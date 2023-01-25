Нужно ли слушать людей с противоположным мнением?

Я стараюсь помнить, что мнение других людей о мире — даже то, которое кажется мне людоедским, — является таким же результатом вложенных в их головы установок и персональных жизненных обстоятельств, как и мое. Когда мне хочется орать «Как они могут не пересматривать свои взгляды в свете фактов, которые настолько очевидны?!», я пытаюсь вспомнить, что эти люди задаются тем же вопросом в отношении меня. Лично я не пересматривала свои политические взгляды как минимум последние 35 лет и не собираюсь этого делать. То, что кажется моим оппонентам совершенно ясным, является откровенной ересью для меня — и наоборот. Это не значит, что не надо пытаться достучаться до другого, представлять факты, переубеждать. Разговаривать с людьми, чье мнение противоположно твоему, — это тяжелая, неблагодарная, опасная и очень важная работа. Я ее не делаю, потому что боюсь, ленюсь, не умею (и не начинаю учиться) — словом, потому что я слабый и недостаточно хороший человек. Но эта работа необходима, и тот, кто за нее берется, вызывает у меня огромное уважение. Если бы люди никогда не меняли своего мнения, то мы бы по-прежнему поголовно считали, что солнце вертится вокруг земли.