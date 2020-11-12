Главный, он же единственный, российский ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет с 12 по 19 ноября в Петербурге с соблюдением ужесточенных пандемических норм и вопреки угрозам организаторам. Кроме того, состоятся онлайн-показы кино с доступом по всей России. Мы составили ультракороткий топ фестиваля, который любя и так же кратко называют «БоБ».
«Без обид» («Futur Drei»), реж. Фараз Шариат
Подробности, трейлер, 14 ноября на площадке «Пальма» (билеты можно купить только на месте, за полчаса до начала сеанса).
«Одна на миллион» («Las mil y una»), реж. Клариса Навас
«Земля под моими ногами» («Der Boden unter den Füßen»), реж. Мари Кройцер
«Маленькая девочка» («Petite fille»), реж. Себастьен Лифшиц
«Плохая дочь», реж. Светлана Сигалаева
Подробности, трейлер, 19 ноября сборник «Родня» на площадке «Пальма».