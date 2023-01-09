На какие выставки стоит сходить в январе 2023-го

В Музее русского импрессионизма завершается ретроспектива Александра Савинова, прозванного «умиротворенным Врубелем» за ажурные панно, в которых соединились призрачные силуэты-миражи Саратовской школы живописи, классическая итальянская монументальная роспись, элементы древнерусского искусства и французского импрессионизма. На выставке можно увидеть полотна разных периодов: от ученических экспериментов до зрелых произведений из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Радищевского музея, а также редкие работы из частных и региональных собраний. Например, специально отреставрированные «Балкон, увитый цветами. Рим», «Портрет Надежды Неслуховской», «Окно» и другие картины о путешествиях художника по Франции, Италии и Англии.
«Мельников/Melnikoff» в Музее архитектуры имени Щусева
До 23 января
В МУАРе стоит успеть на масштабную выставку о советском архитекторе Константине Мельникове. На ней впервые представили более 200 экспонатов: архитектурную графику, портреты, живопись, личные вещи и фотоматериалы из архива дома Мельникова, сохраненного сыном архитектора. Также в экспозицию вошли ученические работы и мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого павильона СССР 1925 года: медаль за участие в международной выставке и фотоаппарат фирмы Kodak. Но особенно впечатляют архитектурные макеты нереализованных проектов, изготовленные специально к выставке.
«Личное пространство» в галерее Ruarts
До 29 января
К своему восемнадцатилетию галерея Ruarts проводит коллективную ретроспективу и собирает значимые работы российских и зарубежных художников, участвовавших за эти годы в ее проектах. В честь «совершеннолетия» куратор Катрин Борисов нарочно обращается к чувственному эротичному подтексту. Экспозиция раскрывает разные уровни понимания личного пространства, внутренних и внешних границ, зоны интимности и этики телесности. Так, в своих работах Кимико Йошида размышляет о самоидентификации, Корнели Толленс — о союзе духовного и плотского, Влад Локтев — о флюидности желания, а южнокорейский скульптор Йи Хван Квон — об искаженном представлении о собственном теле.
«Надежда Лихогруд. Память заполнена» в ММОМА
До 5 февраля
Новый совместный проект ММОМА с онлайн-галереей дизайна Sample — первая персональная выставка Надежды Лихогруд с ее керамическими работами, созданными специально для выставки. В них художница объединяет классическую форму с воспоминаниями о постсоветском детстве и современными реалиями социальных сетей. Так, серия «Saved» одновременно напоминает галерею сохраненных фотографий в телефоне и советскую плитку. А круги в серии «Highlights» отсылает и к популярному в соцсетях формату контента, и к круглым барельефам московского метро. В этом проекте Надежда Лихогруд намеренно отказывается от цвета, размышляя о свойствах памяти и ее неоднородности в условиях быстрых информационных потоков.
«Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
До 5 февраля
В Новой Третьяковке последний месяц показывают проект о Сергее Дягилеве, импресарио и создателе знаменитых «Русских балетов». Это своего рода генеральная репетиция будущего зала Дягилева, для которого несколько лет назад приобрели в Великобритании коллекцию оригинальных сценических костюмов, созданных по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Наталии Гончаровой и Николая Рериха. Помимо них, на выставке представлены фотографии балетных спектаклей и репетиций, а также более 200 графических работ: эскизы костюмов и декораций, портреты хореографов Леонида Мясина, Сержа Лифаря, Михаила Фокина и знаменитых этуалей Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой, Анны Павловой и Ирины Бароновой из коллекции Михаила Ларионова.
«МетаПотребитель» в ГУМ-Red-Line
До 10 февраля
В ГУМ-Red-Line открылась выставка одного из первых и самых известных медиахудожников в России — Аристарха Чернышева. Она охватывает пять последних лет его творчества, когда художник начал осмыслять технологический прогресс и кризисы современного общества. Особенно остро его волнует проблема сверхпотребления — этому посвящены и заглавный проект выставки «МетаПотребитель», и другие видеоработы и напечатанные на 3D-принтере объекты художника. Также, словно опережая корпорации, Аристарх Чернышев создает свои версии умных гаджетов и социальных сервисов, которые посетители могут примерить на себя с помощью технологий дополненной реальности. Например, персональный информационный организм и маску-патч, способную восстанавливать органы и ткани человека.
«Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» в Историческом музее
До 13 февраля
На выставке воссозданы образы городских российских модниц последних 160 лет в самых разных обстоятельствах: на прогулке, на работе, в дороге и во время выхода в свет. Показывают наряды эры корсетов и кринолинов, эффектные туалеты модниц начала ХХ века, постреволюционные образы, номенклатурный блеск 1930–1950-х. Также впервые экспонируют вещи знаменитых советских модельеров — например, комплекты, созданные Тамарой Файдель в Общесоюзном доме моделей одежды и Аллой Левашовой в СХКБ, — и демонстрируют работы современных российских дизайнеров. Среди них как известные бренды Игоря Чапурина, Алены Ахмадуллиной, Виктории Андреяновой, так и молодые дизайнеры и марки: Антон Лисин, Даниил Анциферов, Саша Гапанович, Gate31, Monochrom и 12 Storeez.
«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения» в Третьяковской галерее
До 26 февраля
Традиционный блокбастер в Третьяковке — ретроспектива одного из основоположников русского импрессионизма Игоря Грабаря. Основываясь на опыте европейского искусства начала XX века, он создавал яркие жизнеутверждающие пейзажи и натюрморты, в 1930-е годы писал портреты известных личностей, а под конец жизни стал мастером соцреализма. В экспозиции представлены более 100 картин из Третьяковки, Русского музея (где год назад уже показывали этот проект) и других российских собраний. Выставка познакомит и с музейно-исследовательской деятельностью Грабаря — он написал первую многотомную историю русского искусства, монографии о Серове и Левитане, а в 1910-е годы, став директором Третьяковки, превратил частную галерею в музей европейского типа.
Истра
«Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний» в «Новом Иерусалиме»
До 14 мая
В подмосковном музее «Новый Иерусалим» собрали лучшие образцы фламандской живописи XVII века из частных коллекций и региональных музеев. Все они объединены именем Рубенса, который сформировал хрестоматийные жанры и спрос на произведения фламандцев. Помимо его «Коронования Роксаны Александром Македонским», в экспозиции представлены изобильные натюрморты Снейдерса, «завтраки» ван Сона, многофигурные композиции Брейгелей и мифологические сцены Йорданса — с многочисленными символами и мастерски прорисованными деталями. Также на выставке можно узнать, как формировался новый художественный рынок во Фландрии XVII века и выстраивались отношения между авторами, коллекционерами и арт-дилерами.
Петербург
«Балабанов» в «Севкабель Порту»
До 15 января
В «Севкабель Порту» завершается выставка-путешествие по киновселенной Алексея Балабанова. С помощью мультимедийных инсталляций, архивных материалов и сценографии от Planet 9 здесь можно познакомиться с полной фильмографией режиссера: от ученических работ для Свердловской студии документального кино и ранних короткометражек до знаменитых «Брата», «Груза 200», «Я тоже хочу» и неснятых картин. Проводником на выставке станет специальное аудиосопровождение от сыновей режиссера — Петра и Федора Балабановых. Они помогут разобраться в его художественных кодах и проследить взаимосвязи личной жизни и творчества Балабанова.
«Маяна Насыбуллова. Памятник памяти» в галерее Anna Nova
До 6 февраля
В галерее Anna Nova показывают персональный проект Маяны Насыбулловой — это продолжение представленной этим летом в московском Музее Вадима Сидура двухчастной инсталляции «Everything is terrible», которая была посвящена феноменам повторяющейся катастрофы и исторической памяти. Нарратив выставки выстраивается вокруг центрального образа Памятника памяти: используя структуру и эстетику советского мемориального ансамбля, художница трансформирует его основные элементы. Вместо увековеченных в камне воинов создает застывшие фигуры плакальщиц; вместо триумфального вечного огня — колодец, наполненный слезами. Экспозиция проекта погружает зрителя в покинутое людьми и руинизированное пространство, населенное керамическими скульптурами — носителями прошлого, которое больше некому помнить.
«Rembrandt. Magnum opus» в Музее Академии художеств
До 28 февраля
Музей Академии художеств начинает цикл выставок о любимых художниках Исаака Бродского. Первая экспозиция посвящена Рембрандту, которого тот неоднократно называл одним из самых великих художников прошлого. Стремясь быть похожим на своего кумира, Бродский даже какое‑то время носил бархатную черную широкую кепку в виде берета, словно заимствованную с автопортретов Рембрандта. У создателя жанра портрета-биографии Бродский учился не только точности передачи внешности, но и способности изображать внутреннюю суть человека. Специально к выставке весь январь в музее петербургский художник-график Юрий Штапаков будет проводить мастер-классы по печатной графике: расскажет, что такое гравюра на картоне, монотипия, линогравюра и сухая игла, научит создавать их и работать на офортном станке.
«Рисунки и акварели. XVIII век» в Русском музее
До 27 марта
В Русском музее хранится самая большая коллекция отечественных рисунков и акварелей XVIII века, но из‑за своей хрупкости они экспонируются очень редко. На выставке можно увидеть натурные штудии, наброски и этюды Антона Лосенко и Петра Соколова, эскизы будущих барельефов Михаила Козловского, серию типажей нищих-слепцов Ивана Ерменева и акварельные пейзажи Семена Щедрина и Михаила Иванова. Также в экспозиции представлены работы иностранных мастеров — Жан-Батиста Лепренса, Франческо Фонтебассо, Пьетро Гонзаго, Джакомо Кваренги, Тома де Томона, Иоганна Фридриха Антинга: от эскизов плафонов и театральных декораций до беглых шаржированных портретов и силуэтов, которые знакомят с европейской художественной традицией, открывавшей для русских художников и публики новые темы и типы рисунка.
«Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» в Шереметевском дворце
До 16 апреля
В Шереметевском дворце проходит выставка, переносящая в Петербург Серебряного века. Основная идея — показать, как в его культуре отразился образ Венеции XVIII века и «История моей жизни» Джакомо Казановы, ставшая культовой книгой для мирискусников и других творцов эпохи. Аналогичным символом Серебряного века кураторы выбрали молодого тогда авантюриста Сергея Дягилева. Выставка построена как драма в четырех актах. В первом заявлены основные мотивы: театральность и чувственность «веницейской жизни». Второй посвящен сценическим исканиям Всеволода Мейерхольда и его соратников, а третий — богеме Серебряного века, жившей по образцу комедии дель арте. Последний акт описывает трагический финал эпохи, предсказанный в «Маскараде» Мейерхольда — его премьера состоялась на сцене Александринского театра в вечер Февральского переворота. Обо всем этом рассказывают с помощью более сотни картин, рисунков и театральных костюмов из двадцати музеев и частных коллекций Москвы и Петербурга.