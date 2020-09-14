Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням.

Понедельник, 14 сентября «Комната» («Room»)

Пять лет назад режиссер Ленни Абрахамсон («Фрэнк», «Маленький незнакомец») выстрелил с картиной «Комната» — и вот она наконец добралась до отечественного проката, со временем став еще актуальней. По сюжету Джой (Бри Ларсон, «Оскар» за лучшую женскую роль) и ее пятилетний сын Джек (Джейкоб Тремблей) сидят взаперти, но это не вынужденная самоизоляция. Они — жертвы маньяка, который похитил Джой, изнасиловал, а теперь вместе с ребенком держит на привязи. Сила «Комнаты» в том, что она не то, чем кажется. Не стоит ждать от нее захватывающего триллера в духе, скажем, финчеровской «Комнаты страха», это кино другой породы. Оно не столько про побег, сколько про то, как справиться с травмой, — и в этом смысле фильм достигает головокружительного, сногсшибательного эффекта, особенно благодаря выдающейся актерской игре Джейкоба Тремблея, восходящей звезды.

Смотреть Okko

«Дурная слава» («Infamous»)

Новая вариация «Бонни и Клайда» о молодых криминальных любовниках — только теперь с социальными сетями. Белла Торн и Джейк Мэнли играют парочку из американского захолустья, которая отправляется грабить банки, публикуя свои подвиги в социальных сетях и в результате приобретая славу и подписчиков.

Смотреть Okko

Вторник, 15 сентября «UFO»

Киноверсия спектакля Ивана Вырыпаева про очевидцев НЛО. Предыстория такова: Вырыпаев задумал фильм про свидетелей НЛО, на написание сценария ему выдал деньги знакомый нефтемагнат. Но фильм так и не случился: меценат остался сценарием недоволен. Так сценарий превратился в пьесу, которую впервые худрук «Практики» поставил со студентами Краковской академии (спектакль привозили осенью на «Твой шанс»), а теперь прочтет единолично. Это серия монологов о невероятном, о сокровенном и совершенно неконкретном. О тишине, о гармонии, о прикосновении к объективной реальности и об осознании себя частью вселенной. И, в конце концов, о том, что все не то, чем кажется.

Смотреть в 22.00 Okko

Среда, 16 сентября «Стрингер» («Nightcrawler»)

Холодный, красивый, продуманный триллер про мелкого мошенника, который неожиданно находит свое призвание в погоне за остросюжетными репортажами. Странный, как будто немного помешанный герой Джейка Джилленхола однажды снимает аварию и продает материал на ТВ, после чего начинает азартно охотиться за все более кровавыми сценами, как маленькое испуганное животное выгрызая их у конкурентов, шантажируя, включая камеру, вместо того чтобы подать руку. Режиссерский дебют Дэна Гилроя, известного сценариями к «Живой стали» и «Эволюции Борна».

Четверг, 17 сентября «История Дэвида Копперфилда» («The Personal History of David Copperfield»)

Язвительный остряк Армандо Ианнуччи, несколько лет назад похоронивший Сталина, добрался до британской классики и экранизировал Чарлза Диккенса в характерной ернической манере: на голову Копперфилда (Дев Пател) сыплются неприятности одна за другой, английское дворянство (Тильда Суинтон, Бен Уишоу и Питер Капалди) и обычные жители — круглые идиоты, а поблизости бродит писатель мистер Дик (Хью Лори), который все потом переврет в своей книжонке.

Смотреть с 17 сентября Okko

«Любовь на троих» («Endings, Beginnings»)

Прогрессивная драма про полиаморные отношения. Молодая художница Дафна (Шейлин Вудли) переживает самый интенсивный год своей жизни, разорвав многолетние отношения. Вдруг она закрутила сразу два новых романа: с надежным, добрым и внимательным писателем-интеллектуалом Джеком (Джейми Дорнан) и страстным, но непредсказуемым «плохим парнем» Фрэнком (Себастьян Стэн). Дафне предстоит сделать выбор, но это ужасно сложно: ей нравятся оба парня, каждый по-своему. Новый фильм режиссера лиричных фантастических фильмов Дрейка Доремуса («Равные», «Новизна, «Зои»).

Смотреть с 17 сентября Okko

Пятница, 18 сентября «Звездные войны: Скайуокер. Восход» («Star Wars: The Rise of Skywalker»)

Завершение очередной трилогии про далекую-далекую галактику. Вновь вернувшийся за руль франшизы Джей Джей Абрамс должен эффектно закрыть очередную главу саги про семью, космос и Силу. Эпизод Райана Джонсона оставил Вселенную в интересном положении как в сюжетном, так и в эстетическом плане (его манера значительно отличается от седьмой серии Абрамса). Тем интереснее, как выкрутится один из апостолов «Остаться в живых», какую во всем этом роль сыграет Мэтт Смит, контакты какой степени связывают-таки Кайло Рена (Адам Драйвер) и Рэй (Дейзи Ридли), а также — самое важное — кто ее отец.

Суббота, 19 сентября «Основатель» («The Founder»)

Байопик про одного из самых известных бизнесменов мира — Рэя Крока, основателя «Макдоналдса». Будучи владельцем небольшой фирмы по производству и продаже бумажных стаканчиков для напитков, он заезжает в кафе братьев Мака и Дика МакДональд. Поразившись скорости выдачи блюд, он решает открыть такие рестораны по всей Америке. В итоге Крок покупает франшизу, открывает первый ресторан и через 10 лет выкупает все права на «Макдоналдс», становясь одним из богатейших людей США. Главную роль в фильме сыграл Майкл Китон.

Воскресенье, 20 сентября «Прощание с ночью» («LʼAdieu à la nuit»)

Новый фильм с Катрин Денев от каннского лауреата Андре Тешине (приз за режиссуру). Мюриель (Катрин Денев) живет во Франции, она разводит лошадей и управляет плантацией миндаля. Детство и юность она провела в Алжире, а потом воспитывала своего внука после трагической смерти его матери в результате несчастного случая. Когда приезжает внук Алекс, оказывается, что он сильно изменился и у него есть какие‑то мутные планы в Канаде, которые могут быть опасны (молодой человек связан с радикальным исламом). Разрываясь между любовью и заботой, главная героиня решается на неожиданный шаг, и фильм из семейной мелодрамы превращается в политический триллер.