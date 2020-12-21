Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составляем кинорасписание по дням. Вот что стоит посмотреть в последние дни декабря.

Понедельник, 21 декабря «Бонг времени» («Time Traveling Bong»)

Восхитительное трехсерийное хулиганство, выпущенное создателями одного из лучших современных ситкомов — «Брод Сити». Любимцы шоу Илана Глейзер и Пол В.Даунс теперь путешествуют во времени! При помощи загадочного курительного бонга! За три серии комики (здесь они играют брата с сестрой) успевают увидеть динозавров, увидеть первобытное порно, поучаствовать в древнегреческой оргии и отправиться в 1963 год — почти как герой Джеймса Франко в «11/22/63», но только спасать будут не президента Кеннеди от убийства, а Майкла Джексона от несчастного детства. Казалось бы, совсем недавно тему укурков в пространственно-временном континууме закрыли британские «Глюконавты», но «Бонг времени» американского кабельного канала Comedy Central действительно смешнее и жестче. Это не значит, что кто‑то кого‑то обставил или скопировал, просто, что называется, идея висела в воздухе — ну или в густом дурманящем дыму, если учитывать контекст. Если не смотрели оба этих сериала, то самое время устроить отличный двойной сеанс.

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«Вспомни все» («Rememory»)

Питер Динклейдж в главной роли расследует убийство ученого, который изобрел прибор для записи и воспроизведения воспоминаний. Кроме того в этом фильме запечатлена одна из последних ролей Антона Ельчина. Премьера сай-фай-детектива в духе «Помни» состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Вторник, 22 декабря «Высшая форма» («Perfect»)

Научная фантастика, снятая при поддержке Стивена Содерберга под музыку Flying Lotus. «Perfect» рассказывает о страдающем от мрачных видений подростке, который пробует решить проблему при помощи вживления многообещающего имплантата, но сталкивается с непредвиденными последствиями. Сюжет разворачивается в отдаленном футуристическом комплексе, так что картина концептуально напоминает фантастику «Из машины».

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Среда, 23 декабря «Human Lost: Исповедь неполноценного человека» («Ningen shikkaku»)

Аниме про экологическую катастрофу и медицинский заговор. Токио, 2036 год. Невероятный прорыв в медицине обеспечил человеку победу над смертью. Новейшие технологии S.H.E.L.L позволяют людям жить до 120 лет, но научные достижения оборачиваются экологической катастрофой, экономическим расслоением и неравенством, а также потерей человечности. Появляются «потерянные люди» — аутсайдеры, которые сами отключаются от сети S.H.E.L.L., становясь «дефектными». Праздно живущий Едзо Оба раскрывает темную тайну системы и открывает в себе экстраординарные способности. Экранизация романа японского классика Осаму Дадзая «Исповедь «неполноценного» человека».

Четверг, 24 декабря «Колдовство: Новый ритуал» («The Craft: Legacy»)

Новая ученица старшей школы Лили (Кейли Спэни) переехала вместе с мамой (Мишель Монахан) к ее новому мужу (Дэвид Духовны). Перспектива жизни с отчимом и его взрослыми сыновьями не очень радует Лили, а в школе еще хуже — ее буллят одноклассники (в том числе за месячные). Но все же девушка сближается с компанией проблемных старшеклассниц, таких же изгоек. Те посвящают ее в свое тайное занятие — колдовство. Сиквейк (сиквел + ремейк) одноименного культового хоррора 1996 года, который стал предтечей всех «Зачарованных». Режиссерка «Нового ритуала» — Зои Листер-Джонс — до этого дебютировала со странным инди-фильмом о супругах, которые все свои ссоры превращали в песни, а в свежей картине и вовсе пошла дальше. На мощностях студии Blumhouse она, как София Такал в прошлом году в «Черном Рождестве», устроила основательную фем-ревизию легендарному фильму ужасов, сняв его с учетом современных повестки и прогрессивных взглядов (так, например, актерский состав «Нового ритуала» не в пример инклюзивнее и репрезентативнее предыдущей картины). В целом, если хорроры отражают социальные страхи своей эпохи, то один из главных социальных страхов (про)феминистских хорроров — это патриархат, с которым женщины-режиссеры призывают бороться.

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«Фассбиндер» («Enfant Terrible»)

Биографическая драма о немецком радикальном режиссере Райнере Вернере Фассбиндере, которая вошла в конкурсную программу несостоявшегося Каннского кинофестиваля-2020. Режиссер Оскар Релер («Элементарные частицы») последовательно рассказывает о жизни и творчестве немецкого постановщика-эксплуататора, затрагивая такие стороны, как его любовные отношения с мужчинами и весьма нестандартные, своеобразные методы работы — к примеру, есть момент, где Фассбиндер объявляет съемочной группе, что денег за работу над фильмом никто не получит, поскольку он платил за все из своего кошелька. В легендарного немецкого режиссера перевоплотился Оливер Мазуччи («Работа без авторства»), вместе с ним в картине сыграли Хари Принц, Катя Риман и Феликс Хелльманн.

С 24 декабря Okko

«Поезд в Пусан-2: Полуостров» («Train to Busan 2»)

Сиквел чумового корейского зомби-хоррора. Южная Корея после вспышки вируса из первой части так и не сумела оправиться — ходячие мертвецы повсюду, оставшиеся люди живут в блокаде. Оказалось, нелюдь не единственная проблема: корейцы, находясь в изоляции, сдуру придумали устраивать игры на выживание. Актуальней некуда, сверяйтесь со сводкой новостей.

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Пятница, 25 декабря «Страна грез» («Dreamland»)

1930-е, США. 17-летний Юджин (Финн Коул) узнает, что за поимку грабительницы банков Эллисон (Марго Робби) обещана награда в 10 000 долларов. И тут он обнаруживает, что она истекает кровью за трактором в семейном сарае. Денег за ее поимку более чем достаточно, чтобы спасти семейную ферму от разорения, но Эллисон оказывается совсем не такой, как ожидал Юджин. (Спойлер: она похожа на Марго Робби — и это Робби в лучшем виде). Парень решает помочь беглянке, которая уверяет, что о ней рассказывают лживые истории, хотя флешбэки все же говорят об обратном. Эта ревизионистская сага — помесь «Пустошей» Терренса Малика и «Бонни и Клайда» Артура Пенна. Просто представьте, что было бы, если бы Клайд умер, а Бонни, спотыкаясь, ускользнула, раненная в перестрелке.

С 25 декабря Okko

Суббота, 26 декабря «Криминальные боссы» («Arkansas»)

Младший брат Люка Хемсворта, Лиам, снялся в режиссерском дебюте артиста Кларка Дьюка, обычно играющего самоуверенного смешного очкарика. Здесь он тоже его играет. Хемсворт и Дьюк — пара мелких наркодилеров, которые занимаются розничной торговлей в сельской местности на юге США, прикрываясь работой в заповеднике. Их босс-лесник — Джон Малкович. Самый главный босс, которого они никогда не видели — Винс Вон. В главной женской роли — дочка Джоша Бролина, интересно похожая на папу. Черная — временами совсем черная — региональная комедия, поделенная на несколько глав, уходящая в обширные флешбэки и меняющая точки зрения, сделана под явным влиянием школы Элмора Леонарда или, если угодно, Тарантино и Коэнов, но в отличие от многочисленных подобных опытов конца 90-х этой вторичностью не раздражает; возможно, мы по чему-то такому как раз соскучились. Хотя перепады тона могут смутить, особенно под конец, и какие‑то режиссерские решения вызывают вопросы. Но от этой шероховатости смотреть даже интереснее — никогда не знаешь, куда фильм двинет в следующий момент.

Воскресенье, 27 декабря «В чужой шкуре» («Possessor»)

Не столь отдаленное будущее. Киллерша (Андреа Райсборо), работающая на неназванную корпорацию, выполняет задания, подключаясь к сознанию других людей с помощью мозговых имплантов. Но когда она поселяется в мозгу Колина (Кристофер Эбботт), что‑то начинает идти не так. Второй фильм Кроненберга-младшего, который сделал качественный скачок вперед. Как и в «Антивирусе», здесь есть сатира на корпорации, а еще размышления о кризисе личностной самоидентификации, модной нынче гендерной флюидности и несколько запоминающихся своей жестокостью сцен. Как и его отец, когда‑то сделавший карьеру на боди-хоррорах, Брэндон тоже уделяет львиную долю внимания телесности, но, в отличие от Кроненберга-старшего, рассказывает свою историю в очень неспешном ритме, что позволяет записать «В чужой шкуре» в слоубернеры. Однако, несмотря на медленный, убаюкивающий темп, это крайне захватывающее кино, в котором есть чему удивиться и даже поразиться.

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