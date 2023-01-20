Перепроверять источники, искать правду, быть детективом: как устроена работа фактчекера

Банальное и очевидное наблюдение — но вы бы знали, как часто о нем забывают даже профессионалы вроде журналиста Малкольма Гладуэлла. В книге «Разговор с незнакомцем» он написал, что поэты совершают самоубийства в пять раз чаще «обычных» людей, сославшись на статью 1998 года в журнале Death Studies, но не посмотрев, откуда ее автор взял данные. А зря: первоисточником оказалась книга Кей Джеймисон, которая на свой вкус выбрала тридцать шесть крупнейших британских и ирландских поэтов восемнадцатого века и изучила их биографии; двое из них покончили жизнь самоубийством. Такое соотношение действительно отличалось в пять раз от соотношения для всех людей, но согласитесь: если такие данные и приводить, то как минимум с оговоркой о небольшом размере и субъективности выборки.