Несколько актуальных сериалов момента, которые стоит посмотреть со всеми, если еще нет.
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«Перри Мейсон»: возвращение адвоката в нуар-сериале HBO
Сериалы
Третий сезон сериала «Тьма»: детали, находки, объяснения, фанатские теории
Сериалы
Кавказ предсказывал гóре: «Чики» — пока что лучший российский сериал 2020 года
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Сериалы
Абьюз — забью: принцип согласия и проживание травмы в сериале «Я могу уничтожить тебя»
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Сериалы
«Сквозь снег» и «В ночь»: два новых сериала про постапокалиптический транспорт
Сериалы
3-й сезон «В поиске»: вернулся культовый сериал, который вы, возможно, пропустили
Сериалы
«Страшные сказки» во времена «Подпольной империи» — рецензия на новый сериал в картинках
Сериалы
Новый сезон «Сумеречной зоны» + топ-13 классических серий
Сериалы
«Нормальные люди» и еще три новых британских сериала