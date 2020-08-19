В субботу 22 августа на «Стрелке» «Афиша Daily» представит кинопрограмму для Summit Z8 из короткометражек о юности и героях будущего. Квиры, секс-работа, астрология и казанское гетто — рассказываем подробнее, почему показ не стоит пропускать. Возрастное ограничение 18+.

«Год Белой Луны», реж. Максим Печерский 21 минута

Статичная, но удивительно увлекательная трагикомедия о диалоге двух самых близких людей, которые никак не могут по-настоящему услышать друг друга. Конкретнее — визуальная рефлексия режиссера вокруг задокументированных разговоров со своей матерью по телефону. Он живет в Москве, она осталась в Екатеринбурге. У него разлад со своим парнем, она желает ему невесту и детей. Она живет по астрологическим предсказаниям и смотрит телевизор, а он доверяет внутренним ощущениям и согласно им подбирает, что должно быть на экране, который предстает перед зрителями. Легко узнаваемые интонации и темы еще никогда не были показаны именно так, а открытость квир-кино еще никогда не была так близко к ретроградному Сатурну . Фильм Максима Печерского был признан лучшей короткометражкой в конкурсе фестиваля «Дух огня» и сразу же после участия на Московском международном фестивале экспериментального кино будет показан на Summit Z8. «******», реж. Рим Шафигуллин 16 минут

Озлобленные приключения парня из казанского гетто, казалось бы, в поисках закладки, а на самом деле в поисках пропавшего смысла в фразе «легко ли быть молодым». И надо ли молодых учить быть молодыми. С кучей отсылок от «масла черного тмина» до «Ну, погоди». Встречайте ершистое кино от группировки начинающих кинематографистов из Казани «OPG 1992», образовавшейся совершенно сбоку от основных киношных течений и альтернативно столичным движениям. Это кино, начиная с нецензурного названия «******» (так скажем, «Пипец»), посылает куда подальше все опостылевшие надстройки молодого кино (в кадре висит надпись «***** [К черту] ВГИК»), при этом смачно выстраивая заново эти клише — закладки, мат и зацикленность на 90-х , к которым отсылают зумеры и название студии. Достается и Оксимирону, и Дмитрию Мамулии, и Uber, и всем-всем-всем. «Кафе «Полночь», реж. Стася Венкова 7 минут

Ответ из ВГИКа, который был упомянут в короткометражке выше, — вдохновленная «Мечтателями» короткометражка про любовь втроем от актрисы и режиссера Стаси Венковой, которая принимала участие в нашем круглом столе с выпускниками ВГИКа. Получилась глянцево-эстетичная история про взросление, когда кто‑то или что‑то исчезает навсегда, словно в уравнении с вычитанием А, B или C. В главных ролях: сама Стася Венкова, Полина Северная и Ева Минаева. Этот фильм уже побывал на киносмотре в Голливуде и победил на фестивале в Сараево в номинации «Лучший молодой режиссер». А недавний сценарий Венковой решил поставить лично сам ее вгиковский мастер Сергей Соловьев, сняв короткометражку «Ути-ути-ути» со Стасей в главной роли. «Гекко», реж. Никита Лойк 21 минута

История школьницы Алисы в зазеркалье криминального борделя. Мрачная сказка о бескомпромиссном мире взрослых, дружбе с улыбчивой ящеркой по имени Гекко и отчаянном побеге на долгожданную последнюю дискотеку. Школьницу играет давно заметная зумер-звездочка русского кино Таисия Вилкова («Фарца», «Гоголь»), а режиссером выступает довольно опытный постановщик всех программ «А поговорить?» Никита Лойк — возможно, оттого в фильме получился такой внятный и по-хорошему хладнокровный взгляд со стороны на вырвавшееся из рамок поколение, словно за этим обнадеживающим праздником выпускного наблюдает все понимающая ящерка с полуулыбкой. Фильм об эксплуатации и секс-работе, в этом году по-новому звучащий вместе с «Чиками», как сейчас принято, обрывается важным дисклеймером о насилии в реальной жизни.

«Шесть два восемь», реж. Анна Кузнецова 25 минут