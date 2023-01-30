На какие выставки стоит сходить в феврале 2023-го

В Музее АЗ открывается уже одиннадцатый проект, посвященный московскому нонконформисту Анатолию Звереву. Прочитав трактаты «универсального человека» эпохи Возрождения, Зверев написал в автобиографии: «Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи». Эта фраза и стала смысловым центром выставки. На ней впервые представлены трактаты Зверева, в которых он не раз вступал в диалог с «титаном эпохи Возрождения». Их объединяло созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем: творить без академических норм и правил, доверяя исключительно собственному опыту и чутью. Раскрывая эту идею, на трех этажах музея кураторы показывают более 170 работ Зверева: не только знаменитые портреты и автопортреты, пейзажи и циклы графики, но и недавно приобретенные полотна «Сосна в Щукино» и «Дворик в Сокольниках», а также портреты поэта Арсения Седугина.