Реклама
Театр

Давай бояться вместе: «Кто боится Вирджинии Вулф» в Театре наций

Анастасия Паукер
Сегодня в 17:03
В Театре наций поставили спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф» со звездным составом. Анастасия Паукер — о том, почему классическая пьеса Эдварда Олби стала очень актуальной в конце 2022 года.

Осторожно, в тексте содержатся спойлеры.

Посреди ночи к профессорской чете Джорджу и Марте приходит молодая пара — новый коллега Джорджа по университету Ник и его супруга Хани. Они становятся невольными свидетелями ультракомического и сенсационно безжалостного баттла между мужем и женой, раз за разом выходящего за грани всех возможных норм. Они препираются, разыгрывают друг друга, стреляют холостыми патронами из ружей, припоминают друг другу позорные, скабрезные, трагические истории.

Пьесу Олби, написанную в 1962 году, о двух женатых парах, встретившихся как‑то ночью на долгий и судьбоносный разговор, часто используют для интеллектуальной антрепризы. Собственно, примерно она и получается у Данила Чащина, режиссера, чьими спектаклями равномерно покрыта Москва. Это очень игровой текст, которому не требуется сложное визуальное решение, но нужны по-настоящему сильные актеры. В данном случае это Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова и Александр Новин.
Помимо того, что этот спектакль — актерское состязание на высшем уровне, поход на премьеру вполне сойдет за первый сеанс семейной терапии. А может случиться так, что после этого спектакля вам придет мысль, что ваши отношения куда менее чудовищны, чем семейная жизнь дочери ректора Марты и ее супруга Джорджа.

© Ира Полярная/пресс-служба Театра наций

Для работы над пьесой режиссер пригласил психолога, который поставил диагноз каждому из персонажей: кто — параноик, кто — нарцисс. Собственно, весь спектакль — это битва патологий, в которой так и не оказывается победителя. Марта уничтожает самооценку своего мужа, пеняя на несостоявшуюся карьеру: она надеялась, что он станет преемником отца, но выяснилось, что у него кишка тонка. Марта Агриппины Стекловой — женщина с такой же необузданной энергией, как пламя ее волос, и с такой же непреодолимой жаждой жизни — и разрушения. В тех случаях, когда жизнь вдруг ей наскучивает, она начинает игру: придумывает розыгрыши, переодевания или даже сочиняет себе сына. Стеклова создает образ женской неукротимости, которую почти невозможно унять. Только в финале Джорджу это удается, но ему приходится заплатить за это слишком высокую цену.

Ник в исполнении Александра Новина оказывается скользким карьеристом, готовым на все, чтобы добиться повышения и возглавить кафедру. И при этом убогим простофилей, который верит, что интимная связь с Мартой в эту роковую ночь что‑то может для него решить. Сам того не ведая, он оказывается слишком незначительным и второстепенным персонажем в той бойне, которая здесь развернулась.

© Ира Полярная/пресс-служба Театра наций

Что касается Хани, Мария Смольникова делает из нее симбиоз из городской сумасшедшей и смешливого, недееспособного ребенка, чья наивность и трусость застят ей всю окружающую жизнь. Она не считывает иронии в свой адрес, не видит, как у нее перед глазами разворачивается интрижка между ее мужем и хозяйкой дома, и напивается до чертиков. И все это оттого, что до смерти боится постоянно случающихся у нее беременностей. Страх боли, а вместе с ней и жизни, настолько велик, что она раз за разом делает аборты, не признаваясь в этом своему благоверному.

Джордж в исполнении Евгения Миронова — пожалуй, самый сложносочиненный персонаж. В ответ на сумасбродство жены он готов быть и подлым, и жестоким, и безразличным. Но за всей этой палитрой его возможностей кроется безграничная, ничем не выжигаемая любовь. В финале спектакля в отместку супруге он «убьет» их вымышленного ребенка, но сделает это только потому, что она завела их игру в этот тупик, и обратной дороги уже не было. И это решение принесет ему невероятную боль, потому что одним движением он разрушит воображаемый мир, который так был необходим Марте на протяжении долгих лет.

Данил Чащин ставит спектакль об уродливом, но спасительном эскапизме.

Марта и Джордж придумали собственный мир, который помогал им примириться с окружающей их жизнью. Что же будет с ними дальше, если к финалу они оказались на руинах столь тщательно выстраиваемого ими бытия? Именно эта тема так роднит происходящее на сцене с тем, что мы все сейчас вынуждены переживать. Спектакль Данила Чащина вдруг оказывается о тотальном и уже вошедшем в привычку эскапизме и той цене, которую когда‑нибудь придется за него заплатить.

Подробности по теме
Прости, конечно же, нелепо: «Саша, привет!» в Театре Наций
расскажите друзьям
люди
Вирджиния ВулфАгриппина СтекловаАлександр НовинМария СмольниковаЕвгений Миронов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»