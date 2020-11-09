Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням. Вот что можно посмотреть в эту пятницу 13-е и на выходных.

Понедельник, 9 ноября «Она умрет завтра» («She Dies Tomorrow») Психологический триллер о пандемии страха

Эми (Кейт Лин Шейл) пьет литрами все, что попадается на глаза, трогает стены и нежно гладит пол, потому что раньше он был живым, а теперь люди по нему ходят и не задумываются об этом, то есть даже паркет приносит пользу. Эми тоже хочет быть полезной — поэтому после того, как она объявит подруге Джейн, что завтра умрет, намеревается стать кожаной курткой. Тревожность Эми передастся и Джейн: та также завтра умрет. Затем Джейсон умрет завтра, Сьюзан умрет завтра, Брайан умрет завтра, и Тилли завтра умрет. В общем, все умрут завтра. Эта лента — натурально депрессия года. Ее странно кому‑то рекомендовать и советовать на вечер: в ней много печали и мало просвета. Давненько не было такого давящего зрелища, ставящего в тупик и разворачивающего на сто восемьдесят градусов, а еще метко, с изяществом садиста пускающего шутки между всей грустью. Даже писать про такое кино — дело неблагодарное. Актеры и без того произносят глагол «умру» не меньше сотни раз, так еще в каждом тексте, по идее, должно набраться с десяток.

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Вторник, 10 ноября «Как Надя пошла за водкой» Экзистенциальная комедия по чеховским мотивам

Новый фильм Владимира Мирзоева, театрального и кинорежиссера, — история двух сестер, придавленных чеховской тяжестью бытия. Однажды тусовщица Надя (Надежда Игошина) приводит в свой дом несчастливого в браке Алексея (Евгений Цыганов), и теперь ей вместе с умной и серьезной сестрой Валей (Евгения Соляных) надо понять, что с ним делать. Фильм из конкурсной программы одиозного кинофестиваля «Амурская осень», а это, как вы понимаете, та еще рекомендация.

С 10 ноября Okko

«Супер странные дела» («Dead Dicks») Самоубийственный триллер о перерождении и взрослении

Главная героиня постоянно опекает своего психически неуравновешенного брата-художника, склонного к суициду. Однажды тот обнаруживает, что после самоубийства он снова и снова перерождается голышом из большой дыры в стене у себя квартире, неслучайно напоминающей вагину, чем не на шутку пугает сестру. Прямо как в недавнем «Зависнуть в Палм-Спрингс» с вечным возвращением назад, в этом безумном и дешевом бади-хорроре все происходящее выступает метафорой того, как важно повзрослеть и взять себя в руки в ноги — причем буквально (есть одна неприятная деталь: каждый раз, когда герой возвращается из мертвых, его предыдущие версии остаются в квартире в виде трупов, от которых приходится избавляться).

С 10 ноября Okko

Среда, 11 ноября «Тебе стоило уйти» («You Should Have Left») Клаустрофобический хоррор про адский дом

Вышедший на пенсию банкир Тео (Кевин Бейкон) вместе со своей молодой женой-актрисой Сюзанной (Аманда Сейфрид) и маленькой дочкой (Эйвери Тийу Эссекс) снимает дом в уэльской глубинке, чтобы отдохнуть: у Сюзанны впереди длительные съемки. Однако дом оказывается не так прост: его площадь снаружи больше, чем внутри, плюс с семьей Тео начинает происходить всякая чертовщина. Когда же мужчина спохватится, будет поздно. У топового сценариста и не столь выдающегося режиссера Дэвида Кеппа («Мордекай», «Срочная доставка») уже был хоррор про слетающего с катушек семьянина — «Тайное окно» по Стивену Кингу с Джонни Деппом. «Тебе стоило уйти» во многом повторяет его фабулу — и в первой половине даже держит в напряжении (в том числе за счет игры Бейкона и выросшей в замечательную актрису Сейфрид). Однако финал этой истории окажется до обидного предсказуемым: вина главного героя, как и жилплощадь дома, окажется больше, чем могло показаться на первый взгляд.

С 11 ноября Okko

Четверг, 12 ноября «Кто не спрятался» («The Rental») Изумительно снятый режиссерский дебют Дэйва Франко

Две молодые пары решили арендовать на выходные роскошный дом на берегу, подальше от городской суеты. Чарли (Дэн Стивенс) взял свою девушку Мишель (Элисон Бри), а его брат Джош (Джереми Аллен Уайт) — Мину (Шейла Ванд). После того, как они заселяются, происходит несчастный случай, в центре которого оказывается хозяин арендуемого дома, а еще через некоторое время выясняется, что за постояльцами следят через скрытые камеры — и все их секреты постепенно вылезают наружу. Это дебютная лента Дэйва Франко (брата Джеймса Франко) — изумительно снятый и ловко придуманный триллер в духе дачной версии «Хеллоуина», который режиссеру помогали писать Джо Сванберг («Собутыльники») и Майк Демски («Дядюшка Николас»).

С 12 ноября Okko

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Пятница, 13 ноября «Напугай меня» («Scare Me») Комедийный хоррор, полюбившийся многим критикам на последнем «Сандэнсе»

Фред (Джош Рубен, по совместительству режиссер картины) решает начать жизнь с чистого листа и для этого снимает домик в лесной глуши, где пытается начать писать роман ужасов про оборотней. Но пока у Фреда на экране ноутбука только фраза «у оборотней были ружья» и мигающий курсор. Отправившись на прогулку после накрывшего его творческого кризиса, Фред знакомится с девушкой Фэнни (Ая Кэш, исполнительница роли Штормфронта во втором сезоне «Пацанов»), которая оказывается успешной писательницей, авторкой хоррор-бестселлера «Венера». Вечером, когда в округе отключают электричество, новые знакомые не придумывают ничего лучшего, чем рассказывать друг другу страшные истории в темноте. И тут Фред сталкивается со своим главным кошмаром: похоже, Фэнни действительно гораздо талантливей его.

С 13 ноября Okko

«Мулан» («Mulan») Игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney — на сей раз в жанре уся с легендарной китайской народной героиней

Disney планомерно продолжает превращать собственные мультфильмы в полнометражные игровые фильмы, «Мулан» не стала исключением. Постановку, основанную одновременно на одноименной анимационной картине 1998 года и китайской поэме, доверили режиссерке Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка»). По сюжету отважная девушка по имени Хуа Мулан выдает себя за мужчину, чтобы занять место больного отца в рядах армии императора Китая, издавшего указ о мобилизации перед надвигающейся войной с северными захватчиками. Идея об игровом ремейке «Мулан» возникла еще в 2010 году (за год до этого сами китайцы успели снять игровую картину с Вики Чжао, сыном Джеки Чана и российским певцом Витасом), но проект не двигался с мертвой точки практически восемь лет. Лю Ифэй была выбрана на главную роль из тысячи других девушек-кандидаток. Из минусов: в картину, кажется, не попал важный персонаж оригинального мультфильма — дракончик Мушу.

С 13 ноября Okko

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Суббота, 14 ноября «В стране чудес» («Basude wandarando») Японская Алиса в волшебном мире

Накануне своего дня рождения робкая шестиклассница Акане встречает настоящего волшебника Гиппократа, прибывшего из Страны чудес. Ему нужна помощь девочки, чтобы защитить свой мир от разрушения. Через люк в подвале магазина, оказавшемся волшебным порталом, Акане попадает в сказочную реальность, где оживают самые причудливые фантазии. Аниме с аллюзиями на Льюиса Кэрролла для поклонников «Связанных миров».

Воскресенье, 15 ноября «Властелин драконов» («The Dwarves of Demrel») Очень бюджетное фэнтези о застрявших в пещере трех гномах, для тех кто скучает по «Властелину колец»

Сурвайвал-хоррор про пещеры встречает бледный отблеск «Властелина колец». После загадочного обрушения в шахте три гнома оказываются запертыми под землей. Чтобы выжить, им придётся не только отбросить свои разногласия и действовать сообща в условиях ограниченных ресурсов, но и сделать нелегкий выбор: надеясь на спасение извне, помочь собратьям, погребённым еще глубже, или попытаться выбраться самим, обрекая своих сородичей на гибель во тьме. Но главная опасность заключается в том, что гора принадлежит дракону, и он явно не намерен мириться с непрошенными гостями.