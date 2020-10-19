Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание на все семь дней вперед.

Понедельник, 19 октября «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» («Banksy and the Rise of Outlaw Art») Исследование творчества Бэнкси и мира, который его породил

Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире. Его политическое искусство и провокации оскорбляли истеблишмент и повлияли на новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной.

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«Форпост» («The Outpost») Неожиданно отличный военный фильм по мотивам реальных событий

В конце нулевых в северном Афганистане полсотни американских солдат держат оборону на небольшой и, кажется, ни за чем особенно не нужной базе. Лагерь окружен горами, с которых американцев ежедневно обстреливают талибы, и всем понятно, что рано или поздно они ударят большими силами. Компанию Орландо Блуму, играющему чуткого командира, составляет целый взвод знаменитых отпрысков: сын Клинта Иствуда (который тут фактически в главной роли; он стал вылитый папа, почти страшно), сын Мела Гибсона, сын Мика Джаггера, внук Ричарда Аттенборо и наверняка кто‑то еще. Вероятно, этим кастингом режиссер Род Лури (в прошлом артиллерист и кинокритик) раскланивается с военным «папиным кино», которому он действительно наследует, но не механически, а и с собственными идеями. Экшен-отрезки сделаны прямо здорово. Драматические — отношения между солдатами, шуточки, повседневный героизм — выглядят совсем знакомо, но тоже хорошо. А когда все хорошо, то и патриотический пафос, порой зашкаливающий, смотрится как‑то уместно.

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Вторник, 20 октября «Неистовый» («Unhinged») Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину

Опаздывая по делам, Рейчел (Карен Писториус) обгоняет другого водителя (Расселл Кроу) на светофоре. Это могло бы стать обычным дорожным происшествием, если бы мужчина не оказался законченным психопатом и не начал преследовать женщину и ее близких. Режиссер Деррик Борте стал известен в 2009 году благодаря картине «Семейка Джонсов» с Деми Мур и Дэвидом Духовны, рассказывающей про семью, члены которой на самом деле не являются друг другу родственниками. Большая часть его новой ленты была снята всего за одну пятницу, в дневной час пик, на автостраде Monash Freeway в Австралии.

С 20 октября Okko

Подробности по теме Проверки на дорогах: «Неистовый» — назидательный триллер про ДТП с Расселлом Кроу Проверки на дорогах: «Неистовый» — назидательный триллер про ДТП с Расселлом Кроу

Среда, 21 октября «За призрачной дверью» («The Pale Door») Ковбои против куртизанок-оборотней

Вестерн Аарона Б.Кунца («Камера обскура») с мистическими сюрпризами внутри — если в «Ковбоях против пришельцев» смешались салуны, лошади, помятый Дэниел Крейг и летающие тарелки с лазерами, то здесь уже всем заправляют уродливые носатые ведьмы. Одну из них банда головорезов нашла при рядовом ограблении поезда: с виду вполне себе привлекательная блондинка (Наташа Бассетт) оказалась заперта в огромном сундуке. Выбравшись, девушка сразу же пообещала спасителям-мужчинам отплатить наградой, надо только добраться до борделя в городке под названием (только не смейтесь) Потемкин. В доме терпимости и скорби вместе с прожорливыми и свирепыми куртизанками оказываются заперты ко всему прочему Закари Найтон, Ноа Сиган, Билл Сейдж и Пэт Хили.

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Четверг, 21 октября «Тесла» («Tesla») Байопик про великого физика

В этом году исполнилось 146 лет со дня рождения выдающегося ученого Николы Теслы. По сюжету Тесла (Итан Хоук) был не понят своими современниками: его новаторские идеи выглядели абсурдными и бесперспективными с точки зрения получения прибыли. Однако ничто не заставило Теслу отказаться от своего идеалистического и амбициозного видения развития науки. Иммигрант из Сербии, поселившись в Америке, вступает в неравное соперничество со своим великим работодателем Томасом Эдисоном (Кайл МакЛаклан). Фильм является вольным пересказом биографии известного изобретателя, о котором было снято уже немало картин (в том числе он присутствует в «Престиже» Кристофера Нолана). Режиссер Майкл Алмерейда («Цимбелин», «Марджори Прайм») написал этот сценарий еще 35 лет назад. Премьера фильма состоялась на «Сандэнсе» в этом году, где он получил «Приз имени Альфреда Слоуна».

С 22 октября Okko

Подробности по теме «Тесла» с Итаном Хоуком: необычный байопик изобретателя «Тесла» с Итаном Хоуком: необычный байопик изобретателя

«Шерлок в России» Максим Матвеев в образе Шерлока Холмса ищет Джека Потрошителя в царской России

XIX век, Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека-потрошителя (неизвестный в маске). В темном и, как водится, злачном (жертвы Потрошителя — в основном проститутки) лондонском переулке между ними происходит стычка, в ходе которой нож в шею получает неудачно подвернувшийся под руку маньяка Джон Уотсон (Андрей Феськов). Быстро поняв, что тут не обошлось без русского следа (серийный убийца слишком похож на crazy russian), Шерлок, оставив Уотсона на попечение врачей, отправляется в Петербург. Там он селится на Пекарской улице (ну а как еще по-русски назвать Бейкер-стрит?) и возобновляет свое расследование. При этом, куда бы Шерлок ни отправился, он все равно найдет себе инспектора Лестрейда и Уотсона: в России таковыми становятся начальник полицейского участка и неудачливый писатель Трудный (Павел Майков) и психологически травмированный доктор Карцев (Владимир Мишуков). Визуальный язык компании «Среда» узнается с первых минут: 50 оттенков серого, много грязи, готические декорации, только на этот раз у руля вместо режиссера Егора Баранова Нурбек Эген («Шахта», «Молот»), а сценарист — опытный Олег Маловичко (из недавнего — «Спутник»). Впрочем, нет ощущения, что Start собрался делать второго «Гоголя»: по сюрреалистической и захватывающей интонации все это скорее похоже на «Видока» (с Жераром Депардье, а не Венсаном Касселем), а из русского — на «Дуэлянта», но в гораздо более кэмповом ключе (очевидно, что «Среда» поощряет вульгарный аутеризм, что, конечно, не может не радовать). Подробнее читайте тут.

С 22 октября Okko

Пятница, 23 октября «После. Глава 2» («After We Collided») Сиквел популярной любовной мелодрамы

Экранизация бестселлера «После ссоры» Анны Тодд. События в фильме разворачиваются сразу после первой части. Тесса (Джозефина Лэнгфорд) находится в отчаянии после всего, что ей пришлось пережить из‑за поведения Хардина (Хиро Файнс-Тиффин). Девушка решает начать новую жизнь, в которой нет места для ее бывшего бойфренда. Новый коллега Тревор (Дилан Спраус) проявляет к ней знаки внимания, да и не один. Казалось бы, зачем продолжать думать о Хардине? Но забыть его не так просто, как кажется. В режиссерском кресле перестановки: Дженни Гейджа заменил Роджер Камбл («Жестокие игры»).

С 23 октября Okko

Суббота, 24 октября «Клаустрофобы: Квест в Москве» («Follow Me») Приключения американца в России, великие и ужасные

Популярный американский блогер сделал себе имя, участвуя в зрелищных испытаниях по всему миру. На десятилетие своего шоу он планирует устроить нечто особенное. Друзья предлагают ему пройти оригинальный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически, но ему говорят, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Предыдущий фильм режиссера Уилла Верника, как ни странно, был посвящен эскейп-руму и назывался «Клаустрофобия».

С 22 октября Okko

Воскресенье, 25 октября «Белка и Стрелка: Карибская тайна» Приключения полюбившихся героев в Карибском бассейне

У берегов экзотической страны происходит таинственная аномалия — гигантский водяной смерч всасывает воду, осушая море. Белка и Стрелка отправляются к острову с разведывательной миссией. Им предстоит пережить череду опасных приключений, которые не только приведут их к разгадке аномалии, но и проверят их дружбу на прочность.