Давай бояться вместе: «Кто боится Вирджинии Вулф» в Театре наций

Для работы над пьесой режиссер пригласил психолога, который поставил диагноз каждому из персонажей: кто — параноик, кто — нарцисс. Собственно, весь спектакль — это битва патологий, в которой так и не оказывается победителя. Марта уничтожает самооценку своего мужа, пеняя на несостоявшуюся карьеру: она надеялась, что он станет преемником отца, но выяснилось, что у него кишка тонка. Марта Агриппины Стекловой — женщина с такой же необузданной энергией, как пламя ее волос, и с такой же непреодолимой жаждой жизни — и разрушения. В тех случаях, когда жизнь вдруг ей наскучивает, она начинает игру: придумывает розыгрыши, переодевания или даже сочиняет себе сына. Стеклова создает образ женской неукротимости, которую почти невозможно унять. Только в финале Джорджу это удается, но ему приходится заплатить за это слишком высокую цену.