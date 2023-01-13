Кошка, сокол и фрукты в «гробу»: что означают еда и животные во фламандской живописи

Главных действующих персонажей на ней найти не так легко: справа изображена Мария в ожидании рождения Иисуса Христа, которая на ослике вместе с мужем Иосифом прибывает в Вифлеем на перепись населения. Художник переносит события священной истории во Фландрию, чтобы сократить дистанцию между зрителем и библейским сюжетом. И помещает ключ к его разгадке на передний план: это топор и снопы сена. В сборнике 1590 года «Символы и эмблемы» Иоахима Камерария Младшего написано: «Сноп принадлежит сеятелю, а не жнецу». То есть сеятель — это Бог, который распространяет на земле христианскую веру, а топор — напоминание о предстоящей жертвенной гибели Христа. Рядом на переднем плане зарезают свинью — сюжет убоя скота указывает на то, что действие происходит в декабре. Да и большое количество людей напоминает, что Иосиф и Мария не нашли места на постоялом дворе, поэтому рожать ей пришлось в хлеву. Все эти тщательно продуманные символы рассказывают нам историю Рождества Христова, которое не изображено на картине прямо, но вот-вот произойдет.