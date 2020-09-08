24 сентября в российский прокат выйдет романтическая сказка «Ундина» от одного из важнейших представителей «берлинской школы» Кристиана Петцольда. «Афиша Daily» представляет премьеру русского трейлера фильма.

Что это?

«Ундина» — новая картина важного представителя берлинской школы, режиссера Кристиана Петцольда. Это первый фильм в задуманной им трилогии. В ней постановщик намерен исследовать современность сквозь призму немецких мифов. Петцольд снял «Русалочку» на современный лад.

Кто это?

Завсегдатай Берлинале Петцольд продолжает делать самое зрительское кино среди авторов «берлинской школы». Два года назад он представлял на Берлинском кинофестивале «Транзит», военную драму о том, как важно сесть именно в тот корабль. Из «Транзита» в новый фильм Петцольда перекочевали главные артисты — Паула Бир и Франц Роговски (актер, неуловимо похожий на Хоакина Феникса). Бир получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

О чем это?

Кристиан Петцольд снял свою версию «Русалочки» — романтическая драма про молодую женщину по имени, собственно, Ундина, которая расстается с одним бойфрендом и тут же встречает другого — индустриального водолаза; учитывая вводные, нетрудно догадаться, во-первых, что в фильме будет много воды (озеро, бассейн, аквариум, ванная), и во-вторых, что где‑то рядом с любовью будет ходить погибель.

Что почитать о фильме?

Отзыв Станислава Зельвенского с Берлинале и рецензию «Афиши».

Когда смотреть?

Спецпоказ в оригинале с субтитрами — 23 сентября. Кино в прокате — с 24 сентября.