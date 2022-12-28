Шантаж фото и фальшивая реклама: истории взлома героев «Афиши» и как не стать следующим

В январе 2022-го у меня взломали облачный сервис. Я лежал один дома ночью, чувствовал себя достаточно плохо, а потом состояние усугубилось историей со взломом. Все произошло примерно в 2.30, я очень хорошо помню это время, потому что тогда начал пересматривать сериал «Как я встретил вашу маму» и как раз включил серию, которая называлась «Ничего хорошего не происходит после 2 часов ночи».



Внезапно я получил сообщение в мессенджере: «У нас есть твои голые фотки, срочно пересылай сюда сто тысяч рублей».

Я уже потом почитал о том, как классно работают ребята: если бы прислали просто одно сообщение, у жертвы была бы возможность подумать. Поэтому пишут каждые пять секунд по паре слов, чтобы человек не выключался из диалога: «Срочно... сюда... кидай... быстро... а то...» Пишут, что сделали скриншоты всех соцсетей, всех подписчиков и сейчас начнут рассылку.



Не то чтобы у меня были какие-то флиртовые нюдсы. Я стал жить один, решил привести себя в порядок, похудеть. И просто сфоткал себя в зеркало, когда ходил по дому голый. Это была просто очень грустная фотка голого человека в полный рост. Ее нашли хакеры и начали говорить о том, что компрометирующе отфотошопили мою фотографию. Мне даже страшно было открывать этот снимок, хотя звучит как бред, в который невозможно поверить. Но из-за того, что тебя накручивают каждые пять секунд, моментально впадаешь в дичайшую панику.



Я еще был уставший, скорее всего, я что-то выпивал, на дворе ночь. И поэтому не мог просто остановиться и пять минут подумать. Я сначала заблокировал хакера. Нужна была хотя бы минута, чтобы собраться с мыслями.

А мне с другого номера продолжают писать: «Вот, мы уже отсылаем фотографии твоей матери».

Затем кидают скриншоты в подтверждение того, что вот-вот отправят маме и однокласснице.



Если бы у меня было время подумать и успокоиться, я бы что-то придумал. Но в панике решил, что могу перевести деньги. На карте было тысяч пятьдесят. Я написал, что у меня нет ста. Мне отвечают: «Быстро занимай, даю тебе две минуты». Я не смог занять у друзей, банкоматы были закрыты, поэтому я скинул тысяч сорок. Потом все говорили: «Зачем ты это сделал?» Этим я смог немного затормозить хакера, мы как будто бы с ним договорились. Он: «Все окей, завтра в 9 утра жду денег». И у меня появилась возможность подумать. Постепенно я начинал понимать, что это какая-то херня.

Мне казалось, что у меня достаточно стабильная психика. Я обычно смеюсь над людьми, которые попадаются на подставы, и всегда считал, что в критический момент могу думать холодной головой. Тем более я умею работать, когда ад вокруг, умею за секунду собраться, выдохнуть и сделать то, что нужно. Но в этот момент поддался панике.

Стал думать, что делать. Начал гуглить, писать другим людям, но все спали. Мне очень повезло, потому что я увидел, что мама онлайн. У меня очень хорошие с родителями отношения. Я рассказал ей, что случилось, что меня шантажируют и говорят, что сейчас пришлют ей фотографии. Мама отвечает: «Так мне уже прислали. Я сразу поняла, что это лютейший фотошоп».

В 6 часов утра она очень круто осадила меня тем, что все уже увидела. А это было моим главным страхом.



Мне сразу же полегчало, пропала паника. Написал во всех соцсетях, что меня взломали. Мне сразу стали отвечать очень по-хорошему, без грязи. Кто-то пошутил: «О, нюдсочетверг, все нормально». И человек пять еще рассказали потом о похожих историях. Меня это очень сильно успокоило. Я почитал еще статьи, сразу же поменял пароли, добавил двухфакторку везде, где ее не было. А ее не было почти нигде. Заблокировал хакера, запретил писать сообщения. Лег спать.



Утром мне пишут еще с одного телефона: «***** [оборзел] блокировать? Теперь ты мне должен не сто тысяч, а двести». Начинаются опять угрозы. Я в ответ просто стал блокировать его везде. Он бесился, писал днем, вечером, на следующий день, придумывал какие-то новые штуки.



История научила меня тому, что не стоит недооценивать хакеров, потому что я до сих пор не очень понимаю, из-за чего все произошло. До этого я днем долго работал в кафе, и говорят, что можно взломать облако через незашифрованный Wi-Fi. Когда читаешь статьи про кибербезопасность, думаешь: «Да-да-да, это круто, важно». Но реально делаешь что-то только тогда, когда сам сталкиваешься со взломом.





