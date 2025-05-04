«Реальные упыри» и прочая нечисть: гид по паранормальной вселенной Тайки Вайтити

Хронология
2005
«Интервью с некоторыми вампирами»
«What We Do in the Shadows: Interviews with Some Vampires»
Короткометражка, снятая за 200 долларов Вайтити и Клементом по собственному сценарию. Главные герои — современные вампиры, которые вынуждены делить на троих квартиру в Новой Зеландии. Двоих из них сыграли сами Вайтити и Клемент, третьего — комик Джонатан Бруг.
2014
«Реальные упыри»
«What We Do in the Shadows»
Основанный на короткометражке фильм, снятый Вайтити и Клементом, которые доработали свой же сценарий (Вайтити позже говорил, что на его написание ушло семь лет). Они также сыграли в фильме: Вайтити — вампира Виаго, Клемент — Владислава. Премьера «Реальных упырей» прошла на фестивале Sundance, а в марте того же года фильм вышел в прокат в США. В России зрители увидели его на год позже. При скромном бюджете в $1,6 млн (из которых $447 000 авторы собрали на Kickstarter) «Упыри» заработали в прокате $7 млн. Фильм стал локальным хитом, получил хорошие отзывы критиков и зрителей и запустил одноименную франшизу про неловких в быту вампиров. Кроме того, он помог карьере Вайтити. Уже через три года вышел его блокбастер для Marvel «Тор: Рагнарек», снятый за $180 млн со звездами первой величины.
2018–2022
«Паранормальный Веллингтон»
«Wellington Paranormal»
В 2018 году вышел первый сезон «Паранормального Веллингтона» — сериального спин-оффа «Реальных упырей» про напарников-полицейских, которые мельком появились в фильме. Офицеры Миноуг (Майк Миноуг) и О’Лири (Карен О’Лири) расследуют преступления, связанные с потусторонними силами: кто‑то ругается на улице, в доме ночью шумят и не дают спать соседям, а в деревне на дереве очутилась корова (возможно, к этому причастны инопланетяне). Их дуэт — легко читающаяся пародия на агентов Скалли и Малдера из «Секретных материалов» (на это же намекает и музыкальная тема сериала). Как и «Реальные упыри», «Паранормальный Веллингтон» — мокьюментари. За главными героями повсюду следует съемочная группа. Вайтити и Клемент — шоураннеры сериала. Кроме того, Клемент участвовал в работе над сценарием и снял несколько эпизодов. Всего вышло четыре сезона, последний — в феврале–марте 2022-го.
2019–2024
«Чем мы заняты в тени»
«What We Do in the Shadows»
Основанный на «Реальных упырях» сериал, но с другими персонажами и в Америке. Вампиры Нандор (Кейван Новак), Надя (Натасия Деметриу) и Ласло (Мэтт Берри) — соседи по дому на Статен-Айленде в Нью-Йорке. С ними живут энергетический вампир Колин Робинсон (Марк Прокш), который выпивает жизненные силы скучными рассказами и глупыми шутками, и слуга-фамильяр Гильермо (Харви Гильен), мечтающий стать вампиром.
Приключения героев, как и в фильме, часто связаны со сложностями адаптации к современному миру: им приходится дружить с обычными американцами, участвовать в жизни города, получать гражданство и даже ходить на работу. Правда, некоторые проблемы оказываются специфически вампирскими: герои периодически встречают вампиров, одержимых идеей захватить мир (барон Афанас в первом сезоне и их сосед по дому Джерри в шестом), но какого‑либо энтузиазма по этому поводу не испытывают.
По словам Клемента, когда они с Вайтити придумали эту вселенную, то придерживались того же изображение вампиров, что было принято в 1970–1980-е годы с небольшими элементами 1930-х: «Они могут превращаться в летучих мышей. Они не могут выходить на солнечный свет. Им нужно приглашение [чтобы войти в дом]». Вайтити и Клемент сняли пилотный эпизод и большую часть серий в первом сезоне, а Клемент был режиссером нескольких эпизодов и во втором.
Предполагалось, что у «Реальных упырей» будет сиквел «Что мы делаем в полнолуние», посвященный главным врагам вампиров — оборотням. В 2016 году британский киножурнал Empire писал, что его снимут сами Вайтити и Клемент, но они так и не вернулись к проекту.
Главные герои
«Реальные упыри»
Вампир, 862 года. В прошлом — правитель Валахии, за свою жестокость прозванный Владиславом Тыкающим.
Вампир, 379 лет. Самый обязательный из вампиров, живущих в доме в Веллингтоне. Пытается следить за порядком (Вайтити говорил, что писал героя со своей мамы).
Вампир, 183 года. Самый молодой из героев, за что остальные его дразнят. Во время Второй мировой войны состоял в нацистских вампирских войсках. Умеет превращаться в собаку.
Правампир, 8000 лет. Отличается от остальных вампиров внешностью (похож на Носферату) и поведением (сразу бросается на жертв). Живет в каменном гробу в подвале.
«Чем мы заняты в тени»
В прошлом военачальник в Оттоманской Империи, за свои кровавые деяния прозванный Безжалостным. Нандор жил в стране Аль-Куольанудар, которая исчезла несколько сотен лет назад. Узнав об этом, он решает подать на американское гражданство (неудачно).
Вампирша из Румынии, замужем за Ласло, которого сама и обратила в вампиры. Когда‑то была влюблена в человека по имени Грегор, которого обезглавили. С тех пор Грегор в новых реинкарнациях встречается Наде снова и снова — и каждый раз лишается головы.
Младший из вампиров, до превращения был английским аристократом. Увлекается искусством — любит оформлять кусты топиарии около дома в виде вульв. Прежде чем обратиться в летучую мышь, должен крикнуть: «Летучая мышь!»
Сосед по дому, энергетический вампир. Живет обычной жизнью: ходит на работу, где опустошает коллег фразами типа «Среда — маленькая пятница» и «Как твое ничего?». Не боится солнечного света. Может пить энергию не только из людей, но и из вампиров.
Прислужник-фамильяр Нандора: убирает дом, решает все вопросы по хозяйству, находит жертв. Несмотря на его трудолюбие и бесконечную преданность, вампиры относятся к нему пренебрежительно. Мечтает, что его самого в благодарность за службу обратят в вампира (эта идея появилась у него после того, как он посмотрел «Интервью с вампиром» и увидел персонажа Антонио Бандераса). В конце первого сезона обнаруживает, что среди его предков был Ван Хельсинг и у него отлично получается убивать вампиров.
«Паранормальный Веллингтон»
Сотрудник Веллингтонской полиции, который вместе с напарницей О’Лири работает в паранормальном отделе, который состоит из них двоих. Чуть менее сообразительный, чем она: иногда разговаривает с ней по рации, когда они стоят рядом. Заявил, что между ним и О’Лири есть «неразрешенное сексуальное напряжение». Кажется, его имя — оммаж Кайли Миноуг.
Напарница Миноуга, умнее и находчивее его. Периодически ссорится с ним из‑за того, кому на дежурстве принадлежит электрошокер и кто будет вести машину.
Глава и основатель паранормального отдела. В секретной комнате за шкафом ведет документацию всех сверхъестественных случаев, случившихся в городе.
Лучшие камео в сериале «Чем мы заняты в тени»
Тильда Суинтон (1-й сезон, 7-я серия)
Актрису, которая сыграла вампиршу в фильме «Выживут только любовники», в «Чем мы заняты в тени» снова можно увидеть с клыками — она играет главу вампирского совета.
Уэсли Снайпс (1-й сезон, 7-я серия)
Уэсли Снайпс наиболее известен по роли охотника на вампиров Блэйда из одноименного фильма и его продолжений. По сюжету Блэйд и сам был наполовину вампиром, что объясняло его сверхчеловеческие силы. В «Чем мы заняты в тени» Снайпс снова играет вампира-полукровку — из‑за этого ему запрещают присутствовать на заседаниях вампирского совета лично, принимать в них участие он может только по скайпу.
Дэнни Трехо (1-й сезон, 7-я серия)
Актер, сыгравший инфернального бармена в «От заката до рассвета», в сериале снова примерил на себя образ вампира. Он приходит на вампирский совет и ссорится там с персонажем Снайпса, которого считает охотником на вампиров под прикрытием.
Ванесса Байер (1-й сезон, 3-я серия; 5-й сезон, 4-я серия)
Одно из самых смешных камео в сериале у комедиантки Ванессы Байер из «Saturday Night Live». Она играет эмоциональную вампиршу, которая питается жалостью окружающих. Байер появляется в двух сезонах «Чем мы заняты в тени». Ее героиня Иви даже какое‑то время встречалась с энергетическим вампиром Колином Робинсоном, пока он не заявил, что у них нездоровые отношения.
Бини Фельдштейн (1-й сезон, 1-я, 2-я, 4-я и 8-я серии)
В первом сезоне Фельдштейн в нескольких сериях играет скромную девушку-ролевика по имени Дженна, которую главные герои сначала рассматривают в качестве обеда. Но когда Надя видит, как плохо окружающие обращаются с Дженной, она превращает ее в вампиршу. После этого оказывается, что у Дженны есть редкий талант становиться невидимой.
Марк Хэмилл (2-й сезон, 6-я серия)
Хэмилл играет вампира Джима, заклятого врага Ласло. Их вражда продолжается не одно столетие — с тех пор, как в XIX веке Ласло не заплатил Джиму за аренду. После этого герой Хэмилла вынашивает коварный план мести и повсюду преследует Ласло.
Джим Джармуш и София Коппола (4-й сезон, 9-я серия)
Оба режиссера снялись в роли самих себя.
Александер Скарсгорд (6-й сезон, 9-я серия)
Скарсгорд, сыгравший в сериале «Настоящая кровь» тысячелетнего вампира-шерифа Эрика Нортмана, возвращается к этой роли в небольшом камео в «Чем мы заняты в тени».
Бестиарий
Придуманная Вайтити и Клементом вселенная населена разной нечистью, но больше всего зрители могут узнать именно о вампирах.
Представления о них в целом соответствуют каноническим: вампиры приехали из Старого Света (например, двое из трех главных героев сериала «Чем мы заняты в тени» говорят на английском с акцентом, похожим на румынский), чтобы колонизировать Америку. Вампиры боятся дневного света, крестов и чеснока, спят в гробах, питаются кровью (желательно — девственников), не отражаются в зеркалах, умеют превращаться в летучих мышей и даже в человеческом обличье лазать по стенам и летать. Вампиры очень старомодны. Речь не только о том, как они одеваются (плащи, камзолы и кринолины значительно затрудняют их социализацию): они не умеют обращаться с техникой и плохо приспособлены к жизни в современном мире.
Нандор, Надя и Ласло, Виаго, Владислав и Дикон не единственные представители вида, периодически к главным героям приезжают гости из других стран. Вампирами управляет Совет, он же выступает в роли суда, который может приговорить к смертной казни за тяжелые преступления, такие как убийство другого вампира.
Оборотни
Главные враги вампиров. Превращаются в волков в полнолуние, после чего становятся очень сильными и кровожадными. Оборотни держатся стаями. Веллингтонские собираются в группы поддержки, стараются быть добропорядочными членами общества, не убивать людей и не ругаться. Нью-йоркские любят уличную культуру, вызывающе себя ведут, метят территорию и нарываются на драку.
Призраки
Неупокоенные души (не только людей, но и животных), у которых остались незаконченные дела на земле. Состоят из протоплазмы, в целом безвредны.
Инопланетяне
Вызревают из семян, оставленных на полях летающими тарелками. На последнем этапе развития умеют превращаться в людей, но их можно отличить по странному поведению и речи. Инопланетяне похищают коров (а возможно, и людей) на корм.
Демон Базуал
Демон, который каждые тридцать лет появляется в Веллингтоне. Может вселяться в различных живых существ и менять обличье. Безобразно ругается и изрыгает потоки серы. Мечтает открыть портал в ад и «затопить улицы кровью».
Танифа
Морской монстр из мифологии маори — коренного народа Новой Зеландии. Появляется в бухте Веллингтона и похищает жадных рыбаков, которые ловят слишком много рыбы.
Что нам подарила паранормальная вселенная Вайтити и Клемента
Одомашнивание нечисти
Вампиры с их вечной жизнью и неувядающей красотой — один из самых популярных романтических образов в культуре (именно на него клюнул Гильермо, который решил стать фамильяром после просмотра «Интервью с вампиром»). Но в этой вселенной из вампиров выбит весь пафос — мы видим не их парадный, а домашний портрет. Вампиры отлынивают от обязанностей по дому, ленятся, совершают глупые поступки — в общем, очень похожи на людей. На этом контрасте — возвышенного и бытового — и строится большая часть шуток. Аналогичным образом создатели сериала поступают и с другой нечистью (оборотнями, призраками и т. д.) — очеловечивают и одомашнивают ее.
Все может быть смешным
Вайтити начал работать над «Реальными упырями» задолго до сценарного «Оскара» за «Кролика Джоджо» про гитлерюгенда, дружащего с воображаемым Гитлером. Но понимание того, что шутить можно над многими вещами — например, над вампирами, оборотнями, а также оторванными ногами, кровавыми бойнями и оргиями (хвастаться своими бесчинствами — вообще любимое развлечение вампиров), — в нем было уже тогда. То, что совершили Вайтити и Клемент в фильме, а затем в сериале, — аналог заклинания «ридикулус»: после этого смотреть на вампиров по-прежнему уже не получится.
Мокьюментари
Вайтити и Клемент остались верны мокьюментари, псевдодокументальному кино, — даже когда после взлета популярности в 2000-х все резко потеряли интерес к этому жанру. Они снимают трясущейся камерой, герои регулярно рассказывают что‑то прямо в объектив, несколько раз звучит шутка наподобие «оператора забыли, его же съедят!».
Снова ситком
Сейчас сериалы — это шоу с множеством локаций, звездами и спецэффектами. Но Вайтити и Клемент доказывают, что традиционные ситкомы с несколькими героями и локациями ничуть не менее интересны и актуальны, чем крупнобюджетные сериалы. Особенно учитывая то, что вампиры не могут выходить днем и практически безвылазно сидят дома.