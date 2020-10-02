С 1 октября начался Московский международный кинофестиваль, который из‑за ограничений в этом году переехал на осень. «Афиша Daily» выбрала самые любопытные фильмы из обширной программы 42-го фестиваля.
Каннский отбор и Франция
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2 окт, 22.30, «Октябрь»
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3 окт, 19.00, «Юность», 5 окт, 22.30, «Октябрь»
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3 окт, 19.30, «Октябрь»
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3 окт, 17.00, «Юность», 6 окт, 17.45, «Октябрь»
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4 окт, 20.00, и 6 окт, 17.45, «Октябрь»
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4 окт, 19.30, Garage Screen, 7 окт, 22.15, «Октябрь»
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5 окт, 21.30, и 6 окт, 22.30, «Октябрь»
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5 окт, 22.30, и 7 окт, 14.45, «Октябрь»
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7 окт, 21.30, «Октябрь»
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«Еще по одной» («Druk»)
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«Гагарин» («Gagarine»)
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«Друзья на свою голову» («Le bonheur des uns»)
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«Увидеть свет» («Voir le jour»)
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«Триумф» («Un triomphe»)
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«Спа» («Thalasso»)
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«Обыкновенная страсть» («Passion simple»)
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«Наркомама» («La Daronne»)
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«Enfant Terrible»
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Французский писатель Мишель Уэльбек и актер Жерар Депардье встречаются в центре талассотерапии в городе Кабур.
Трейлер
Билеты
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Из Венеции
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1 окт, 16.45, Третьяковка, 5 окт, 16.00, «Октябрь»
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3 окт, 20.00, и 8 окт, 21.00, «Октябрь»
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4 окт, 19.10, и 7 окт, 21.40, «Октябрь»
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5 окт, 19.40, и 8 окт, 16.30, «Октябрь»
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6 окт, 21.50, «Октябрь»
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6 окт, 20.00, и 8 окт, 21.30, «Октябрь»
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6 окт, 22.10, и 8 окт, 21.45, «Октябрь»
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«Невия» («Nevia»)
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«Субботний роман» («Lan xin da ju yuan»)
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«Молитва во имя Бога» («Gloria Mundi»)
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«От смерти до смерти» («Sepelenmis Ölümler Arasinda»)
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«Новый порядок» («Nuevo orden»)
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«Государство комаров» («Mosquito State»)
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«Кровь пеликана» («Pelikanblut»)
С Берлинале
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3 окт, 19.30, Garage Screen, 4 окт, 20.45, «Октябрь»
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3 окт, 23.15, «Октябрь», 4 окт, 22.15, «Пионер»
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3 окт, 17.45, «Октябрь», 6 окт, 21.45, Третьяковка
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4 окт, 22.15, и 8 окт, 18.00, «Октябрь»
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4 окт, 18.20, «Октябрь», 5 окт, 19.30, Garage Screen
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4 окт, 21.00, «Октябрь»
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4 окт, 17.10, и 7 окт, 18.00, «Октябрь»
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7 окт, 22.00, «Октябрь»
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«Мальмкрог» («Malmkrog»)
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«Заглавными буквами» («Tipografic majuscul»)
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«Сестренка» («Schwesterlein»)
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«Ночной конвой» («Police»)
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«Соль слез» («Le sel des larmes»)
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«Берлин, Александерплац» («Berlin Alexanderplatz»)
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«Я хотел спрятаться» («Volevo nascondermi»)
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«Уроки фарси» («Persian Lessons»)
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Трехчасовой философский эпос румынского режиссера Кристи Пую по книге русского философа Владимира Соловьева «Три разговора». Гости поместья ведут интеллектуальные беседы о войне и мире, прогрессе, истории.
Трейлер
Билеты
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Другие находки
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2 окт, 16.30, и 4 окт, 12.45, «Октябрь»
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2 окт, 21.45, Третьяковка, 6 окт, 22.40, «Октябрь»
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3 окт, 22.50, «Октябрь», 7 окт, 21.35, «Пионер»
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3 окт, 16.00, «Октябрь», 6 окт, 19.00, «Юность»
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3 окт, 21.15, Третьяковка, 7 окт, 15.30, «Октябрь»
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4 окт, 20.30, Третьяковка, 7 окт, 16.20, «Октября»
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5 окт, 14.30, и 7 окт, 16.10, «Октябрь»
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6 окт, 23.00, и 8 окт, 21.15, «Октябрь»
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«Джамбо» («Jumbo»)
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«Технобосс» («Technoboss»)
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«Москит» («Mosquito»)
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«Лето у дедушки» («Nam-mae-wui Yeo-reum-bam»)
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«Агнец» («L’agnello»)
-
«Инстинкт» («Instinct»)
-
«Долина Богов» («Valley of the Gods»)
-
«Во время войны» («Mientras dure la guerra»)
Российское кино
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2 окт, 22.00, и 6 окт, 18.30, «Октябрь»
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2 окт, 21.00, «Октябрь»
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2 окт, 18.00, «Октябрь»
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3 окт, 22.30, «Октябрь»
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3 окт, 17.30, «Октябрь», 4 окт, 14.00, Третьяковка
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4 окт, 19.00, «Октябрь», 5 окт, 21.00, ЦДК
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4 окт, 18.00, «Октябрь», 8 окт, 15.00, Третьяковка
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6 окт, 19.00, «Октябрь», 7 окт, 19.00, Третьяковка
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6 окт, 21.00, «Октябрь»
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5 окт, 20.00, «Октябрь», 6 окт, 21.15, Третьяковка
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«Ребенок»
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«Фоторобот Евы»
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«Назад в степь к сарматам»
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«Красный призрак»
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«Блокадный дневник»
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«Человек неунывающий»
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«На дальних рубежах»
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«Гипноз»
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«Шерлок в России»
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«Мелодия струнного дерева»
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Свежая короткометражка режиссера «Близких» и «Вмешательства» Ксении Зуевой — вновь вывернутая нервами наружу драма из жизни молодой матери-одиночки.
Билеты
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Экранизация рассказа Сергея Шаргунова о девушке, которую преследует странный женский голос. Героиню фильма сыграла Дарья Жовнер («Теснота»).
Билеты
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Южноуральский вестерн Александра Прошкина с Виктором Сухоруковым в главной роли.
Билеты
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Новая работа Андрея Кончаловского: документальный портрет обычных людей, которым некогда унывать.
Билеты
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Любовный роман на военной базе в Кыргызстане с Викторией Толстогановой в главной роли.
Билеты
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Эзотерическая притча о путешествиях поэта Хлебникова и его Ка. Действия фильма происходят в Петрограде времен Первой мировой войны. Однако герои Хлебникова свободно перемещаются в различных пространствах и временах.
Билеты
Документальное кино
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2 окт, 20.45, и 8 окт, 18.30, «Октябрь»
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📍
2 окт, 19.30, ЦДК, 5 окт, 16.30, «Октябрь»
-
📍
3 окт, 15.30, «Октябрь», 5 окт, 17.00, ЦДК
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📍
3 окт, 17.00, ЦДК, 6 окт, 15.30, «Октябрь»
-
📍
4 окт, 19.30, и 5 окт, 14.00, «Октябрь»
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📍
4 окт, 20.20, и 8 окт, 18.50, «Октябрь»
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«Киномеханик» («The Projectionist»)
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«Коллектив» («Colectiv»)
-
«Примерное поведение» («Pavyzdingas elgesys»)
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«Вполголоса» («In a Whisper»)
-
«Это не похороны, а воскресение»
-
«Психомагия, искусство для исцеления»
Какая‑то жесть
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2 окт, 23.59, и 8 окт, 20.30, «Октябрь»
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2 окт, 15.30, «Октябрь», 4 окт, 18.00, «Иллюзион»
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3 окт, 20.30, «Октябрь», 4 окт, 16.30, Третьяковка
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3 окт, 21.30, «Октябрь», 5 окт, 23.25, «Пионер»
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3 окт, 16.15, «Октябрь», 7 окт, 16.45, ЦДК
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3 окт, 16.45, «Октябрь», 4 окт, 20.10, «Звезда»
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4 окт, 13.30, и 6 окт, 16.00, «Октябрь»
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3 окт, 19.45, «Октябрь», 5 окт, 21.10, «Пионер»
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5 окт, 15.20, ЦДК, 6 окт, 20.15, «Октябрь»
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«Дьявол между ног» («El Diablo entre las Piernas»)
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«Райская птица» («L’oiseau de paradis»)
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«Растворяться» («Dissolve»)
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«Спайс бойз»
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«Птичий язык» («Mowa ptaków»)
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«Гаттерби» («Gutterbee»)
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«Допрос» («The Interrogation»)
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«Твари, цепляющиеся за соломинки»
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«Ынми» («Eunmi»)
Подробнее о всех фильмах и программе — на сайте ММКФ.