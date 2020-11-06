Лорен Гринфилд — создательница самых смешных документальных фильмов о мире тяжелейшего люкса «Королева Версаля» и «Поколение благополучия». Ее новый фильм — «Создательница королей» о первой леди Филиппин Имельде Маркос можно увидеть на фестивале «Послание к человеку». Мы поговорили с Гринфилд о том, каково работать со столь влиятельными героями.

— Вы постоянно общаетесь с властными людьми, которые привыкли, что им никто не отказывает. Есть ли между ними — знаменитостями, политиками, олигархами — что‑то принципиально общее: то, как они воспринимают жизнь и вас? — «Создательница королей» так сильно отличается от остальных моих проектов. Мне кажется, мой базовый подход — создать эмпатичные отношения с моими героями . И всегда удается найти что‑то общее между нами, часто к моему удивлению, что помогает нам сблизиться. Неважно, насколько далеко от меня Джеки Сигел из «Королевы Версаля» (документальная лента о семье мультимиллиардера. — Прим. ред.) или женщины с анорексией в «Худых», рано или поздно дистанция уходила — и появлялась симпатия, а не только односторонний интерес. Но с Имельдой Маркос все было совершенно иначе. Она с первой и до последней минуты преподносила себя как королева и, как бы это правильно выразиться, у нее был тяжелый фасад (very hard facade), практически железный. То, что привлекло меня в начале съемок, — она вела себя великодушно и по-доброму. Я невольно чувствовала, что мне очень повезло получить к ней уникальный доступ и разговаривать с ней как будто по душам.

Но одновременно с этим транслировалось ощущение «Вы удостоились чести поговорить с королевой», а не дружеское равенство.

Да, мы могли ужинать вместе, неформально общаться, но это принципиально ничего не меняло: на глубоком уровне она оставалась непроницаемой. Ее доброта так подкупала, что в какой‑то момент мне показалось, что мой фильм может быть историей об искуплении вины, но потом я обнаружила, что ее показное благодушие — просто хладнокровная стратегия возвращения к власти. Я сама мать и следила за ее материнским поведением. Я заметила, что она преподносила себя как мать целой страны, Филиппин, но к собственным детям она не проявляет особенной любви и привязанности. В течение съемок, которые длились аж пять лет, я постепенно осознавала, что Имельда Маркос не говорит правду и что при всем ее обаянии и умении преподнести себя она — ненадежный рассказчик .

Я вообще не могла ей доверять — и перепроверяла все факты через другие источники.

— Для документалиста, который проводит так много времени со своими героями, всегда есть риск попасть под их обаяние, принять их сторону и поддаться их манипуляциям. Особенно когда люди остроумные, известные, вежливые и приятные в обхождении. Как вы с этим боретесь? — На всех моих фотопроектах и фильмах я сохраняю одновременно два способа наблюдения. Я присматриваюсь очень близко, погружаюсь в героя целиком, но всегда держу в голове вопрос, почему он делает то, что делают, и как это вписывается в общую картину нашего общества. Вначале я просто бросаюсь в тему и никакой объективной дистанции не соблюдаю. Но потом включаю журналиста. Мой бэкграунд: я работала как фотожурналистка и много писала, так что этот опыт никуда не исчез. Многие документалисты приходят в профессию из искусства или активизма, а у меня журналистская школа. Правда для меня — главное, а способы подобраться к ней разными способами — мой рабочий принцип . И фильм «Создательница королей» в этом плане отличается от остальных моих работ.

Трейлер фильма «Создательница королей»

— То есть дистанция в политической документалистике, больше похожей на расследование, другая? — Скажем, в «Королеве Версаля» я тоже постоянно держала в голове дистанцию, которая разделяет меня и моих героев, но продолжала работать в пузыре — их семьи, их владений, их способов справляться с трудностями. С Имельдой Маркос я не могла оставаться внутри одной семьи: история постоянно прорывалась вовне — в историю страны, во внутреннюю политику целого государства, в жизни миллионов людей. Когда я показывала промежуточные съемки Имельды зрителям, они были под властью ее харизмы . Особенно это касалось молодых, которые не помнили и не знали свою историю: они просто принимали на веру все, что она говорит. Я поняла, что нужен способ рассказать историю целиком, раз она касается не одной семьи, а целого народа. Так я отправилась к жертвам режима: выжившим во время военного положения в Филиппинах, Андресу Ботиста (Председатель комитета по выборам в Филиппинах, оппонент семьи Маркос на президентских выборах 2016 года. — Прим. ред.), которые представили противоположную точку зрения. Еще я достала много архивных съемок, которые разоблачали откровенную ложь Имельды Маркос. Внезапно на камеру она делала оговорки по Фрейду: «Очень тяжело терять деньги… в смысле, маму» (money/mother в английском созвучны. — Прим. ред.). Я работала над тем, чтобы зрители погружались в историю постепенно — как и я, когда только начала разбираться — и повторяли мои шаги. Сперва тебе кажется, что перед тобой — пожилая, немного взбалмошная женщина не в себе, но она щедрый человек, которого другие просто не понимают. Например, она искренне и с восхищением рассказывает о придуманном ей Острове животных, где царит дикая жизнь . А потом ты слышишь от коренных жителей, как их выгнали из их дома, а землю забрали — и до животных там никому нет дела. Потом она рассказывает о счастливом браке, а ее друзья вспоминают, как она плакала у них на плечах, потому что ее муж постоянно ей изменял. Этим людям нет никакой выгоды врать. Они сидят без грима, в бытовой обстановке, не пытаются произвести впечатление — что контрастирует с тщательно подобранными декорациями Маркос.

Она постоянно пытается управлять: камерой, визажистами, помощниками, предметами вокруг нее. Бесконечное мастерство манипуляций.

— Зная ваш подход, как герои вообще соглашаются допустить вас к себе так близко? Очевидно же, что вы не будете снимать им комплиментарные портреты. Все дело в их неразборчивости и тщеславии? — У каждого человека свои причины согласиться быть частью документального кино. Героини «Худых», женщины, страдающие анорексией, были очень озабочены тем, как они выглядят в кадре, но они хотели показать другим людям, что такое — их заболевание. В особенности они хотели обратить на себя внимание близких, которые не принимали их состояние всерьез. Джеки Сигел («Королева Версаля»), например, хотела внимания к ней самой: с ее умом и хваткой она чувствовала себя в своем Версале совершенно одинокой и неуслышанной — и мы сразу поняли друг друга. Ей было важно выйти из тени, перестать быть объектом насмешек медиа и предстать живым человеком, рассказать историю от первого лица. Герои «Поколения благополучия» — целая россыпь персонажей, каждый со своими причинами. Например, Флориан Хомм (руководитель хедж-фонда, скрывающийся в Германии от преследования в США и срока в 225 лет за финансовые махинации. — Прим. ред.), как мне кажется, хотел покаяться за свои поступки и рассказать об уроках, которые извлек из собственных ошибок. От него я меньше всего ожидала согласия на съемку, а он согласился и предстал в кадре очень уязвимым — для меня было внезапно увидеть его плачущим, в то время как раньше он вел себя как повелитель вселенной.

Кадр из фильма «Создательница королей» © Evergreen Pictures

— В «Создательнице королей» героиня не понимала, как разоблачает сама себя? — Имельде Маркос не нравился ее образ, который остался в истории, то, что ее ассоциировали с авторитарным режимом, и она явно планировала ребрендинг семьи. Я, честно говоря, тоже поначалу думала, что это будет история о признании вины перед многими людьми и попытка ее искупить в конце жизни — вроде того, что произошло в моем прошлом фильме с Флорианом Хоммом («Поколение благополучия»). Я сочувствовала ей и думала, что ей действительно нужно высказаться — что она не знала, что происходит в политике Филиппин, не поддерживала решения мужа и сожалела о том, что случилось с ее страной. Но вместо этого она решила прославить свою семью снова, заявить об ее исключительности и величии. Да и ставки в 2014-м, когда я начала делать этот фильм, были другими — никто не ожидал возвращения семьи Маркос на политический Олимп. Если бы они выстраивали такую стратегию с самого начала, то точно выбирали бы тщательнее режиссеров, которые будут снимать их семейную историю. Имельда Маркос же самонадеянно ощущала полный контроль над фильмом , потому что считала, что никто не остановит ее на пути, и она сделает проект, чтобы выиграть следующую битву.

Этот фильм оказался очень популярен в Филиппинах, он стал важным для целой нации, но обратной связи от Имельды Маркос я так и не получила: скорее всего, мое кино не оправдало ее ожиданий.

Вряд ли она жалеет хотя бы о чем‑то, что сказала на камеру лично мне, но она не была готова к тому, что я введу в историю ее оппонентов. — Вы постоянно работаете с патологией человека — будь это серьезные расстройства, избыточное богатство, неограниченная власть или непомерная жажда влияния. Все ваши герои ждут валидации. Это ваш осознанный режиссерский выбор? — Для меня лично это целое сражение. В «Поколении благополучия» я хотела показать, что стремление «больше и лучше» — дорога в никуда, причем за счет миллионов людей. Культура нарциссизма и приобретения большего не выдерживает испытания временем : она накладывает огромную нагрузку на окружающую среду в самом широком смысле слова. В мире просто нет такого количества ресурсов, чтобы удовлетворить эти неестественные потребности. Наши сообщества, семьи, души, экономика не приспособлены для таких аппетитов. Не надо далеко ходить за примерами — посмотрите на нашего президента, которого, я надеюсь, уберут с поста в ближайшее время (разговор с Лорен Гринфилд происходил одновременно со стартом американских выборов президента в ноябре 2020-го. — Прим. ред.). Нарциссизм убивает наш интерес к другим людям и их точке зрения, что в больших масштабах ведет к человеческой катастрофе. К «Создательнице королей» я пришла от «Королевы Версаля» и «Поколения благополучия», думая, что это еще один сценарий фантастически влиятельной семьи, которая тратит направо и налево.

Ее Остров животных — ее личный Версаль. Вместо ряда сумочек Hermès на каждый случай — живые существа.

Десятилетия ущерба множеству людей, целой экосистеме, чему есть неопровержимые доказательства. Получился фильм об ослепленности властью , но еще и о том, как большие деньги срастаются с коррупцией, как в авторитарных режимах одно обязательно подтягивает другое. Следуя за деньгами, я раскрыла историю государственного воровства, которое позволяет одним и тем же людям постоянно возвращаться к власти. Получилась предостерегающая моральная история не столько о расточительности, сколько о коррупции и уходе от демократии. А также о памяти и коллективной истории, которая стирается усилиями заинтересованных в этом людей.

Кадр из фильма «Королева Версаля» © Evergreen Pictures

— Деньги, которые вмешиваются в политические решения — это не отличительная черта авторитарных режимов. Элиты везде склонны объединяться и выгораживать друг друга: в условных демократиях тоже есть десятки способов. Крупный капитал спонсирует свои интересы через зависимые медиа и поддерживает политические кампании выгодных им кандидатов. — Да. Просто, допустим, в США это не так очевидно — политики и крупный бизнес научились это прятать. Есть лоббисты и многоходовая политическая реклама, а в Филиппинах все более жестко и просто устроено. В типичной демократии есть конкретные правила: один человек — один голос, свобода слова, возможность выбирать источники информации. В Филиппинах можно купить голос за паек еды , а люди, особенно бедные, получают информацию только на родном языке и в основном через фейсбук — и социальные сети с продажей контента тоже вписаны в экосистему авторитаризма и могут искажать общественное мнение.

— Что изменилось в вашем отношении к людям и героям за годы вашей работы — от фотожурналиста к документалисту? Есть что‑то новое, что вы продолжаете открывать для себя? — Без первого фильма не было бы следующего и так далее. Я училась в колледже и занималась фотографией и не получала никакого образования в сфере кино: так что на съемочной площадке я многому училась у тех людей, с которыми работала. Мне кажется, в «Королеве Версаля», «Поколении благополучия» и «Создательнице королей» мне удалось целиком переложить мой стиль в фотографии в движущийся образ и сохранить при этом юмор, черную сатиру моих фотосерий. — Вы сами осознаете, как смешно и нелепо то, что вы иногда снимаете? Сами герои это понимают? — Я сама не понимаю, как смешно то, что я сняла, пока не начинаю монтировать. В контексте фильма все случайности и мелочи начинают иметь значение. Например, я работала с датским режиссером монтажа Пером Кьеркегором и постоянно говорила ему: «Смотри, сколько здесь юмора» , — а он был предельно серьезен к трагической стороне истории Филиппин. Действительно, нужно быть очень чуткими, чтобы история выживших после репрессий в Филиппинах не меркла на фоне абсурдной обстановки притворства, в которой живет Имельда Маркос. Когда говоришь с жертвами изнасилований и пыток, тут уже не до шуток . Но юмор — это тоже способ увлечь зрителей. И мои герои тоже чаще всего обладают чувством юмора. В «Королеве Версаля», например, есть сцена, где Сигелы всей семьей ищут в своем дворце ящерицу, и один ребенок спрашивает: «А у нас вообще есть ящерица дома? Я не в курсе».

Юмор и пафос в моих историях неотделимы. Люди, с которыми я работаю, помогают структурировать мое привычное мировоззрение и помогают мне расти.

— Когда эти влиятельные и богатые люди остановятся в своих амбициях? Есть какой‑то конец их глобальным заблуждениям и чудовищным поступкам? Кажется, они не видят краев и не понимают, как злоупотребляют всеми вокруг себя. — Я замечаю в себе многое, что свойственно моим героям. Например, в «Поколении благополучия» я разговариваю со своей семьей и понимаю, что жадно ищу новые истории и новых героев с той же силой, с которой мои герои ищут власти и влияния. При этом я оптимистка и понимаю, что мои фильмы рождают реакцию. Скажем, в Таиланде, где запрещено критиковать монарха, молодое поколение тепло приняло мой фильм и нашло много общего между историей родной страны и Филиппин. Протестанты приняли кино как одну из основ своего движения : в стране он имел колоссальный кассовый успех. «Поколение благополучия» показало, куда приводит мыльный пузырь нарциссического имиджа и глобальной экономики: уличные протесты показывают, что молодые люди не хотят жить в таком мире . Они занимаются активизмом и требуют от окружающих ответственности за свой выбор перед другими, а не только перед собой. Видимо, не пережив глобальный кризис и не ударившись о дно, ничего нового и лучшего не построить. В этом разрушении много созидательной силы. Может быть, прямо сейчас не время перемен, но оно точно не за горами.

Кадр из фильма «Поколение благополучия» © Evergreen Pictures