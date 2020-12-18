В прокат вышел новый фильм «Квартета И» — новогодняя комедия «Обратная связь», продолжение «Громкой связи». Эдуард Голубев поговорил с одной из исполнительниц главных ролей актрисой Ириной Горбачевой.

— Режиссер Борис Хлебников сказал, что все любят Иру Горбачеву в том числе потому, что она очень честный человек. Скажите, вы часто врете сама себе? — Я вру периодически и себе, и окружающим, но стараюсь этого не делать. Не могу назвать конкретных примеров, потому что просто их не вспомню. Но поводы лжи банальны: боюсь кого‑то смутить или обидеть, говорю, что мне нравится, — а на самом деле не очень. — Я почему спрашиваю — ответьте, пожалуйста, честно: вы сами осознали, что стали звездой? — Звезда — это уже какое‑то олдскульное понятие. Но в 2016 году я стала очень популярным человеком благодаря инстаграму. Жизнь разделилась на до и после. — Несколько месяцев назад мы были на «Кинотавре», где вы были в жюри. И лично я понял, что вы — звезда, когда во время очередной вечеринки в «Дионисе» вы идете танцевать, а все люди расступаются. Одна женщина довольно зрелого возраста даже сказала: «Это сама Ирина Горбачева». — Сама Горбачева! (Смеется.) Это забавно! — Так вот, для вас такое внимание — признание или назойливость? — Поначалу мне было очень сложно к этому привыкнуть. И окончательно принять такой поток внимания не получится, наверное, никогда. Мне казалось, что я из экстраверта превратилась в социофобку . Было реально сложно. Сейчас, допустим, я иду на мероприятие и говорю своему телу: «Спокойно! Пару часов ты будешь в месте, где будет много людей. Все будут на тебя смотреть, все будут что‑то от тебя хотеть. Может быть, тебя будут даже трогать. Готовься». И мне это помогает, потому что излишнее внимание все равно тяжело переносится.

Гулять тоже непросто. В Москве меня редко останавливают, чтобы сфоткаться или поговорить. А вот недавно я была в Питере, и у меня сложилось впечатление, что я снялась в каком‑то очень популярном местном сериале. На Невском мне элементарно не давали прохода. И это стресс! Я записывала сторис и говорила что‑то вроде: «Спасибо за ваше внимание, но вас очень много и отказывать вам в фото мне сложно — я такой же человек, дайте пожить».

Ирина Горбачева на съемках фильма режиссера Алексея Нужного «Обратная связь». © Михаил Терещенко/ТАСС

Иногда ситуация превращается в треш и хамство. Например, когда к тебе сзади подбегает человек, берет тебя за руку или тащит куда‑то — то его надо агрессивно слать. Или тотальный игнор. Однажды я шла в наушниках и какой‑то тип потянул меня за куртку. Я ни слова не сказала, даже не обернулась, вырвалась и пошла дальше. В любом случае шкериться я не буду. Про меня уже начинает ползти слух, что Ира Горбачева не особо фотографируется, и это мне только на руку.

Я не боюсь прослыть занудой, надменной или зазнавшейся.

— А вы можете сформулировать причины такого поведения у людей? — Могу сказать только то, что ситуация за последние лет десять изменилась. Раньше люди при виде звезды как‑то стеснялись и не подходили. Та же женщина, которая — вы ведь не зря это отметили — взрослее, она ведь не подошла сфоткаться. А вот для молодежи не существует личных границ. «Ва-а-а-а-ау! Это ведь ты! Ты такая классная!» И, чувак, ты действительно думаешь, что мне нужно выслушать твое мнение обо мне? Оторвать меня от беседы или от еды? Больше всего мне нравится, когда такие люди говорят: «Да, я знаю, что тебя достали вечные просьбы сфоткаться, но моя девушка/мама/сестра так тебя любят… Давай селфи». А-а-а-а-а-а-а! Ну что это такое! Просто треш. — Раз уж мы затронули вашу рутину. Опишите ваш обычный день! — Проснулась раньше будильника, почистила зубы, помедитировала, приготовила завтрак. Если не надо куда‑то ехать, я убираюсь, делаю зарядку. Ну и по делам.

— А вы живете одна? — Сейчас у меня есть парень (музыкант Антон Савлепов. — Прим. ред.), но он периодически в Киеве, поэтому пока что одна. — Просто вторая вещь, которую ассоциируют с Ириной Горбачевой помимо честности — это образ сильной женщины. Вы такая? — Да, я сильная и независимая. По крайней мере в своем понимании этого слова. Я могу за себя постоять, не рассчитываю ни на кого, ставлю в приоритет себя и свою гармонию.

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— Два года назад вы побрили голову. И по-моему, это сильный поступок. Что чувствует женщина, когда трогает голову, а там нет волос? — Это решение было принято в, скажем так, радикальном психологическом состоянии. Я уходила из театра, развелась. Ну и побрилась. На самом деле, это был такой гештальт — ощутить свою голову без волос. Возврат к себе без «но» и «если».

И я убила двух зайцев: сперва заплела дреды, а потом обнулилась.

С точки зрения физических ощущений это шок. Когда я потрогала себя, у меня потемнело в глазах. Но и кайф был неимоверный. Хотелось кричать. Одним словом — свобода. Сейчас у меня короткая стрижка, и я вряд ли буду отращивать волосы снова.

— У вас остались незакрытые гештальты? — Раньше это были татуировки. В плане: «Сделаю татуху, будет круто!» Но с течением времени желание вообще отпало. Потому что это навсегда. Вернее, я задумалась: а почему я хочу, чтобы на моем теле что‑то было навсегда? И я не нашла ответа. Поэтому у меня чистое тело — я этим даже немного горжусь. — Вы вот сформулировали образ сильной женщины. А какой тогда сильный мужчина? — Хм… он взрослый. Это когда человек понимает, что за каждое свое действие он будет нести ответственность. Сильный мужчина действенен и не боится. — Получается, персонажи-мужчины из фильмов «Громкая связь» и «Обратная связь» — слабые? По вашему мнению, естественно. — Да, конечно. И мой персонаж тоже слабохарактерный. Поэтому она меня местами сильно раздражала. Но все это очень категоричные суждения.

Я видела много слабых людей, но однозначно сильных — таких, знаете, волевых и бескомпромиссных — пока не встречала. Мне даже кажется, что их существование сродни фантастике.

— Раз уж мы начали обсуждать «Обратную связь», мне вот что интересно. Первый фильм — ремейк. Этот заявлен как оригинальная история. Притом что по трейлеру на экране происходит примерно то же самое: снова дом, снова игра, снова все копаются в грязном белье персонажей. Что я как зритель должен увидеть новое? — Там совсем другой ход будет! То есть замес изначальный похож. А что дальше — в трейлере намеренно не показано. И в «Обратной связи» будет хеппи-энд. Все же это новогоднее кино!

— Все фильмы «Квартета И» в целом — про подведение промежуточных итогов. Что вы вынесли из 2020 года? — Осознала многое про себя. Например, я думала, что никогда не поддамся панике. Но когда началась вся эта канитель с коронавирусом в Москве, мой друг переслал мне сообщение в Whatsapp, где женщина из Италии рассказывала про повальную смертность. И я словила панику! Я в тот момент была в Вологде, училась лепить. И мне почему‑то захотелось взять все свои вещи, поехать в Москву, а дальше не знаю, что делать. Я позвонила своему молодому человеку, начала плакать и говорить, что мы, может, никогда больше не увидимся. И он такой: «О-о-о, тихо, тихо. Тихо! Иди пей чай и продолжай лепить». Короче, меня отпустило, но я сделала выводы. И таких столкновений с собой было много. Думаю, что еще сказать… А, подарки! Я многое поняла про подарки. Где та грань между откупом, подкупом и искренним одариванием человека. Мне это дико понравилось. — Я не хотел говорить о личной жизни, но вы так пламенно отозвались о своем парне. Поэтому вопрос в следующем. У вас был очень тяжелый развод. Как найти в себе силы влюбиться вновь? — А их не надо искать! Я была без отношений чуть больше чем полтора года. Вообще ни с кем не встречалась, и желания такого не было. Подруги говорили: «Слушай, ну заведи себе хоть кого‑то для секса, для здоровья, для романтики». Но это вообще не про меня. Я перезагружалась. И в итоге у меня появилось желание жить дальше — заниматься творчеством и заново влюбиться. — Я не могу не спросить про танцы. Может, вы видели как феерично танцует Александр Паль? — Конечно! Скажу больше, я и с ним их исполняла! (Смеется.) — Так вот, я спрашивал об этом его. Теперь хочу узнать у вас. Как танцевать, кайфовать и не стесняться? — Первые пятнадцать минут в незнакомой обстановке я растанцовываюсь, а потом меня ничего не парит. Танцы — равно терапия. Нужно позволить себе оторваться. И я часто танцую, просто когда иду по городу, врубив музыку в наушники. На меня смотрят люди, кто‑то узнает. Может, кто‑то думает: «Как ужасно она танцует!»

Но танцевать могут все — здесь не существует понятия хорошо или плохо.

Поэтому главное — успокоиться и понять, что даже если ты переминаешься с ноги на ногу — это уже танец. И начни от этого кайфовать! А затем попробуй для себя подрыгать рукой. Возможно, тогда жизнь изменится к лучшему.