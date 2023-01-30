На какие выставки стоит сходить в феврале 2023-го

Москва
«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Еврейском музее
До 19 февраля
В Еврейском музее и центре толерантности завершается выставка о новаторской школе авангарда Казимира Малевича, год назад представленная кураторами Андреем Сарабьяновым и Натальей Мюррей в «Ельцин-центре». Московский вариант дополнили графикой из Третьяковки, витебской живописью и супрематистским фарфором из Эрмитажа и «Кусково». Всего в экспозиции 98 работ из главных российских собраний, среди авторов — Шагал, Малевич, Юдин, Рождественский, Суетин, Филонов, Матюшин, Фальк и другие. Они иллюстрируют историю супрематизма — от формирования объединения УНОВИС в Витебском художественном училище, куда Малевича пригласили преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х. Чтобы разбираться в ней было интереснее, экспозицию дополняют цитаты из дневников Льва Юдина и спецпроект, позволяющий примерить на себя роль одного из супрематистов.
«Сок из камня и земли» в A-s-t-r-a gallery
До 20 февраля
На первой персональной выставке Кирилла Доешвили в Москве представлена серия акварелей, созданных на старой архитектурной бумаге. Каждая работа — это новая ситуация, но все они одновременно связаны общей логикой и вымышленными персонажами. Дружелюбный Пират Рохля, Бродячий Аполлон, Лунатик Пьеро — по словам, художника, среди героев нет плохих или хороших, они все объяты пламенем любви, но не умеют ее правильно выражать — как и мы. Так Доешвили создает целый мир, который одновременно и поднимает философские вопросы, и возвращает в наивное детство.
В Третьяковке стоит успеть на ретроспективу лучших живописных работ Игоря Грабаря — одного из основоположников русского импрессионизма. Основываясь на опыте европейского искусства начала XX века, он создавал яркие жизнеутверждающие пейзажи и натюрморты, в 1930-е годы писал портреты известных личностей, а под конец жизни стал мастером соцреализма. В экспозиции представлены более 100 картин из Третьяковки, Русского музея (где год назад уже показывали этот проект) и других российских собраний. Выставка познакомит и с музейно-исследовательской деятельностью Грабаря: он написал первую многотомную историю русского искусства, монографии о Серове и Левитане, а в 1910-е годы, став директором Третьяковки, превратил частную галерею в музей европейского типа.
«Шамиль Шааев. Неотменимая модальность видимого» в ММОМА
С 1 февраля по 5 марта
В рамках программы поддержки молодого искусства ММОМА в здании на Гоголевском открывается персоналка выпускника «Свободных мастерских» Шамиля Шааева. В экспозиции представлены живопись на холстах и иконных досках, графика, объекты с элементами из керамики и текстиля. Через призму истории и мифологии античности Шааев исследует чувственность, доведенную до максимума двумя эмоциями — страхом и наслаждением. Например, в серии о разрушенных Помпеях он показывает андрогинных героев, скованных то ли экстазом, то ли сном, то ли смертью, а в серии «У тебя слишком липкие руки» соединяет фиговые листья, которыми обычно прикрывают наготу библейские и античные герои, с руками церковных скульптур — символами закрытости от чужих взглядов.
«ДК СССР» в Манеже
С 3 февраля по 1 апреля
К столетию со дня образования СССР в московском Манеже подготовили большой межмузейный проект об абсолютном символе того времени — Домах культуры. Концептуально они задумывались как лаборатории, где каждый человек мог заниматься самообразованием, но стали и местами, где объединялись разные виды искусств: от архитектуры и живописи до театра и фотографии. Каждый из них в экспозиции иллюстрирует 13 самодостаточных разделов, подготовленных разными приглашенными кураторами. Например, посетители увидят картины Петрова-Водкина, Дейнеки и Булатова, оригинальные костюмы, созданные для фильмов Эйзенштейна, эскизы нереализованного Дворца Советов и более 50 фотопортретов советских людей Евгения Халдея. А также узнают историю ВХУТЕМАС и познакомятся с индивидуальными чертами кинематографа каждой из союзных республик.
«Мой учитель Леонардо» в Музее АЗ
С 8 февраля по 5 ноября
В Музее АЗ открывается уже одиннадцатый проект, посвященный московскому нонконформисту Анатолию Звереву. Прочитав трактаты «универсального человека» эпохи Возрождения, Зверев написал в автобиографии: «Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи». Эта фраза и стала смысловым центром выставки. На ней впервые представлены трактаты Зверева, в которых он не раз вступал в диалог с «титаном эпохи Возрождения». Их объединяло созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем: творить без академических норм и правил, доверяя исключительно собственному опыту и чутью. Раскрывая эту идею, на трех этажах музея кураторы показывают более 170 работ Зверева: не только знаменитые портреты и автопортреты, пейзажи и циклы графики, но и недавно приобретенные полотна «Сосна в Щукино» и «Дворик в Сокольниках», а также портреты поэта Арсения Седугина.
«Отличники» в Музее русского импрессионизма
С 9 февраля по 21 мая
В Музее русского импрессионизма подготовили выставку о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В фокусе внимания — рубеж XIX–XX веков, когда многие молодые художники отказались от простого подражания зарубежным мастодонтам и, переосмысляя полученный за границей опыт, стали создавать свои направления в искусстве. Этот переломный период на выставке можно проследить в работах участников пенсионерских поездок — от академических произведений Генриха Семирадского до импрессионистических экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей. А для контекста в спецпроекте на третьем этаже музея показывают работы вдохновлявших их европейских мастеров (Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эжена Каррьера и других) из собрания ГМИИ.
«Выставка коллекции Фонда поддержки и реализации культурных инициатив „Синара“» в ММОМА
С 15 февраля по 21 мая
Московский музей современного искусства продолжит знакомить столичную публику с региональными собраниями: на этот раз в здании на Петровке покажут коллекцию екатеринбургского фонда «Синара». А это возможность и увидеть хранящиеся в ней работы именитых современных художников Дмитрия Пригова, Эрнста Неизвестного, Георгия Острецова, Ирины Кориной, Ивана Горшкова, Recycle, и познакомиться с уральским актуальным искусством. Например, в экспозиции будут представлено творчество Валерия Дьяченко, Олега Елового, Николая Федореева и Екатерины Поединщиковой.
«Великая пустота» в фонде Ruarts
До 4 июня
Название выставки — это игра слов, соединяющая наименование фильма Паоло Соррентино «Великая красота» о жажде жизни и определение гигантской области в космосе Великая пустота Волопаса, которая с одной стороны наполнена галактиками, а с другой — абсолют, ничто, сверхпустота. С помощью такой двойной перспективы фонд Ruarts предлагает посмотреть на пустоту, экзистенциально и физически переживаемую многими сегодня, не только как на отсутствие, но и неисчерпаемую возможность. Интересно, что в выставке участвуют исключительно работы современных российских художниц Айдан Салаховой, Лизы Бобковой, Виты Буйвид, Алисы Горшениной, Ани Желудь, Кати Исаевой и других, отобранные из коллекции фонда и прочих собраний приглашенным куратором Анной Журбой.
Петербург
«Балабанов» в «Севкабель Порту»
До 15 февраля
В «Севкабель Порту» теперь точно завершается выставка-путешествие по киновселенной Алексея Балабанова. С помощью мультимедийных инсталляций, архивных материалов и сценографии от Planet 9 здесь можно познакомиться с полной фильмографией режиссера: от ученических работ для Свердловской студии документального кино и ранних короткометражек до знаменитых «Брата», «Груза 200», «Я тоже хочу» и неснятых картин. Проводником по выставке стало специальное аудиосопровождение от сыновей режиссера Петра и Федора Балабановых. Они помогут разобраться в его художественных кодах и проследить взаимосвязи в личной жизни и творчестве Балабанова.
«Александр Цикаришвили. Аллотриофагия» в Галерее Марины Гисич
До 18 февраля
В Галерее Марины Гисич показывают персональный проект Александра Цикаришвили — лидера группы «Север-7» и одного из ключевых петербургских художников последнего десятилетия. В своем творчестве он изучает мутации понимания национального, визуальные штампы и наслоения медийных образов. Этот проект, состоящий из картин, инсталляций и арт-объектов, Цикаришвили создавал в течение двух последних лет — в том числе в соавторстве с женой, Лизой Цикаришвили. Получившееся исследование художник зафиксировал в логике описания собственной клинической картины. Он ставит себе диагноз, заключающийся в неспособности переварить реальность, которая при этом сопровождается непреодолимой тягой продолжать ее пожирать, чтобы скрыть в себе. И метафорично именует его аллотриофагией — так в медицине называют стремление поглощать несъедобные предметы, например стекло, металл или пластик.
«Атлас флоры» в галерее One’s Mind
До 19 февраля
На выставке в галерее One’s Mind представлены объекты из металла в технике художественной ковки, коллажи и живопись трех петербургских художников: Романа Круглова, Ильи Шалашова и Антона Шульгина. Они осмысляют принципы природного формообразования, показывают, как взаимодействуют городская среда и царство растений, а также размышляют о том, чему человек может научиться у природы. Так, растения обогащают художественную практику Шалашова новыми техниками, вдохновляют Круглова на исследование феномена следа и становятся бинарным кодом современности в работах Шульгина.
«Крокус. Возвращение. К 125-летию Николая Суетина» в Главном штабе Эрмитажа
До 26 февраля
В Главном штабе Эрмитажа проходит выставка, посвященная одному из ведущих мастеров русского авангарда и его работе на Государственном фарфоровом заводе. Устроившись сюда художником в 1922 году, он как ученик Малевича стал успешно внедрять в фарфор супрематические формы и навсегда изменил производственное искусство. А через десять лет был назначен художественным руководителем завода и проработал на нем до конца жизни, обучая молодых художников. Главным изобретением Суетина стала ясная и лапидарная форма вазы «Крокус», которая затем десятилетиями выпускалась в разных вариантах росписи. Специально для юбилейной выставки современные художники завода восстановили эту вазу и предложили свои дизайнерские решения, органично сочетая традиции суетинской школы и новаторство.
«Настя Шенсневич. Природоведение» в Myth Gallery
До 22 марта
Первая персональная выставка молодой художницы, в прошлом году окончившей Академию имени Штиглица, разворачивается вокруг ощущения хрупкости бытия и в то же время искреннего переживания его необыкновенности и нелогичности. По мнению художницы, оно закладывается на школьных уроках природоведения, где дети приобретают элементарные знания об окружающем мире, чтобы потом ответственно и внимательно относиться к нему во взрослом возрасте. Представленные на выставке инсталляции, графика и объекты из стекла и металла словно возвращают на урок, предлагают вспомнить или заново открыть эти законы и поразмышлять о связи человеческого и природных миров.
«Константин Федорович Богаевский» в Русском музее
С 10 февраля по 22 мая
Константин Богаевский — один из крупнейших художников Серебряного века, ученик Айвазовского, Шишкина, Куинджи и сооснователь Нового общества художников в Петербурге. В среде этого объединения формировались принципы неоклассицизма, связавшего традиции античности, Возрождения и классицизма Нового времени. К 150-летию художника в Строгановском дворце выставили около 50 его картин, акварелей, рисунков и литографий из собраний Русского музея и КGallery. Можно увидеть как ранние символистские работы Богаевского, так и известные исторические пейзажи в неоклассической стилистике, многие из которых посвящены любимому сюжету художника — горам Крыма.
«Первая позиция. Русский балет» в Манеже
С 21 февраля по 21 мая
В петербургском Манеже проведут полный ликбез по истории развития балета в России. Расскажут о самых популярных произведениях, балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках. Проект построен на сочетании современных цифровых технологий и мультимедийных инсталляций с огромным количеством экспонатов из 40 музеев: картинами, скульптурами, костюмами и личными вещами героев. Все это в стилистике любимого всеми «Лебединого озера», воссозданной бюро Planet 9.