Никита Ефремов сыграл в спектакле по мотивам конкурса «Твоя история с билайном»

Представители бренда рассказали, что в постановке приняли участие Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие артисты. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян, он выбрал для него формат роуд-муви — дорожного киноприключения.
«Совершенно уникальный проект. Впервые формат роуд-муви переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна», — рассказал Долмазян.
Постановщик подчеркнул, что «за каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников». Он также отметил, что «вся команда очень жалеет, что проект прошел в эксклюзивном формате и был показан только один раз».
Несмотря на это, зрители все еще могут посмотреть спектакль. Его видеозапись можно найти в сервисе «билайн ТВ» и в сообществе мобильного оператора в соцсети «ВКонтакте».
Никита Ефремов поделился, что ему «всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко, живо и энергично». «Как будто мы все, как в этой пьесе, встретились в каком‑то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу наши истории, которые близки нашему сердцу», — сказал он.
Артист добавил, что согласился принять участие в постановке, «потому что сейчас очень важно поддерживать связь друг с другом». «Я благодарен билайну за то, что они это делают», — прокомментировал он.
Кульминацией спектакля стало награждение победительницы конкурса — Елены Тарасовой из Москвы. Она поделилась с брендом рассказом «Любовь с первого голоса» и обошла в конкурсе Дениса Лейкома из Омска, Василия Трофимова из Астрахани, Алену Васильеву из Петербурга и Виктора Попова из Пермского края.
Все пятеро финалистов получили сертификаты на 30 лет связи без абонентской платы, а Тарасова выиграла еще и миллион рублей. Кроме того, сертификаты на 100 тыс. рублей на отдых в загородном отеле вручили двум сотрудникам билайна, которые стали финалистами конкурса рассказов среди работников компании.
Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом»
Идентификатор ОРД: 2sHEdXsonKAmunLqahoVUUYW4Df41Xgm7cefvseEArPPyJfFBzqgEVxN