6 отличных новых детских книг

Во сне Вика постоянно попадает в Захолустье — странный городок, который питается эмоциями и воспоминаниями жителей. Эти путешествия выглядят безобидными, пока не становится понятно, что теперь Захолустью нужны и воспоминания пришельцев.
Повесть Ларисы Романовской — небольшая история для подростков о том, как много может изменить один человек и как важно бороться со злом и несправедливостью, даже если они узаконены и привычны.
«Пойдем домой, Тео!» Бриты Сандстром
Лондон, 1945 год. Победа над врагом уже близка, и Чарли с нетерпением ждет возвращения старшего брата с фронта. Но вернувшийся Тео сильно изменился. Из разговоров Чарли узнает, что сердце брата съедено волками войны и, если он хочет спасти Тео, придется с ними сразиться.
Роман Бриты Сандстром — это пугающее и увлекательное чтение о том, как победить страх ради спасения близких. А еще это честный рассказ о войне и ее следах: некоторые из них видны, а другие прячутся во внешне здоровых людях, заставляя их медленно гибнуть.
«Атлас мира. Все, что можно показать на карте» Ракель Мартин
Зачем самые разные живые существа мигрируют? Почему животные Африки и Южной Америки так похожи? Как правильно воспользоваться азбукой Морзе? Если вы теряетесь с ответом на эти (и многие другие) детские вопросы, то смело давайте любознательному ребенку этот атлас.
Этот «Атлас мира» не претендует на роль всеобъемлющей энциклопедии, но станет отличным чтением для ребенка, который пока не определился с тем, что его больше увлекает — геология или ботаника. А еще перед нами 15 карт, но каждая выглядит совершенно особенной: на одной бескрайние леса, на другой — чайки, преодолевающие океан.
Жизнь у короля полна сложностей. То все над бантиками смеются, то с послом подерешься, то апельсиновый сок на мышь прольешь, а последствия у этого — самые катастрофические. А если совершишь ошибку, то потом обязательно исправишься и продолжишь заботиться о подданных.
Маленькие сказки Аси Кравченко — отличное чтение для всей семьи. На иллюстрациях Кати Жирковой — удивительно трогательный маленький король, а истории подходят и для шалунов, и для их родителей, которые немедленно узнают в главном герое своих детей.
«Воровской узел» Кейт Милфорд
Иллюстрации Джейме Золларс
Марзана с Найлой умирают от скуки, потому что в их городе никогда ничего не происходит — даже преступлений нет. Кажется, что ничего интереснее поиска загадок в старых книгах не предвидится. Но скоро героини столкнутся с призраками и похищениями, так что скучать будет некогда!
Третью книгу американской писательницы Кейт Милфорд можно читать и поклонникам мира «Дома из зеленого стекла», и как самостоятельное произведение тем, кто хочет найти увлекательный детективный роман с призраками, загадками и дружбой, которая все побеждает.
У Ириски и Полики огромная радость — наконец в их дачный поселок приехал цирк «Четырех обезьян»! И как удачно, что у сестер есть ключ, благодаря которому они смогут попасть на диковинное представление! Только вот вместе с ними туда хочет пробраться злой колдун, который планирует похитить волшебный ключ и захватить прекрасный и беззащитный мир.
Вадим Панов, в основном известный своими взрослыми фантастическими произведениями, написал книгу, которая скрасит долгие зимние вечера всем любителям магии и приключений. Да и родители, когда дети уснут, смогут почитать про борьбу со злом и порадоваться, что добро побеждает.