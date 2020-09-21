Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание на все семь дней вперед.

Понедельник, 21 сентября «Девушка грез» («I Met a Girl»)

Австралийская романтическая комедия о то ли девушке, то ли видении. Брентон Туэйтс (сын персонажа Орландо Блума в «Пиратах Карибского моря») играет импульсивного музыканта, живущего с шизофренией, — он отлично поет, играет на гитаре и даже выступает на свадьбе брата, но порой путает реальность с вымыслом и нуждается в психологической помощи. После очередного срыва на грани жизни и смерти он встречает идеальную девушку по имени Люси (Лили Салливан), которая после первой же ночи куда‑то исчезает, оставив лишь записку и упоминание города ее мечты — Сидней. Главный герой наперевес с гитарой отправляется в Сидней на поиски девушки без адреса, несмотря на уговоры врачей и родственников, которые уверяют его, что никакой Люси не существует.

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Вторник, 22 сентября «В изоляции» («Into the Forest»)

Перевыпущенная под актуальным названием постапокалиптическая драма Патриции Розема 2015 года о недалеком будущем, когда две сестры встретили внезапный локдаун в домике в лесу. Конец света (причем буквальный — везде отключили электричество) застает отца и его двух дочерей в удаленном от цивилизованного мира умном доме, где одна сестра готовится к экзамену, а другая к важному танцевальному номеру. Эллен Пейдж играет умницу Нелл, а Эван Рейчел Вуд — танцовщицу по имени Ева, столь подходящему к глобальной ситуации на планете Земля.

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Среда, 23 сентября «Не входи» («The Owners»)

Хоррор о неудавшемся ограблении. Компания молодых людей решает ограбить дом пожилой пары, где хранится сейф с деньгами. Но плану не суждено сбыться: хозяева возвращаются слишком рано, и, очевидно, у них есть свои ужасные секреты. Начинается смертельная игра на выживание с привкусом фильмов Михаэля Ханеке. Триллер, снятый Джулиусом Бергом по мотивам графического романа «Une nuit de pleine lune» Германа и Ива Х. В одной из ролей — Мейси Уилльямс (Арья Старк из «Игры престолов»).

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Четверг, 24 сентября «Пока мы молоды» («While We’re Young»)

Отличная комедия от режиссера «Брачной истории» Ноя Баумбаха о встрече, очаровании и разочаровании двух поколений — бумеры против миллениалов . Супруги за сорок (Бен Стиллер и Наоми Уоттс) влюбляются в коварного хипстера (Адам Драйвер) и его молодую девушку. Свободная от забот и предрассудков молодая пара побуждает режиссера-документалиста и его жену к раскрепощению.

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Пятница, 25 сентября «Билл и Тед» («Bill & Ted Face the Music»)

Алекс Уинтер и Киану Ривз снова собрались вместе, чтобы сыграть в сиквеле совершенно отвязной фантастической франшизы «Билл и Тед», последняя лента которой — «Невероятные приключения Билла и Теда» — вышла аж в 1991 году. Согласно сюжету калифорнийские рок-музыканты выросли в мужчин среднего возраста, у каждого из которых по взрослой дочке, а бессмертный хит, способный спасти Вселенную, так и не написан. Прибывший к ним некий пришелец сообщает, что если рок-хита не будет, то и Вселенной крышка. Подгорающий дедлайн заставляет Билла и Теда пуститься по различным эпохам в поисках вдохновения, прихватив с собой заодно и дочек, роли которых исполнили Самара Уивинг и Бриджет Ланди-Пейн. Режиссером фильма выступил Дин Паризо, став преемником Стивена Херека и Питера Хьюитта, снявших оригинальные картины.

В доступе с 24 сентября Okko

Суббота, 26 сентября «Мой шпион» («My Spy»)

Комедия о туповатом спецагенте и умной девочке. Крутой оперативник ЦРУ Джей-Джей (Дейв Баутиста, звезда «Стражей Галактики») с треском провалил важную миссию, да еще попал на камеру смартфона девятилетней Софи (Хлоя Колман), с которой теперь должен делиться своими профессиональными навыками и секретами. Новый проект опытного комедиографа Питера Сигала (снимавшего все — от «Голого пистолета» до «Напряги извилины») — издевательская семейная комедия, в которой Баутиста не выходит из образа Шрэка.

В доступе с 24 сентября Okko

«Солнце в ночи» («The Sunlit Night»)

Фильм, в котором есть поразительная красота Норвегии, а также новые роли Зака Галифианакиса и Джиллиан Андерсон. После череды личных неурядиц художница Фрэнсис (Дженни Слейт) отправляется на отдаленный остров в Норвегии, где солнце никогда не заходит за горизонт. Фрэнсис влюбляется в сюрреалистический пейзаж викингов, а также в симпатичного русско-американского дрифтера Яшу (Алекс Шарп) и встречает странного норвежского художника, с которым ей придется почти все время красить сарай. Впервые фильм был показан на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году. В основе картины лежит одноименный роман Ребекки Динерштейн.