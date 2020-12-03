С 3 по 10 декабря пройдет сокращенный из‑за пандемии фестиваль документального кино «Артдокфест», в программе которого покажут 13 фильмов. «Афиша Daily» выбрала пять самых любопытных.

«Папа», реж. Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика вернулась к истокам документального кино и сняла личный портрет о своем отце. По сюжету Германика нашла нового спутника жизни, беременна от него третьим ребенком и вот-вот родит. В середине лета она вместе с двумя дочерьми (одиннадцатилетней Октавией и трехлетней Севой), домработницей Мариной и отцом будущего ребенка Денисом отправляется на отдых в Италию. Но это не все перечисленные участники трипа: такое впечатление, что поездка затевается ради отца Германики — 90-летнего Александра Бауэра. Восемь месяцев назад он потерял жену (мама Валерии Наталья умерла), и поэтому грустит. Этот дневниковый док Германики — мощный фильм о семейных отношениях . Главной фигурой, конечно же, стал отец, который умудряется едва не утонуть и попасть в итальянскую больницу, — но в частых семейных перепалках из‑за камеры проступает и фигура автора. Валерия видится в новом фильме весьма успешной self-made-женщиной, которая спешит поскорее после смерти матери продать дачу (чем вызывает слезы у Октавии), а также бойко интересуется, кому отец завещал свою хрущевку. Сквозь пелену нежных отношений ее сентиментального отца с внучками, собачкой Фунтиком, Денисом (которого Бауэр называет не иначе как «золотым») и самой Валерией проглядывает тот факт, что в семье Германики традиционно управляют женщины. Бауэр и сам признает, что всю жизнь был подкаблучником, вспоминает свою Наташу со слезами на глазах, пока не открывается грустная правда. Валерия, кажется, так и не простила мать, которая ее била.

«Кит из Лорино», реж. Мацей Цуске

Документальный «Китобой». Чукотская деревня Лорино, где как раз развивается сюжет фильма Филиппа Юрьева, — в объективе польского кинематографиста Мацея Цуске, который начинает свой фильм притчей. В незапамятные времена на берегу океана жила девушка Нау. Однажды она увидела в море кита, и они полюбили друг друга. Кит превратился в мужчину, и от брака с ним у Нау родилось два кита и много человеческих детей. Все жили в мире и согласии, пока человек не убил брата-кита. С тех пор на этой земле царят голод и хаос. В принципе, вот и все, что нужно знать об идее фильма. Цуске показывает жизнь в деревне, жители которой очень бедны, и единственный вид их занятости — это охота на китов. Без этого кровожадного рода деятельности, от которого в море появляются кровавые разводы, к сожалению, население не выживет. Но гуманно ли убивать китов? Урок на тему гуманизма ведет для пятиклассников молодой учитель европейской внешности. В школьном кабинете висят портреты вождей — от Ленина и Сталина до Путина. В местном музее совсем маленьких, еще детсадовских детей экскурсовод учит азам выживания охотников. В это самое время охотники у моря ожидают кита, комментируя, что в этом году убили всего двух. Если дальше так пойдет — нечего будет есть, рассуждают они. Если дальше так пойдет — не останется китов, подытоживает Цуске. Непритязательная в своем экологическом посыле, но экзотическая из‑за живописных морских видов история .

По Волге плывет теплоход, на борту которого круглосуточно происходит нечто вроде клуба знакомств. Женщины бальзаковского возраста здесь мечтают найти жениха. Избранники же попадаются разные: кто женат, кто желает просто «развеяться», а кто готов уже купить обручальное кольцо и надеть его на палец избранницы. Возраст участников этого собрания — примерно за 50, социальный статус — тот, который располагает купить «брачный» речной круиз. Что еще? На корабле учат танцевать вальс, а за клавишами рояля сидит молодой композитор (он со своей девушкой, оперной певицей, представляет собой исключение из «возрастных» правил этого плавсредства). Пожилая блондинка бойко пытается с кем‑нибудь познакомиться, и это ей удается: спустя двадцать минут экранного времени она уже сидит на коленях высокого джентльмена в очках. Поскольку ленту снял эмигрировавший в Швецию поляк Ежи Слядковский, у него получился фильм не столько об отношениях, сколько, как это обычно бывает у иностранцев, снимающих про Россию, о загадочной русской душе. В этом плане показателен грустный монолог одной из женщин, оказавшейся на свидании. То она себя сравнивает с Анной Карениной, то с Каштанкой. То есть в голове у русской женщины сплошная образность, сплошная русская классическая литература . И если бы не приторный мелодраматический финал, в котором одни из участников круиза решили пожениться, могло бы получиться неплохое исследование русской женственности.



«Котлован», реж. Андрей Грязев

Фильм — участник Берлинале-2020 добрался наконец-то до родных широт. Этот монтажный док начинается символической 10-минутной нарезкой новостных сюжетов о котлованах. Где‑то трактор упал в котлован, а где‑то — экскаватор; где‑то дом засосало в котлован, а где‑то в котловане нашли пенсионера; где‑то в котлован упал ребенок, а где‑то незаконно рыли котлован под бассейн. Режиссер Андрей Грязев, чей фильм «Завтра» об арт-группировке «Война» также участвовал на Берлинале, прозрачно намекает на то, что жизнь простого человека в России — на дне этого самого котлована . А дальше приступает к раскрытию темы: десятки российских граждан обращаются с помощью роликов на ютьюбе к президенту Владимиру Путину. Они говорят о коррупции, о продажной власти, о разграблении природных ресурсов России, о социальной несправедливости. Одна группа видеообращенцев совершает и вовсе изящный жест: отправляет в небо письмо президенту, привязанное к воздушным шарикам, — дескать, все равно до него не достучаться. Это человеческий хор уставших, измученных, разочаровавшихся, который ищет правду, но скорее уже не верит в нее.



«Прыжок», реж. Гедре Жицките

«Прыжок» проливает свет на запутанную историю литовского моряка Симаса Кудирки, произошедшую в разгар холодной войны. Повествование начинается 23 ноября 1970 года, когда советское судно пришвартовалось недалеко от берега Мартас-Винъярд в Массачусетсе, и Кудирка решился перепрыгнуть с советского судна на американскую лодку в поисках свободной жизни. Однако береговая охрана США вернула его Советскому Союзу, где его судили за государственную измену. Инцидент вызвал серию протестов по всей территории Соединенных Штатов и знаменовал собой начало долгой политической битвы за спасение Кудирки от ада тюрьмы. Фильм открывают кадры из американского архива, в которых задокументирован кризис, вызванный инцидентом с Кудиркой. Затем 90-летний герой сам появляется в кадре и рассказывает о том, что его сподвигло на этот шаг, упоминая деда-моряка, поведывавшего ему о далеких странах, прекрасных зеленых пальмах и чужих языках. Поначалу американская мечта, преследуемая Кудиркой, кажется, изображена идеалистически. Однако этот док становится глубже, когда зритель понимает, что борьба за свободу советского моряка стала важным политическим событием во времена холодной войны и «железного занавеса» . Кроме того, этот фильм — портрет неординарного главного героя, хорошо смонтированный и блестяще рассказанный (особенно ценными представляются свидетельства бывших американских моряков, присутствовавших при историческом прыжке Кудирки). Один из главных нон-фикшенов года.

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