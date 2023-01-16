6 отличных новых детских книг

Этот «Атлас мира» не претендует на роль всеобъемлющей энциклопедии, но станет отличным чтением для ребенка, который пока не определился с тем, что его больше увлекает — геология или ботаника. А еще перед нами 15 карт, но каждая выглядит совершенно особенной: на одной бескрайние леса, на другой — чайки, преодолевающие океан.