы
Премьеры недели
Два билета в круиз с Мерил Стрип: «Пусть говорят» Содерберга и «Выпускной» Райана Мерфи
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Драмы
Папа, сдохни: «Последняя капля» Софии Копполы с Биллом Мюрреем
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Байопики
«Манк» на «Нетфликс»: Дэвид Финчер за и против классического Голливуда
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Хорроры
«Думаю, как все закончить»: сюрреалистический хоррор Чарли Кауфмана о невозможности любви
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Приключения
«Пятеро одной крови»: вьетнамский боевик Спайка Ли на «Нетфликсе»
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Детективы
«Энола Холмс» на «Нетфликсе»: Милли Бобби Браун в роли боевой сестры Шерлока
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Документальное кино
Хроники абьюза: скандальные документалки про Джеффри Эпштейна и Расселла Симмонса
Хорроры
«Охота»: скандальный сатирический триллер про либерала с ружьем
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Новое русское кино
Сайфай-хоррор «Спутник»: русские «чужих» не бросают
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