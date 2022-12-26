Например, как‑то раз Lay’s решили, что их чипсы плохо продаются, стали изучать рынок и обнаружили, что сегмент 35-летних к ним лоялен, а молодежь не ест. И их цель была в том, чтобы увеличить долю Lay’s в том, что едят люди. Тогда они стали убеждать людей, что есть чипсы — это круто, так же как фейсбук говорит: все твои друзья здесь, заходи. Но они точно так же стали искать казиношные механики — например, того сочетания ингредиентов, при котором человеку максимально вкусно, но не слишком сладко и не слишком жирно, чтобы ввести его в такое же, как в казино, состояние потока, только в поедании. Они тратили на исследования до 30 миллионов долларов в год и даже построили челюсти, которые проверяли хрусткость тысяч разных вариантов чипсов, чтоб найти те, которые будут идеально заставлять человека доесть пачку до конца — хотя ему это не надо, это компании надо. И в тот же самый момент они изобрели Cheetos, которые стали невероятным прорывом, потому что Cheetos обманывают мозг: они создают во рту эффект исчезновения, который обманывает рецепторы, заставляя поверить, что это недостаточно калорийная еда.