«Реальные упыри» и прочая нечисть: гид по паранормальной вселенной Тайки Вайтити

Основанный на короткометражке фильм, снятый Вайтити и Клементом, которые доработали свой же сценарий (Вайтити позже говорил, что на его написание ушло семь лет). Они также сыграли в фильме: Вайтити — вампира Виаго, Клемент — Владислава. Премьера «Реальных упырей» прошла на фестивале Sundance, а в марте того же года фильм вышел в прокат в США. В России зрители увидели его на год позже. При скромном бюджете в $1,6 млн (из которых $447 000 авторы собрали на Kickstarter) «Упыри» заработали в прокате $7 млн. Фильм стал локальным хитом, получил хорошие отзывы критиков и зрителей и запустил одноименную франшизу про неловких в быту вампиров. Кроме того, он помог карьере Вайтити. Уже через три года вышел его блокбастер для Marvel «Тор: Рагнарек», снятый за $180 млн со звездами первой величины.