Музей криптографии вернулся: гид по двухдневной программе переоткрытия

Анна Титовец: «Фотографы Александр Гронский и Арсений Несходимов сделали эти снимки в начале 2020 года — перед тем как начался капитальный ремонт. Со здания тогда только сняли гриф секретности, так как ранее в нем располагался НИИ автоматики (теперь концерн „Автоматика“), занимавшийся разработкой оборудования секретной связи. Оно пустовало уже четыре месяца: кабинеты, служебные помещения, рабочие места были покинуты сотрудниками, но все еще хранили следы жизни. Фотоснимки размещены в основном в воздухе, над головами посетителей: на полупрозрачных нежестких носителях, на тканях, подрагивающей проекции или в пластиковых файлах на стенах, как призрачные свидетельства или улики, собранные в этих местах. Поэтому мы называем выставку интервенцией в существующую экспозицию».