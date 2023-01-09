На какие выставки стоит сходить в январе 2023-го

В ГУМ-Red-Line открылась выставка одного из первых и самых известных медиахудожников в России — Аристарха Чернышева. Она охватывает пять последних лет его творчества, когда художник начал осмыслять технологический прогресс и кризисы современного общества. Особенно остро его волнует проблема сверхпотребления — этому посвящены и заглавный проект выставки «МетаПотребитель», и другие видеоработы и напечатанные на 3D-принтере объекты художника. Также, словно опережая корпорации, Аристарх Чернышев создает свои версии умных гаджетов и социальных сервисов, которые посетители могут примерить на себя с помощью технологий дополненной реальности. Например, персональный информационный организм и маску-патч, способную восстанавливать органы и ткани человека.