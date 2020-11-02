Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням. Вот что стоит смотреть в начале ноября.

Понедельник, 2 ноября «Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness») Издевательский слешер с гендерной сменой ролей

1988 год, штат Индиана. Три подруги (Александра Даддарио, Мэдди Хассон и Эми Форсайт) отправляются на хард-рок-концерт, где встречают трех парней (Остин Свифт, Логан Миллер и Киан Джонсон), с которыми решают затусить в загородном доме. Очень зря: поблизости участилось количество убийств — религиозного характера. Славный маленький хоррор Марка Майерса («Мой друг Дамер», «Человеческий капитал»), начинающийся в духе восьмидесятнических и девяностнических слешеров с их поворотом не туда, маньяком Кожаное лицо и техасской резней бензопилой, но в итоге перерастающий в издевательскую сатиру про войну полов. Самые лучшие — это первые полчаса в фильме, когда совершенно непонятно, куда эта история вырулит. Потом ставки идут на понижение, но смотреть все равно весело, особенно на перформанс Александры Даддарио, которая оказалась способна удивить. Главный вопрос — что большее зло: хеви-метал или одержимые проповедники? — так, впрочем, и останется дискуссионным, но «Мы призываем тьму» призывает не дискутировать, а достать ножи.

Смотреть на Okko

«Игры судьбы» («Adam») Хмурый Аарон Пол неудачно ныряет на дно

Духоподъемная драма Майкла Аппендала («Безумцы», «Фарго», «Сестра Рэтчед») с Аарон Полом («Во все тяжкие») в главной роли, да еще и основанная на реальных трагических событиях. Герой картины — Адам — успешный и состоятельный молодой человек, в его жизни, вроде бы, есть все: недавно он встретился с превосходной девушкой, на работе босс (Джефф Дэниелс) повышает до директора отдела, друзьями Адам, к слову, тоже не обижен. Но однажды парень неудачно ныряет в озеро, ударяется головой о дно и ломает шейные позвонки. Теперь он прикован к инвалидному креслу и ему необходимо адаптироваться к новой жизни.

Смотреть на Okko

Вторник, 3 ноября «Удивительная миссис Мэй» («The Children Act») Английская судебная драма с Эммой Томпсон

Судья Фиона Мэй (Эмма Томпсон), специализирующейся на семейном праве, сталкивается с делом молодого религиозного фанатика: Адам (звезда «Дюнкерка» Фионн Уайтхед), которого от совершеннолетия отделяют всего три месяца жизни, по религиозным соображениям отказывается от переливания крови. Фиона постарается заставить молодого человека жить против его воли, но это отразиться на клубке ее семейных проблем (тут в дело вступает Стэнли Туччи в роли супруга). Фильм «Удивительной миссис Мэй» припозднился на три года после премьерного показа в 2017-м на кинофестивале в Торонто, но все еще отражает актуальные вопросы, сопряженные с религией и конфликтом поколений.

«Голоса за кадром» («Golden Voices») Как артисты дубляжа в Израиль иммигрировали

Виктор и Рая Френкель на протяжении десятилетий были золотыми голосами советского дубляжа. Они озвучивали все западные фильмы, которые выходили на советские экраны. В 1990 году Френкели, как и сотни тысяч советских евреев, решили совершить алию — иммигрировать в Израиль. Но там не нашлось работы для русскоязычных артистов дубляжа, и попытки Френкелей применить свой талант в первые месяцы пребывания в стране привели к совсем неожиданным событиям. Так начало новой главы их жизни превратилось в забавное и абсурдное приключение.

С 3 ноября на Okko

Среда, 4 ноября «257 причин, чтобы жить» Второй сезон жизнеутверждающей комедии с Полиной Максимовой

Это история про Женю Коврову (Полина Максимова), которая вылечилась от онкологии (уверенная ремиссия), но у нее не было времени этому порадоваться. Ее парень оказался редкостным мудаком, который изменял Жене с ее лечащим врачом, а сестра-инстаграмщица (Дарья Руденок) — не меньшей стервой: она наживалась на благотворительных сборах в пользу Жени. На работе женщине тоже не очень рады: ее глупые коллеги думают, что рак заразен, а босс-сексист (Роман Маякин) настаивает на том, чтобы Женя купила себе парик, так как лысая женщина пугает мужчин. То есть, выбравшись из одного ада, героиня сразу же попадает в другой, но решает не вешать нос и взять судьбу в свои руки: а именно исполнить 257 желаний, список из которых она составила на случай, если выздоровеет. Правильный кастинг — половина успеха такого проекта. А Полина Максимова, у которой, кажется, наметился карьерный ренессанс, здесь абсолютно на своем месте. Ее героиня в идеальных пропорциях сочетает комизм и трагизм: спустя пару минут уже переживаешь за нее, как родную. Во втором сезоне отца главной героини сыграет Андрей Федорцов («Убойная сила»).

С 4 ноября на Okko

Четверг, 5 ноября «Антебеллум» («Antebellum») Триллер с Жанель Моне про рабство от продюсеров «Прочь» и «Мы»

Вероника Хейли (Жанель Моне) — благополучная современная женщина, которая добилась успеха как писательница. Но однажды она таинственным образом оказывается на американском юге XIX века, где ее ждут только сбор хлопка и рабство. Все уже в названии: антебеллум в американской истории — это период до гражданской войны. Хоррор с очевидным социальным подтекстом (расизм в Америке в прошлом — действительно ли это так?) — полнометражный дебют Джерарда Буша и Кристофера Ренца, над которым работали продюсеры «Прочь» и «Мы».

С 3 ноября на Okko

Пятница, 6 ноября «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса» («Justice League Dark: Apokolips War») Эпичный финал анимационной вселенной DC со всеми супергероями

Анимационная вселенная DC существует уже 8 лет, насчитывает 16 полнометражных лент и значительно превосходит по уровню драматургии киновселенную. Новый мультфильм — прямое продолжение лент «Лига Справедливости: Война» (2014) и «Темная Лига Справедливости» (2017) и приводит к логичному и красивому финалу с кучей персонажей, супергеройских команд и битвой с главным злодеем Дарксайдом. Помимо привычного Бэтмена с Суперменом не последнюю роль в финальной битве за Землю сыграет Джон Константин.

С 6 ноября на Okko

Суббота, 7 ноября «Ад по соседству» («1BR») Хоррор про новоселье и съемное жилье в большом городе

Тихоня Сара начинает новую жизнь в Лос-Анджелесе: ноль друзей, стажировка в юридической конторе, есть мечта драпировать одежду. А вот с поиском жилья удивительным образом все складывается: в первую же неделю Сара заселяется в уютный кондоминиум с приятными и отзывчивыми соседями, устраивающими небольшую пирушку в честь новосела. Но в большом городе ничего не бывает просто так, даже добродушные улыбки жильцов — в какой‑то мере лицемерие, и на этом тезисе режиссер Дэвид Мармор яростно настаивает. «1BR» — очень регламентированный хоррор о сложности жизни в мегаполисе, одиночестве и трудностях принятия семьи. Дебют Мармора, в первую треть устраивающий занимательные кошки-мышки со зрителем, ко второму часу предлагает систему координат совсем иную: схожую с тем, какую сулит неплохое кино про секты. Например, достойный параноидальный триллер «Приглашение» Карин Кусамы, с которым у «1BR» почти что идентичный финал.

С 7 ноября на Okko

Воскресенье, 8 ноября «Солнечные противоположности» («Solar Opposites») Мультсериал от автора «Рика и Морти» о пришельцах, застрявших на Земле

Пришельцы, спасаясь со своей умирающей планеты, потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

С 7 ноября на Okko