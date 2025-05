«Реальные упыри» и прочая нечисть: гид по паранормальной вселенной Тайки Вайтити

Десять лет назад в российский прокат вышли «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента — мокьюментари про плохо приспособленных к современному миру вампиров. Пользуясь случаем, составили гид по выдуманной Вайтити и Клементом оккультной вселенной, в которую также входят сериалы «Чем мы заняты в тени» и «Паранормальный Веллингтон».

Хронология 2005 «Интервью с некоторыми вампирами» «What We Do in the Shadows: Interviews with Some Vampires»

© Defender Films

Короткометражка, снятая за 200 долларов Вайтити и Клементом по собственному сценарию. Главные герои — современные вампиры, которые вынуждены делить на троих квартиру в Новой Зеландии. Двоих из них сыграли сами Вайтити и Клемент, третьего — комик Джонатан Бруг.

2014 «Реальные упыри» «What We Do in the Shadows»

© FX

Основанный на короткометражке фильм, снятый Вайтити и Клементом, которые доработали свой же сценарий (Вайтити позже говорил, что на его написание ушло семь лет). Они также сыграли в фильме: Вайтити — вампира Виаго, Клемент — Владислава. Премьера «Реальных упырей» прошла на фестивале Sundance, а в марте того же года фильм вышел в прокат в США. В России зрители увидели его на год позже. При скромном бюджете в $1,6 млн (из которых $447 000 авторы собрали на Kickstarter) «Упыри» заработали в прокате $7 млн. Фильм стал локальным хитом, получил хорошие отзывы критиков и зрителей и запустил одноименную франшизу про неловких в быту вампиров. Кроме того, он помог карьере Вайтити. Уже через три года вышел его блокбастер для Marvel «Тор: Рагнарек», снятый за $180 млн со звездами первой величины.

Реальные упыри Комедия / Новая Зеландия, 2014 Подробнее на Афише

2018–2022 «Паранормальный Веллингтон» «Wellington Paranormal»

© New Zealand Documentary Board Ltd.

В 2018 году вышел первый сезон «Паранормального Веллингтона» — сериального спин-оффа «Реальных упырей» про напарников-полицейских, которые мельком появились в фильме. Офицеры Миноуг (Майк Миноуг) и О’Лири (Карен О’Лири) расследуют преступления, связанные с потусторонними силами: кто‑то ругается на улице, в доме ночью шумят и не дают спать соседям, а в деревне на дереве очутилась корова (возможно, к этому причастны инопланетяне). Их дуэт — легко читающаяся пародия на агентов Скалли и Малдера из «Секретных материалов» (на это же намекает и музыкальная тема сериала). Как и «Реальные упыри», «Паранормальный Веллингтон» — мокьюментари. За главными героями повсюду следует съемочная группа. Вайтити и Клемент — шоураннеры сериала. Кроме того, Клемент участвовал в работе над сценарием и снял несколько эпизодов. Всего вышло четыре сезона, последний — в феврале–марте 2022-го.

Паранормальный Веллингтон Комедия / Новая Зеландия, 2018 – ... Подробнее на Афише

2019–2024 «Чем мы заняты в тени» «What We Do in the Shadows»

© FX

Основанный на «Реальных упырях» сериал, но с другими персонажами и в Америке. Вампиры Нандор (Кейван Новак), Надя (Натасия Деметриу) и Ласло (Мэтт Берри) — соседи по дому на Статен-Айленде в Нью-Йорке. С ними живут энергетический вампир Колин Робинсон (Марк Прокш), который выпивает жизненные силы скучными рассказами и глупыми шутками, и слуга-фамильяр Гильермо (Харви Гильен), мечтающий стать вампиром.

Приключения героев, как и в фильме, часто связаны со сложностями адаптации к современному миру: им приходится дружить с обычными американцами, участвовать в жизни города, получать гражданство и даже ходить на работу. Правда, некоторые проблемы оказываются специфически вампирскими: герои периодически встречают вампиров, одержимых идеей захватить мир (барон Афанас в первом сезоне и их сосед по дому Джерри в шестом), но какого‑либо энтузиазма по этому поводу не испытывают.

По словам Клемента, когда они с Вайтити придумали эту вселенную, то придерживались того же изображение вампиров, что было принято в 1970–1980-е годы с небольшими элементами 1930-х: «Они могут превращаться в летучих мышей. Они не могут выходить на солнечный свет. Им нужно приглашение [чтобы войти в дом]». Вайтити и Клемент сняли пилотный эпизод и большую часть серий в первом сезоне, а Клемент был режиссером нескольких эпизодов и во втором.

Чем мы заняты в тени Комедия / США, 2019 – ... Подробнее на Афише

Не вышло в кино «Что мы делаем в полнолуние» («What We Do in the Moonlight, We’re Wolves») Предполагалось, что у «Реальных упырей» будет сиквел «Что мы делаем в полнолуние», посвященный главным врагам вампиров — оборотням. В 2016 году британский киножурнал Empire писал, что его снимут сами Вайтити и Клемент, но они так и не вернулись к проекту.

Главные герои «Реальные упыри»

Владислав (Джемейн Клемент) Вампир, 862 года. В прошлом — правитель Валахии, за свою жестокость прозванный Владиславом Тыкающим. Виаго (Тайка Вайтити) Вампир, 379 лет. Самый обязательный из вампиров, живущих в доме в Веллингтоне. Пытается следить за порядком (Вайтити говорил, что писал героя со своей мамы). Дикон (Джонатан Бруг) Вампир, 183 года. Самый молодой из героев, за что остальные его дразнят. Во время Второй мировой войны состоял в нацистских вампирских войсках. Умеет превращаться в собаку. Петир (Бен Франшам) Правампир, 8000 лет. Отличается от остальных вампиров внешностью (похож на Носферату) и поведением (сразу бросается на жертв). Живет в каменном гробу в подвале.

«Чем мы заняты в тени»

Нандор (Кейван Новак) В прошлом военачальник в Оттоманской Империи, за свои кровавые деяния прозванный Безжалостным. Нандор жил в стране Аль-Куольанудар, которая исчезла несколько сотен лет назад. Узнав об этом, он решает подать на американское гражданство (неудачно). Надя (Натасия Деметриу) Вампирша из Румынии, замужем за Ласло, которого сама и обратила в вампиры. Когда‑то была влюблена в человека по имени Грегор, которого обезглавили. С тех пор Грегор в новых реинкарнациях встречается Наде снова и снова — и каждый раз лишается головы. Ласло (Мэтт Берри) Младший из вампиров, до превращения был английским аристократом. Увлекается искусством — любит оформлять кусты топиарии около дома в виде вульв. Прежде чем обратиться в летучую мышь, должен крикнуть: «Летучая мышь!» Колин Робинсон (Марк Прокш) Сосед по дому, энергетический вампир. Живет обычной жизнью: ходит на работу, где опустошает коллег фразами типа «Среда — маленькая пятница» и «Как твое ничего?». Не боится солнечного света. Может пить энергию не только из людей, но и из вампиров. Гильермо (Харви Гильен) Прислужник-фамильяр Нандора: убирает дом, решает все вопросы по хозяйству, находит жертв. Несмотря на его трудолюбие и бесконечную преданность, вампиры относятся к нему пренебрежительно. Мечтает, что его самого в благодарность за службу обратят в вампира (эта идея появилась у него после того, как он посмотрел «Интервью с вампиром» и увидел персонажа Антонио Бандераса). В конце первого сезона обнаруживает, что среди его предков был Ван Хельсинг и у него отлично получается убивать вампиров.

«Паранормальный Веллингтон»

Офицер Кайл Миноуг (Майк Миноуг) Сотрудник Веллингтонской полиции, который вместе с напарницей О’Лири работает в паранормальном отделе, который состоит из них двоих. Чуть менее сообразительный, чем она: иногда разговаривает с ней по рации, когда они стоят рядом. Заявил, что между ним и О’Лири есть «неразрешенное сексуальное напряжение». Кажется, его имя — оммаж Кайли Миноуг. Офицер О’Лири (Карен О’Лири) Напарница Миноуга, умнее и находчивее его. Периодически ссорится с ним из‑за того, кому на дежурстве принадлежит электрошокер и кто будет вести машину. Сержант Похату (Маака Похату) Глава и основатель паранормального отдела. В секретной комнате за шкафом ведет документацию всех сверхъестественных случаев, случившихся в городе.

Лучшие камео в сериале «Чем мы заняты в тени»

1 / 8 Тильда Суинтон (1-й сезон, 7-я серия) Актрису, которая сыграла вампиршу в фильме «Выживут только любовники», в «Чем мы заняты в тени» снова можно увидеть с клыками — она играет главу вампирского совета. © FX 2 / 8 Уэсли Снайпс (1-й сезон, 7-я серия) Уэсли Снайпс наиболее известен по роли охотника на вампиров Блэйда из одноименного фильма и его продолжений. По сюжету Блэйд и сам был наполовину вампиром, что объясняло его сверхчеловеческие силы. В «Чем мы заняты в тени» Снайпс снова играет вампира-полукровку — из‑за этого ему запрещают присутствовать на заседаниях вампирского совета лично, принимать в них участие он может только по скайпу. © FX 3 / 8 Дэнни Трехо (1-й сезон, 7-я серия) Актер, сыгравший инфернального бармена в «От заката до рассвета», в сериале снова примерил на себя образ вампира. Он приходит на вампирский совет и ссорится там с персонажем Снайпса, которого считает охотником на вампиров под прикрытием. © FX 4 / 8 Ванесса Байер (1-й сезон, 3-я серия; 5-й сезон, 4-я серия) Одно из самых смешных камео в сериале у комедиантки Ванессы Байер из «Saturday Night Live». Она играет эмоциональную вампиршу, которая питается жалостью окружающих. Байер появляется в двух сезонах «Чем мы заняты в тени». Ее героиня Иви даже какое‑то время встречалась с энергетическим вампиром Колином Робинсоном, пока он не заявил, что у них нездоровые отношения. © FX 5 / 8 Бини Фельдштейн (1-й сезон, 1-я, 2-я, 4-я и 8-я серии) В первом сезоне Фельдштейн в нескольких сериях играет скромную девушку-ролевика по имени Дженна, которую главные герои сначала рассматривают в качестве обеда. Но когда Надя видит, как плохо окружающие обращаются с Дженной, она превращает ее в вампиршу. После этого оказывается, что у Дженны есть редкий талант становиться невидимой. © FX 6 / 8 Марк Хэмилл (2-й сезон, 6-я серия) Хэмилл играет вампира Джима, заклятого врага Ласло. Их вражда продолжается не одно столетие — с тех пор, как в XIX веке Ласло не заплатил Джиму за аренду. После этого герой Хэмилла вынашивает коварный план мести и повсюду преследует Ласло. © FX 7 / 8 Джим Джармуш и София Коппола (4-й сезон, 9-я серия) Оба режиссера снялись в роли самих себя. © FX 8 / 8 Александер Скарсгорд (6-й сезон, 9-я серия) Скарсгорд, сыгравший в сериале «Настоящая кровь» тысячелетнего вампира-шерифа Эрика Нортмана, возвращается к этой роли в небольшом камео в «Чем мы заняты в тени». © FX

Бестиарий

Придуманная Вайтити и Клементом вселенная населена разной нечистью, но больше всего зрители могут узнать именно о вампирах.

Представления о них в целом соответствуют каноническим: вампиры приехали из Старого Света (например, двое из трех главных героев сериала «Чем мы заняты в тени» говорят на английском с акцентом, похожим на румынский), чтобы колонизировать Америку. Вампиры боятся дневного света, крестов и чеснока, спят в гробах, питаются кровью (желательно — девственников), не отражаются в зеркалах, умеют превращаться в летучих мышей и даже в человеческом обличье лазать по стенам и летать. Вампиры очень старомодны. Речь не только о том, как они одеваются (плащи, камзолы и кринолины значительно затрудняют их социализацию): они не умеют обращаться с техникой и плохо приспособлены к жизни в современном мире.

Нандор, Надя и Ласло, Виаго, Владислав и Дикон не единственные представители вида, периодически к главным героям приезжают гости из других стран. Вампирами управляет Совет, он же выступает в роли суда, который может приговорить к смертной казни за тяжелые преступления, такие как убийство другого вампира.

1 / 5 Оборотни Главные враги вампиров. Превращаются в волков в полнолуние, после чего становятся очень сильными и кровожадными. Оборотни держатся стаями. Веллингтонские собираются в группы поддержки, стараются быть добропорядочными членами общества, не убивать людей и не ругаться. Нью-йоркские любят уличную культуру, вызывающе себя ведут, метят территорию и нарываются на драку. © FX 2 / 5 Призраки Неупокоенные души (не только людей, но и животных), у которых остались незаконченные дела на земле. Состоят из протоплазмы, в целом безвредны. © FX 3 / 5 Инопланетяне Вызревают из семян, оставленных на полях летающими тарелками. На последнем этапе развития умеют превращаться в людей, но их можно отличить по странному поведению и речи. Инопланетяне похищают коров (а возможно, и людей) на корм. © FX 4 / 5 Демон Базуал Демон, который каждые тридцать лет появляется в Веллингтоне. Может вселяться в различных живых существ и менять обличье. Безобразно ругается и изрыгает потоки серы. Мечтает открыть портал в ад и «затопить улицы кровью». © FX 5 / 5 Танифа Морской монстр из мифологии маори — коренного народа Новой Зеландии. Появляется в бухте Веллингтона и похищает жадных рыбаков, которые ловят слишком много рыбы. © FX

Что нам подарила паранормальная вселенная Вайтити и Клемента Одомашнивание нечисти

Вампиры с их вечной жизнью и неувядающей красотой — один из самых популярных романтических образов в культуре (именно на него клюнул Гильермо, который решил стать фамильяром после просмотра «Интервью с вампиром»). Но в этой вселенной из вампиров выбит весь пафос — мы видим не их парадный, а домашний портрет. Вампиры отлынивают от обязанностей по дому, ленятся, совершают глупые поступки — в общем, очень похожи на людей. На этом контрасте — возвышенного и бытового — и строится большая часть шуток. Аналогичным образом создатели сериала поступают и с другой нечистью (оборотнями, призраками и т. д.) — очеловечивают и одомашнивают ее.

Все может быть смешным

Вайтити начал работать над «Реальными упырями» задолго до сценарного «Оскара» за «Кролика Джоджо» про гитлерюгенда, дружащего с воображаемым Гитлером. Но понимание того, что шутить можно над многими вещами — например, над вампирами, оборотнями, а также оторванными ногами, кровавыми бойнями и оргиями (хвастаться своими бесчинствами — вообще любимое развлечение вампиров), — в нем было уже тогда. То, что совершили Вайтити и Клемент в фильме, а затем в сериале, — аналог заклинания «ридикулус»: после этого смотреть на вампиров по-прежнему уже не получится.

Мокьюментари

Вайтити и Клемент остались верны мокьюментари, псевдодокументальному кино, — даже когда после взлета популярности в 2000-х все резко потеряли интерес к этому жанру. Они снимают трясущейся камерой, герои регулярно рассказывают что‑то прямо в объектив, несколько раз звучит шутка наподобие «оператора забыли, его же съедят!».

Снова ситком