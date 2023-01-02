Что мы читали в 2022 году

В России женщинам — пусть и по совершенно другим причинам — тоже пришлось многое взвалить на свои плечи. В том числе в литературе: именно дамы выдали три самых ярких дебюта за отчетный период. У Аси Володиной, например, практически одновременно вышли «Часть картины» в «Строках» и «Протагонист» в «Редакции Елены Шубиной». Можно, конечно, побурчать о том, что линии сборки в обоих текстах видны сильнее, чем хотелось бы, но бог с ними, в конце концов. А в остальном тот же «Протагонист» — очень ладный роман из девяти монологов, посвященных самоубийству Никиты, студента суперпрестижного вуза. Выскажутся мама, преподавательница, сосед по общаге — и эти нервные показания, которые на самом деле исповеди, порционно освещают смерть Никиты и крайне ловко создают интригу. Что с прозой филолога случается далеко не всегда: вездесущие эпитеты из античных трагедий обычно ничего хорошего не сулят, но Ася проскользнула между Сциллой и Харибдой: получилось и сюжетно, и с не раздражающими филологическими финтифлюшками.