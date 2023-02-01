«Мальчишки из „Никеля“», «Эклиптика», «Честь»: три новых романа, которые стоит прочитать

На острове неподалеку от Стамбула есть тайное прибежище для известных живописцев, архитекторов, писателей и музыкантов. Сюда приезжают за утраченным вдохновением, тишиной и покоем — только по рекомендации и после отречения от всего, что связывало тебя с остальным миром. Шотландская художница Элспет Конрой живет на острове уже много лет и ночами напролет экспериментирует с пигментами в поисках идеальной краски для своего будущего шедевра. Дело не движется, вдохновение не приходит, и Элспет проводит вечера с такими же разочаровавшимися в себе творцами в надежде, что когда‑нибудь она сможет написать еще хоть что‑то стоящее. Привычный уклад жизни на острове нарушает появление нового постояльца — семнадцатилетнего Фуллертона. Элспет видит, что он не в себе: его мучают кошмары, он бродит во сне и явно находится на грани нервного срыва. Она хочет ему помочь, но для этого надо выяснить, почему он сбежал из Англии и над чем работает у себя в мастерской. Да и в целом на острове все совсем не так, как кажется на первый, второй и даже третий взгляд.