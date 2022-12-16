Музей криптографии вернулся: гид по двухдневной программе переоткрытия

Переоткрытие спустя полгода
Музей криптографии на Ботанической улице впервые открылся год назад и удивил высокотехнологичной, интерактивной и стильно оформленной экспозицией о том, в чем сегодня важно разбираться каждому, — это информационная безопасность и история шифрования данных с древнейших времен. Однако тогда музей не мог похвастаться обширной публичной программой и принимал посетителей только три раза в неделю. Ему потребовалось закрыться на полгода, чтобы усовершенствоваться и заработать на полных мощностях. Теперь музей будет открыт все дни, кроме понедельника.
Лидия Лобанова, директор Музея криптографии: «Часто мы слышим о том, что наука — это сложно, а математика — это что‑то для умных. Мы хотим показать: наука и технологии — это про тебя. В новом сезоне в музее появятся курсы и воркшопы для подростков, лекции и кинопоказы; пройдет конференция, посвященная истории интернета. А для профессионального музейного сообщества — презентация книги про наш опыт в подготовке музея к открытию и конференция про цифровую доступность».
Еще более интерактивная постоянная экспозиция
За эти полгода кураторы существенно доработали каждый из пяти залов основной экспозиции. Появилось более 15 новых инсталляций, а представленные ранее объекты стали еще интерактивнее. Главный акцент, как и прежде, сделан на вовлечение посетителя: ему предлагают не просто смотреть и изучать, а в игровом формате узнавать, как работает та или иная технология. В дни открытия — 17 и 18 декабря — экспозицию можно будет посетить со скидкой 50%.
Анна Титовец, главный куратор музея: «Теперь на симуляторе, выполненном в виде копии знаменитых шифровальных машин „Фиалка“ и „Энигма“ эпохи Второй мировой войны, можно зашифровать или расшифровать сообщение. Или почувствовать себя дипломатом времен холодной войны и вступить в дипломатическую переписку, используя копии исторических телетайпов „Горячей линии связи. Москва — Вашингтон“, которая была создана в 1963 году для облегчения обмена информацией в критических ситуациях между двумя державами.
В зале „Криптография в цифровую эпоху“ появилась инсталляция „Блокчейн“, в которой можно создать свой портрет с AR-маской, защитить его технологией блокчейн и забрать это фото с собой. Также мы создали большую интерактивную инсталляцию „Универсальная схема передачи информации“, в которой можно запускать сообщения по разным каналам связи и наблюдать их поэтапную трансформацию. Кроме того, мы добавили еще один смысловой слой экспозиции — так называемый гик-контент — посетители смогут „открывать“ спрятанный в некоторых инсталляциях более сложный тип контента с помощью выданных на входе ключей».
Принципы доступности в экспозиции и инклюзивные экскурсии
Также экспозицию оборудовали инклюзивными средствами: большинство мультимедийных инсталляций дополнили аудиорежимом с тифлокомментариями и тактильными экспонатами, а надписи к ним перевели на русский жестовый язык. К открытию в музее запустят три новые инклюзивные экскурсии. Два маршрута на русском жестовом языке: о криптографии в цифровую эпоху и современном искусстве в музее. А также обзорную экскурсию по экспозиции с тифлокомментариями и осмотром тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей. Каждый из маршрутов представят в дни открытия. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Выставка «Тогда — сейчас»
Помимо постоянной экспозиции, теперь в музее планируют организовывать исторические, научно-технические, художественные и art&science-выставки — все они будут напрямую или косвенно связаны с криптографией. Начинают с фотопроекта «Тогда — сейчас», посвященного истории здания, в котором сегодня располагается музей.
Анна Титовец: «Фотографы Александр Гронский и Арсений Несходимов сделали эти снимки в начале 2020 года — перед тем как начался капитальный ремонт. Со здания тогда только сняли гриф секретности, так как ранее в нем располагался НИИ автоматики (теперь концерн „Автоматика“), занимавшийся разработкой оборудования секретной связи. Оно пустовало уже четыре месяца: кабинеты, служебные помещения, рабочие места были покинуты сотрудниками, но все еще хранили следы жизни. Фотоснимки размещены в основном в воздухе, над головами посетителей: на полупрозрачных нежестких носителях, на тканях, подрагивающей проекции или в пластиковых файлах на стенах, как призрачные свидетельства или улики, собранные в этих местах. Поэтому мы называем выставку интервенцией в существующую экспозицию».
Игры, квесты и мастер-классы
Чтобы акцентировать внимание на интерактивности музея, в программу открытия включили много игр и мастер-классов для школьников старше 12 лет. Так, 17 декабря в 13.00 во время игры-путешествия «Как устроен музей» его сотрудники расскажут, как исследовать историю здания, собрать коллекцию и спроектировать инсталляцию. Участники создадут свои портреты идеального музея и презентуют их гостям и команде Музея криптографии во время паблик-тока «Музей говорит». В 15.00 на мастер-классе «Безопасность в интернете» школьники научатся защищать свои данные в мессенджерах. А 18 декабря в 13.00 не только дети, но и взрослые смогут пройти квест: отгадать спрятанные в экспозиции музея загадки и расшифровать сообщения. Первые пять победителей, правильно выполнивших все задания, получат призы.
Лекции и паблик-токи
Узнать больше о коммуникационных технологиях и современной криптографии можно будет во время лекционной программы от сотрудников музея и приглашенных экспертов. Например, 17 декабря в 16.00 в формате PechaKucha Night они выступят с короткими презентациями (каждая — не длиннее 400 секунд и 20 слайдов) и расскажут, что такое квантовая криптография, каковы главные тренды в защите данных и возможно ли сохранить приватность в наше время.
18 декабря в 13.00 экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Татьяна Голицына прочитает лекцию об удивительных зданиях, созданных для советских НИИ, и их использовании сегодня. А в 16.00 пройдет дискуссия «Техноскептики и технооптимисты: как отвечать на вызовы времени». Главный куратор музея Анна Титовец, культуролог Оксана Мороз, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант и замдиректора Политехнического музея Константин Фурсов обсудят, как развитие технологий влияет на общество, коммуникацию между людьми, культуру, этику, и при чем тут криптография.