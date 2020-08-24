Каждую неделю «Афиша Daily» будет выбирать новинки и лучшие коллекции в онлайн-кинотеатре Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням. Итак, что можно посмотреть в конце августа.

Понедельник, 24 августа «Вечная красота» («Eternal Beauty»)

Знакомый по фильму «Субмарина» и сериалу «Красные дубы» актер Крейг Робертс продолжает пробовать себя в качестве режиссера («Просто Джим», 2015) и рассказывает симпатичную историю женщины с параноидальной шизофренией. В главной роли — номинантка на «Оскар» за «Форму воды» Салли Хокинс, которая когда‑то играла маму героя Робертса в «Субмарине». Теперь Хокинс блистает в роли сумбурной и милой Джейн, которая с молодости (после пары нервных срывов на конкурсе красоты и у алтаря) живет с постоянными параноидальными эпизодами, кучами лекарств и эгоцентричной семьей, лишь усугубляющей симптомы. Однажды ей встречается начинающий музыкант (Дэвид Тьюлис из «Фарго») тоже с серьезными психическими проблемами, и у них завязываются нежные и неловкие отношения, словно им снова по шестнадцать. Крейг Робертс посвятил «Вечную красоту» своему родственнику со схожим диагнозом — отсюда совсем иной взгляд на шизофрению, без лишней демонизации недуга. Получилось теплое жизнерадостное кино, напоминающее работы Уэса Андерсона и Мишеля Гондри , к тому же снятое на настоящую кинопленку.

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«Инопланетный код» («Alien Code»)

Небольшой фантастический триллер с амбициозной конспирологией , то напоминающий смесь «Игры разума» и «Меняющих реальность», то улетающий куда‑то в сторону «Прибытия» с неземными существами, живущими вне времени. Спецслужбы вербуют криптолога Алекса (Кайл Голлнер) для расшифровки подозрительного кода со спутника, который оказывается чертежами оружия против пришельцев, умеющих путешествовать во времени. Люди в черном, Мэри МакКормак из «Планеты Ка-Пэкс» и инопланетная паранойя — классический малобюджетный сай-фай, который всегда приятно посмотреть вечером после запутанного дня.

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Вторник, 25 августа «Жестокое прошлое» («The Bygone»)

Современный вестерн с мрачной визуальной составляющей и искусно подобранной кантри-музыкой. Молодой владелец ранчо Кип (Грэм Филлипс, который вместе со своим братом, Паркером, выступил автором сценария и режиссером) спасает от насилия секс-работницу родом из местного поселения индейцев, что приводит их на тропу войны со здешними сутенерами. Это суровая и пустынная картина о традиционном столкновении культур, девушке в беде и ее белом спасителе, затрагивающая проблемы сексуального рабства и безудержного расизма.

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Среда, 26 августа День мультфильмов и детского кино

Посвятите день детям. Набираемся сил перед школой вместе с любимыми героями в специальной подборке Okko «Пока не начались уроки»: все части «Истории игрушек», «Кунг-фу Панды» и «Холодного сердца», а также многое другое, что здорово посмотреть в конце летних каникул. Главное — не пропустите: в этот же день откроется коллекция «Назад в школу» с голливудскими мультфильмами-хитами со скидкой 30% .

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Четверг, 27 августа «Защитник» («The Whole Truth»)

Киану Ривз снова сыграл адвоката — в этот раз ему досталась роль защитника сына богатого банкира, которого обнаружили рядом с телом убитого отца. Все доказательства указывают на виновность подростка, но герой Ривза начинает подозревать, что все не так просто, и сам оказывается в смертельной опасности. Роль матери подсудимого исполнила Рене Зеллвегер. Фильм для тех, кто со времен «Адвоката дьявола» вновь мечтал увидеть Киану Ривза в адвокатском кресле, сняла постановщица сандэнсовского фильма-призера «Замерзшая река» Кортни Хант. А также в этот четверг отмечается День российского кино — по этому поводу на Okko заработает специальная коллекция с русскими фильмами.

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Пятница, 28 августа «Русалка в Париже» («Une sirène à Paris»)

Французская история любви — с большим рыбьим хвостом . Певец одного из парижских кабаре Гаспар (Николя Дювошель) пообещал себе никогда больше не влюбляться. После неудачного романа его сердце разбито, и он никого не хочет впускать в свою жизнь. Но однажды на выходе из бара, на берегу Сены, он встречает на камнях настоящую русалку, которую зовут Лула (Мэрилин Лима). Режиссер Матиас Мальзью в соавторстве со Стефаном Ландовски написал сценарий по собственной книге. Фильм идет по стопам польского мюзикла «Соблазн» Агнешки Смочиньской, однако имеет совсем другой финал.

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Суббота, 29 августа «Переводчики» («Les traducteurs»)

Напряженный триллер о работе филологов . Девятерых переводчиков нанимают для работы над долгожданной заключительной частью бестселлерной трилогии. Их запирают в роскошном бункере, чтобы избежать утечки информации, однако когда первые десять страниц бесценной и строго засекреченной рукописи появляются в интернете, становится очевидно, что среди них находится «пират». Влиятельный издатель идет на самые крайние меры, чтобы выявить и ликвидировать нарушителя. Режиссер Режис Руансар известен тем, что снял вполне сносную мелодраму «Любовь на кончиках пальцев». В его новом фильме снялась Ольга Куриленко.

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Воскресенье, 30 августа «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» («Arthur & Merlin: Knights of Camelot»)

Новое прочтение легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола . Грубый, малобюджетный фэнтезийный эпос на основе британского мифа, который уже все и так хорошо знают: измученный войной с римлянами король Артур (Ричард Шорт) возвращается в родные края, но престол уже захватил его незаконнорожденный сынок-выскочка Мордред (Джоэл Филлимор), он же главный злодей. Возвращение меча Эскалибура, обязательный второстепенный Мерлин и непримиримый рыцарь Ланселот — все любимые элементы легенды в весьма спорном и даже сумрачном исполнении для домашнего просмотра.