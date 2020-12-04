Сериал «Эйфория», продленный на 2-й сезон, выпустил спецэпизод на канале HBO (в России в «Амедиатеке») — это утешительный подарок под занавес взбесившегося 2020-го. Чтобы не так сильно сосало под ложечкой, чтобы напомнить, что «все еще будет».

Специальный выпуск (точнее, первая его часть — вторую обещают под Рождество) довольно сильно отличается от обычных сериальных эпизодов: по ритму, по манере повествования, по количеству людей в кадре (его снимали уже в пандемию). Он оптимистично озаглавлен «Черная полоса всегда когда‑нибудь заканчивается» («Trouble Won’t Last Always»). Действие происходит «за секунду до», то есть как раз перед началом событий, описанных в первом сезоне. Чем он ценен? Это еще один крупный план ключевых героев — Ру (Зендая), Джулса (Хантер Шефер) и Кэт (Барби Феррейра). Ну и традиционные визуально-оформительские аттракционы, конечно, никуда не делись. В начале эпизода Ру возвращается из рехаба. Ей нужно сдавать ежедневный драг-тест и отчитываться перед родителями (читерство — единственный отточенный навык наркоманов, и Ру не исключение). Так что она быстро придумывает, как создать видимость человека, наконец-то вставшего на путь истинный, и отправляется к драгдилеру Феско (Ангус Клауд), который едва ли не один среди ее друзей искренне озабочен ее судьбой. Впрочем, он, как и все остальные, завидев Ру, привечает ее фразой, которую обычно обращают в адрес поп-звезд 1990-х: «А я думал, ты умерла». Наркотики он ей тем не менее продает.

Постановщик Сэм Левинсон остался верен ключевым приемам первого сезона — в частности, закадровому тексту, который читает Ру. Объясняя причины своего поведения (вернулась из рехаба и сразу же за старое), она рассказывает о корнях зависимости, как она их видит. Тут сценаристы не обошлись без публицистических обобщений. «Я родилась через три дня после 9/11», — говорит Ру. В кадре мелькают кадры драматичной хроники сентября 2001-го: самолет врезается в башню, Джордж Буш-младший говорит, что он с нами и все слышит. Родители Ру проводят первые несколько дней ее жизни перед телевизором: не переключая канал, просматривая один новостной сюжет за другим — до той степени, пока «боль от проживания горя не дает дорогу отупению». Да, именно так выглядит реакция жителя мегаполиса на террористический акт, произошедший у него за углом. Объяснения этим ужасам нет, так что можно только просмотреть сто сюжетов про то, как это произошло. Как взорвали дом/поезд/машину на людной площади.

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Связь «посттравматический синдром — зависимость» тут довольно очевидна: Ру впитала неврозы родителей. Она — дитя волатильного XXI века, времени тотального усложнения . Уже в малом возрасте у нее обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство и синдром дефицита внимания. Как могла она защититься от хронического невроза и панических атак? Никак, и она выбрала худшую защиту — побег.

© HBO

За счет сардонического юмора Ру («Но я решила, что никакого велика, когда пила алкоголь», — и дальше нарезка из сцен падений с велосипеда), отчуждения по отношению к ней не возникает, а ведь это естественная реакция в случаях, когда человек дает волю жалости к себе. Ее и правда хочется спасти, а точнее, полюбить. Иронично, что младшую сестру Ру зовут Джиа (как Джию Каранджи, тоже ставшую жертвой наркозависимости). Ру вдвойне сложно спасти, потому что зависимому нужна поддержка, а среда, в которой она обитает, сама до предела невротизирована. Благополучной, спокойной жизни американского среднего класса пришел конец.

Когда Ру приходит к Феско выпрашивать наркотики, то говорит ему: «Мир скатывается в какую‑то жопу, а ведь я еще не успела выпуститься из школы».

В специальном эпизоде есть также сцена первой встречи Ру с Джулс (Ру едет на машине, Джулс — на велосипеде). Рыбак рыбака видит издалека, а еще их видят другие рыбаки. «Тут появилась новая девочка, вся такая Сейлор Мун. Я думаю, вы подружитесь», — говорит Феско. И оказывается прав. Эпизод посвящен не отношениям Ру и Джулс, а предыстории: как так получилось, что хрупкая трансдевушка оказалась в комнате дешевого мотеля с «приличным семьянином» Кэлом Джейкобсом (Эрик Дейн)? Спойлер: дейтинг-приложения действительно нужно контролировать . Джейкобс — типичный predator, который слыхом не слыхивал про принцип согласия. В его вселенной все еще действует правило «Сама пришла на свидание — значит, хотела».

© HBO

И тут логично бы подумать: кому, как не подросткам, воплощать «новую этику» в жизнь? А вот и нет. В фильме есть жуткая сцена с участием Кэт, которую сверстники пытаются «взять на слабо», а она не может не пойти на поводу (потому что альтернатива — насмешки и буллинг). Сцена филигранно прописана: так именно и манифестируется подростковая токсичность, помноженная на коллективизм. Откуда она берется и почему приобретает такие уродливые формы? Почему старшеклассница так сильно хочет доказать, что она умеет делать минет и спит со всеми подряд? Да потому, что только этому и научили старшеклассниц и старшеклассников сотни порнофильмов, из которых состояло их сексуальное образование. Герои «Эйфории» неуклюже воспроизводят клише из мизогинного олдскульного порно: во время секса пытаются придушить друг друга (не спрашивая, понравится ли это партнеру), зовут женщин «шлюхами», бахвалятся количеством сексуальных связей. Экстремальное порождение всех этих вывихов — альфа-самец Нейт (Джейкоб Элорди), который кошмарит всех вокруг, в том числе и только что приехавшую в город Джулс, которой он оказывает весьма негостеприимный прием. Почему среди подростков, в душе неплохих, так много агрессии, тревоги и отчаяния? Тут уже, как говорит Лана Дель Рей, «вопрос к культуре».