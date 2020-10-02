С 1 октября начался Московский международный кинофестиваль, который из‑за ограничений в этом году переехал на осень. «Афиша Daily» выбрала самые любопытные фильмы из обширной программы 42-го фестиваля.

Каннский отбор и Франция

  • 🌿
    2 окт, 22.30, «Октябрь»
  • 🌿
    3 окт, 19.00, «Юность», 5 окт, 22.30, «Октябрь»
  • 🌿
    3 окт, 19.30, «Октябрь»
  • 🌿
    3 окт, 17.00, «Юность», 6 окт, 17.45, «Октябрь»
  • 🌿
    4 окт, 20.00, и 6 окт, 17.45, «Октябрь»
  • 🌿
    4 окт, 19.30, Garage Screen, 7 окт, 22.15, «Октябрь»
  • 🌿
    5 окт, 21.30, и 6 окт, 22.30, «Октябрь»
  • 🌿
    5 окт, 22.30, и 7 окт, 14.45, «Октябрь»
  • 🌿
    7 окт, 21.30, «Октябрь»
  • «Еще по одной» («Druk»)
  • «Гагарин» («Gagarine»)
  • «Друзья на свою голову» («Le bonheur des uns»)
  • «Увидеть свет» («Voir le jour»)
  • «Триумф» («Un triomphe»)
  • «Спа» («Thalasso»)
  • «Обыкновенная страсть» («Passion simple»)
  • «Наркомама» («La Daronne»)
  • «Enfant Terrible»

  • Алкодрама Томаса Винтерберга о пьющих учителях с Мадсом Миккельссоном в главной роли. Тандем «Охоты» снова выстреливает в черной комедии, доказывающей, что алкоголь — не панацея для школы.
    Трейлер
    Билеты

  • Фильм, не доехавший до отмененных Канн и заигрывающий с космосом и мифом о Гагарине с иной стороны: приключения темнокожего подростка, проживающего в жилом комплексе Gagarine Towers на окраине Парижа.
    Трейлер
    Билеты

  • Звездная французская комедия о двух парах закадычных друзей, которых сыграли Беренис Бежо, Венсан Кассель, Франсуа Дамьен и Флоренс Форести. От дружбы до зависти — один шаг, когда одна из них издает роман.
    Трейлер
    Билеты

  • Сандрин Боннер в роли сотрудницы родильного отделения в Марселе, которую после отъезда дочери и трагедии в роддоме настигает темное прошлое. Французское кино в жанре благородной социальной драмы.
    Трейлер
    Билеты

  • Комедия о тюремном театральном кружке из пула Канн-2020. Актеров-заключенных даже отпускают за пределы тюрьмы, поскольку они готовятся постановке знаменитой пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в Париже.
    Трейлер
    Билеты

  • Французский писатель Мишель Уэльбек и актер Жерар Депардье встречаются в центре талассотерапии в городе Кабур.
    Трейлер
    Билеты

  • Эротическая драма с Сергеем Полуниным, в которой можно рассмотреть все татуировки танцовщика. Экранизация романа Анни Эрно, отмеченная официальном лейблом Канн-2020.
    Трейлер
    Билеты

  • Криминальная комедия с Изабель Юппер о переводчице из полиции, которая идет во все тяжкие и начинает торговать найденными наркотиками в Париже, перевоплощаясь в могущественную Наркомаму.
    Трейлер
    Билеты

  • Хулиганский байопик про немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера. Игривая стилизация с накладными усами, бородами, бакенбардами, винтажными очками и леопардовыми пиджаками. Отбор Канн-2020.
    Трейлер
    Билеты

Из Венеции

  • 🍁
    1 окт, 16.45, Третьяковка, 5 окт, 16.00, «Октябрь»
  • 🍁
    3 окт, 20.00, и 8 окт, 21.00, «Октябрь»
  • 🍁
    4 окт, 19.10, и 7 окт, 21.40, «Октябрь»
  • 🍁
    5 окт, 19.40, и 8 окт, 16.30, «Октябрь»
  • 🍁
    6 окт, 21.50, «Октябрь»
  • 🍁
    6 окт, 20.00, и 8 окт, 21.30, «Октябрь»
  • 🍁
    6 окт, 22.10, и 8 окт, 21.45, «Октябрь»
  • «Невия» («Nevia»)
  • «Субботний роман» («Lan xin da ju yuan»)
  • «Молитва во имя Бога» («Gloria Mundi»)
  • «От смерти до смерти» («Sepelenmis Ölümler Arasinda»)
  • «Новый порядок» («Nuevo orden»)
  • «Государство комаров» («Mosquito State»)
  • «Кровь пеликана» («Pelikanblut»)

  • Отмеченное на «Горизонтах» Венеции-2019 кино от соратницы Маттео Гарроне (он же продюсер фильма) о 17-летней девушке, живущей в нищем контейнерном парке и подрабатывающей в приезжем цирке.
    Трейлер
    Билеты

  • Черно-белый китайский военный нуар из конкурса Венеции-2019 от автора, например, памятной гей-мелодрамы «Весенняя лихорадка» Лоу Е. Божественная Гун Ли играет знаменитую актрису, работающую на западную разведку.
    Трейлер
    Билеты

  • Драма о семье в меру униженных и оскорбленных французов. Все они несчастные, но благородные. Трогательный, грустный и честный фильм, выигравший в Венеции-2019 приз за лучшую женскую роль.
    Трейлер
    Билеты

  • Азербайджанский фильм из Венеции-2020 ученика Белы Тарра, сочетающий постоянные смерти и невероятные пейзажи. В продюсерах не менее иррациональное сочетание Карлоса Рейгадаса и Дэнни Гловера.
    Трейлер
    Билеты

  • Новый фильм мексиканца Мишеля Франко («После Люсии»), только что получивший второй по значимости приз Венеции-2020, — экспрессивная антиутопия о выдуманной революции и похищенной со свадьбы невесте.
    Трейлер
    Билеты

  • Польское безумие и заражение кровососущими существами из внеконкурсной программы Венеции-2020: финансовый аналитик с Уолл-стрит медленно сходит с ума у себя в пентхаусе.
    Трейлер
    Билеты

  • Арт-жуть из программы «Горизонты» — пугающая немецкая драма о проблеме усыновления/удочерения в самых экстремальных условиях.
    Трейлер
    Билеты

С Берлинале

  • 🍂
    3 окт, 19.30, Garage Screen, 4 окт, 20.45, «Октябрь»
  • 🍂
    3 окт, 23.15, «Октябрь», 4 окт, 22.15, «Пионер»
  • 🍂
    3 окт, 17.45, «Октябрь», 6 окт, 21.45, Третьяковка
  • 🍂
    4 окт, 22.15, и 8 окт, 18.00, «Октябрь»
  • 🍂
    4 окт, 18.20, «Октябрь», 5 окт, 19.30, Garage Screen
  • 🍂
    4 окт, 21.00, «Октябрь»
  • 🍂
    4 окт, 17.10, и 7 окт, 18.00, «Октябрь»
  • 🍂
    7 окт, 22.00, «Октябрь»
  • «Мальмкрог» («Malmkrog»)
  • «Заглавными буквами» («Tipografic majuscul»)
  • «Сестренка» («Schwesterlein»)
  • «Ночной конвой» («Police»)
  • «Соль слез» («Le sel des larmes»)
  • «Берлин, Александерплац» («Berlin Alexanderplatz»)
  • «Я хотел спрятаться» («Volevo nascondermi»)
  • «Уроки фарси» («Persian Lessons»)

  • Трехчасовой философский эпос румынского режиссера Кристи Пую по книге русского философа Владимира Соловьева «Три разговора». Гости поместья ведут интеллектуальные беседы о войне и мире, прогрессе, истории.
    Трейлер
    Билеты

  • Режиссер Раду Жуде — о румынской истории из 1980-х, когда служба госбезопасности схватила 16-летнего школьника и подвергла его допросам и гонениям.
    Трейлер
    Билеты

  • Немецкое кино из конкурса Берлинале-2020 со звездой «Барбары» Ниной Хосс и Ларсом Айдингером из «Матильды» в роли близнецов — сестры и брата из театральной среды, столкнувшихся со смертельным диагнозом.
    Трейлер
    Билеты

  • Новый фильм французской режиссерки «Натали» и «Коко до Шанель» Анны Фонтен о полицейских (Виржини Эфира, Омар Си), которым жизнь подкидывает непростой моральный выбор во время конвоя заключенного.
    Трейлер
    Билеты

  • Романтическая черно-белая драма французского классика Филиппа Гарреля про соблазн в Париже. Это стариковский фильм про молодость — драма двадцатилетних, снятая и написанная людьми, которым за 70.
    Трейлер
    Билеты

  • Трехчасовая поэтическо-политическая криминальная сага, залитая неоном, переносящая одноименный классический роман в наши дни с героем-беженцем в главной роли. Немецкий «Джокер», погружающий в круги ада.
    Трейлер
    Билеты

  • «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль в Венеции-2019 —итальянский артист Элио Джермано преобразился в усатого мычащего горбуна, художника Антонио Лигабуэ, важного примитивиста середины прошлого века.
    Трейлер
    Билеты

  • Зрительская драма Вадима Перельмана про бельгийца, который в концлагере выдает себя за перса, чтобы выжить.
    Трейлер
    Билеты

Другие находки

  • 💎
    2 окт, 16.30, и 4 окт, 12.45, «Октябрь»
  • 💎
    2 окт, 21.45, Третьяковка, 6 окт, 22.40, «Октябрь»
  • 💎
    3 окт, 22.50, «Октябрь», 7 окт, 21.35, «Пионер»
  • 💎
    3 окт, 16.00, «Октябрь», 6 окт, 19.00, «Юность»
  • 💎
    3 окт, 21.15, Третьяковка, 7 окт, 15.30, «Октябрь»
  • 💎
    4 окт, 20.30, Третьяковка, 7 окт, 16.20, «Октября»
  • 💎
    5 окт, 14.30, и 7 окт, 16.10, «Октябрь»
  • 💎
    6 окт, 23.00, и 8 окт, 21.15, «Октябрь»
  • «Джамбо» («Jumbo»)
  • «Технобосс» («Technoboss»)
  • «Москит» («Mosquito»)
  • «Лето у дедушки» («Nam-mae-wui Yeo-reum-bam»)
  • «Агнец» («L’agnello»)
  • «Инстинкт» («Instinct»)
  • «Долина Богов» («Valley of the Gods»)
  • «Во время войны» («Mientras dure la guerra»)

  • Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») играет уборщицу в парке аттракционов, которую сексуально привлекает гигантская карусель, напоминающая огромного мигающего разноцветного осьминога. Конкурс «Сандэнса-2020».
    Трейлер
    Билеты

  • Португальская драмеди с фестиваля в Локарно про коммерческого директора фирмы по установке систем безопасности, слетающего с катушек и поющего песни в любой непонятной ситуации.
    Трейлер
    Билеты

  • Экзистенциальное путешествие португальского солдата сквозь мистическую землю Макуа во время Первой мировой войны. Конкурс Роттердамского кинофестиваля 2020 года.
    Трейлер
    Билеты

  • Корейское кино о семейных связях теперь в топе: тонкий портрет трех поколений семьи, вынужденной жить под одной крышей из‑за обстоятельств. Участник Роттердамского кинофестиваля-2020.
    Трейлер
    Билеты

  • Дебютная драма, названная лучшим фильмом на итальянском кинофестивале в Анси — снятый в Сардинии мощный портрет 16-летней героини, которая борется за жизнь своего отца.
    Трейлер
    Билеты

  • Голландский триллер про опасный роман тюремной психиаторки с заключенным; в главной роли звезда «Игры престолов». Фильм даже собрал россыпь призов в Локарно-2019.
    Трейлер
    Билеты

  • Новый фильм малоизвестного у нас польского классика Леха Маевского («Мельница и крест») с Джоном Малковичем про самого богатого человека на земле, который переплетает свою историю с легендой индейцев навахо.
    Трейлер
    Билеты

  • Историческая драма режиссера «Других» и «Моря внутри» Алехандро Аменабара про последние месяцы жизни испанского писателя Мигеля де Унамуно, ректора университета в Саламанке.
    Трейлер
    Билеты

Российское кино

  • 🗿
    2 окт, 22.00, и 6 окт, 18.30, «Октябрь»
  • 🗿
    2 окт, 21.00, «Октябрь»
  • 🗿
    2 окт, 18.00, «Октябрь»
  • 🗿
    3 окт, 22.30, «Октябрь»
  • 🗿
    3 окт, 17.30, «Октябрь», 4 окт, 14.00, Третьяковка
  • 🗿
    4 окт, 19.00, «Октябрь», 5 окт, 21.00, ЦДК
  • 🗿
    4 окт, 18.00, «Октябрь», 8 окт, 15.00, Третьяковка
  • 🗿
    6 окт, 19.00, «Октябрь», 7 окт, 19.00, Третьяковка
  • 🗿
    6 окт, 21.00, «Октябрь»
  • 🗿
    5 окт, 20.00, «Октябрь», 6 окт, 21.15, Третьяковка
  • «Ребенок»
  • «Фоторобот Евы»
  • «Назад в степь к сарматам»
  • «Красный призрак»
  • «Блокадный дневник»
  • «Человек неунывающий»
  • «На дальних рубежах»
  • «Гипноз»
  • «Шерлок в России»
  • «Мелодия струнного дерева»

  • Свежая короткометражка режиссера «Близких» и «Вмешательства» Ксении Зуевой — вновь вывернутая нервами наружу драма из жизни молодой матери-одиночки.
    Билеты

  • Экранизация рассказа Сергея Шаргунова о девушке, которую преследует странный женский голос. Героиню фильма сыграла Дарья Жовнер («Теснота»).
    Билеты

  • Южноуральский вестерн Александра Прошкина с Виктором Сухоруковым в главной роли.
    Билеты

  • Экранизация фронтовой легенды про красного призрака, который внушал ужас фашистам. Окопный фольклор оживает в ироническом экшене. В качестве бонуса в роли одного из солдат красной армии — Юрий Борисов.
    Трейлер
    Билеты

  • Черно-белая драма рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Заранее скандальный фильм режиссера Андрея Зайцева (14+).
    Трейлер
    Билеты

  • Новая работа Андрея Кончаловского: документальный портрет обычных людей, которым некогда унывать.
    Билеты

  • Любовный роман на военной базе в Кыргызстане с Викторией Толстогановой в главной роли.
    Билеты

  • Психологический триллер Валерия Тодоровского про подростка, попадающего под влияние матерого гипнолога (Максим Суханов).
    Трейлер
    Билеты

  • Максим Матвеев в образе Шерлока Холмса ищет Джека Потрошителя в царской России.
    Трейлер
    Билеты

  • Эзотерическая притча о путешествиях поэта Хлебникова и его Ка. Действия фильма происходят в Петрограде времен Первой мировой войны. Однако герои Хлебникова свободно перемещаются в различных пространствах и временах.
    Билеты

Документальное кино

  • 📍
    2 окт, 20.45, и 8 окт, 18.30, «Октябрь»
  • 📍
    2 окт, 19.30, ЦДК, 5 окт, 16.30, «Октябрь»
  • 📍
    3 окт, 15.30, «Октябрь», 5 окт, 17.00, ЦДК
  • 📍
    3 окт, 17.00, ЦДК, 6 окт, 15.30, «Октябрь»
  • 📍
    4 окт, 19.30, и 5 окт, 14.00, «Октябрь»
  • 📍
    4 окт, 20.20, и 8 окт, 18.50, «Октябрь»
  • «Киномеханик» («The Projectionist»)
  • «Коллектив» («Colectiv»)
  • «Примерное поведение» («Pavyzdingas elgesys»)
  • «Вполголоса» («In a Whisper»)
  • «Это не похороны, а воскресение»
  • «Психомагия, искусство для исцеления»

  • Документальная зарисовка Абеля Феррары про владельца артхаусного кинотеатра, который стремится показывать авторское кино.
    Трейлер
    Билеты

  • Журналистское расследование, которое от пожара в музыкальном клубе приводит к кейсу о массовой коррупции.
    Трейлер
    Билеты

  • Фильм о людях, получивших пожизненный срок в тюрьме. Размышление о том, возможно ли вообще искупить такое деяние, как убийство, и дает ли время возможность семье жертвы простить.
    Трейлер
    Билеты

  • Очень личный и откровенный автобиографический документальный фильм двух кубинских женщин о попытках строить жизнь на новом месте, материнстве, любви к кино, дружбе и свободе.
    Трейлер
    Билеты

  • Нашумевший на «Сандэнсе» документальный фильм о старухе из Южной Африки, которая собралась помирать, но ее планам помешали власти, которые решили переселить родную деревню.
    Трейлер
    Билеты

  • Перформативный документальный фильм легендарного Алехандро Ходоровски, нашедшего способ исцелять сознание и освобождать людей от психологических блоков.
    Трейлер
    Билеты

Какая‑то жесть

  • 🌶
    2 окт, 23.59, и 8 окт, 20.30, «Октябрь»
  • 🌶
    2 окт, 15.30, «Октябрь», 4 окт, 18.00, «Иллюзион»
  • 🌶
    3 окт, 20.30, «Октябрь», 4 окт, 16.30, Третьяковка
  • 🌶
    3 окт, 21.30, «Октябрь», 5 окт, 23.25, «Пионер»
  • 🌶
    3 окт, 16.15, «Октябрь», 7 окт, 16.45, ЦДК
  • 🌶
    3 окт, 16.45, «Октябрь», 4 окт, 20.10, «Звезда»
  • 🌶
    4 окт, 13.30, и 6 окт, 16.00, «Октябрь»
  • 🌶
    3 окт, 19.45, «Октябрь», 5 окт, 21.10, «Пионер»
  • 🌶
    5 окт, 15.20, ЦДК, 6 окт, 20.15, «Октябрь»
  • «Дьявол между ног» («El Diablo entre las Piernas»)
  • «Райская птица» («L’oiseau de paradis»)
  • «Растворяться» («Dissolve»)
  • «Спайс бойз»
  • «Птичий язык» («Mowa ptaków»)
  • «Гаттерби» («Gutterbee»)
  • «Допрос» («The Interrogation»)
  • «Твари, цепляющиеся за соломинки»
  • «Ынми» («Eunmi»)

  • Геронтофилическая черно-белая эротическая драма про служанку, которая решает разнообразить жизнь пожилых супругов.
    Трейлер
    Билеты

  • Полинезийский триллер, который скрещивает «Кэрри» с мультиком «Моана»: девушка унаследовала от маори сверхспособности, которые она применяет против местной несправедливости и коррупционной экономики.
    Трейлер
    Билеты

  • Ким Ки Дук в Казахстане: история про двух девушек, которые меняются социальными ролями. Заканчивается все как всегда кроваво.
    Билеты

  • Белорусский хоррор о вреде наркотиков с хитами Тимы Белорусских. Компания на мальчишнике перебирает со спайсами и начинает ломать и кромсать все вокруг.
    Трейлер

  • Польская жесть по последнему сценарию Анджея Жулавского, который перенес на экран его сын Ксаверий, чья «Польско-русская война» до сих пор остается одной из самых оригинальных польских картин XXI века.
    Трейлер
    Билеты

  • Сатирический неовестерн, в котором кочерыжка из «На игле» и Хоумлендер из «Пацанов» жарят немецкие колбаски на юго-западе Америки.
    Трейлер
    Билеты

  • Греческая художница с внешностью Лисбет Саландер через психотравматические эксперименты и перформансы с собственным телом осмысляет болезненные отношения со своим отцом.
    Трейлер
    Билеты

  • Южнокорейский нуаровый фарс про сумку с деньгами, найденную в гостинице, — кровавая комедия про глупость и алчность, отчетливо вдохновленная Коэнами.
    Трейлер
    Билеты

  • Южнокорейская драма о зависимости от секс-знакомств про студентку, которая снимает стресс краткосрочными романами, а потом встречает парня с сомнительной репутацией.
    Трейлер
    Билеты

Подробнее о всех фильмах и программе — на сайте ММКФ.