Маленький кринж: о чем рассказал в мемуарах принц Гарри

Она, как и положено любовным историям, мила, нежна и очень трогательна. Глаза рыжего увлажняются, когда он рассказывает о своей будущей жене. Видно, что он очень ее любит, и взаимно — но не все в его городе столь благожелательны, как он. Тем не менее наш герой поклялся под небом Африки, что будет защищать возлюбленную, и намерен сдержать слово. Пускай отец с братом против их брака (и не разрешили жениться в той же церкви, где брат венчался!), одно ему удается выторговать: бабуля позволила к свадьбе не сбривать бороду, как принято у всех мужчин в их семье. Отец еще, этакая сволочь, почему‑то отказался содержать новообразованную ячейку общества, а брат не остался перед свадьбой ночевать с волнующимся женихом — но обо всем об этом было решено «подумать завтра». Но завтра общество продолжает травить его уже супругу: за неправильный цвет кожи, неправильные цветы на свадьбе, неправильное — точнее, неэкологичное — авокадо на завтрак в период беременности. Рыжий жалуется семье, просит принять меры, но те глухи к его просьбам. У него шок, точнее, подсказывает его сосед, «когнитивный диссонанс». Точно. Он самый.