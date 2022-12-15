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Никита Ефремов сыграл в спектакле по мотивам конкурса «Твоя история с билайном»
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:36
билайн подвел итоги конкурса «Твоя история с билайном» и представил спектакль по мотивам историй из жизни, которые рассказали его финалисты. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда.
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Представители бренда рассказали, что в постановке приняли участие Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие артисты. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян, он выбрал для него формат роуд-муви — дорожного киноприключения.

«Совершенно уникальный проект. Впервые формат роуд-муви переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна», — рассказал Долмазян.

Постановщик подчеркнул, что «за каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников». Он также отметил, что «вся команда очень жалеет, что проект прошел в эксклюзивном формате и был показан только один раз».

Несмотря на это, зрители все еще могут посмотреть спектакль. Его видеозапись можно найти в сервисе «билайн ТВ» и в сообществе мобильного оператора в соцсети «ВКонтакте».

«У нас подобралась великолепная команда, которая работает над спектаклем. И режиссер прекрасный, и все партнеры артисты, и те, кто отвечают за костюмы, и те, кто занимается продюсированием и выпуском этого спектакля. И с самой первой репетиции мы как‑то даже не тратили время на нахождение общего языка и сразу начали изучать, смеяться и дружить»
Никита Ефремов
актер

Никита Ефремов поделился, что ему «всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко, живо и энергично». «Как будто мы все, как в этой пьесе, встретились в каком‑то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу наши истории, которые близки нашему сердцу», — сказал он.

Артист добавил, что согласился принять участие в постановке, «потому что сейчас очень важно поддерживать связь друг с другом». «Я благодарен билайну за то, что они это делают», — прокомментировал он.

Кульминацией спектакля стало награждение победительницы конкурса — Елены Тарасовой из Москвы. Она поделилась с брендом рассказом «Любовь с первого голоса» и обошла в конкурсе Дениса Лейкома из Омска, Василия Трофимова из Астрахани, Алену Васильеву из Петербурга и Виктора Попова из Пермского края.

Все пятеро финалистов получили сертификаты на 30 лет связи без абонентской платы, а Тарасова выиграла еще и миллион рублей. Кроме того, сертификаты на 100 тыс. рублей на отдых в загородном отеле вручили двум сотрудникам билайна, которые стали финалистами конкурса рассказов среди работников компании.

«Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное»
Александр Торбахов
Генеральный директор билайна

Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом»
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