Всё везде и сразу: спектакль «Когти в печень (никто не вечен)» в «Практика»

В тринадцатом интернате внезапно отключается электричество. Весь основной административный состав, пытаясь разобраться в произошедшем, оказывается заперт в кабинете директора. Когда электричество удается восстановить, выясняется, что им в кабинет подкинули инвалидное кресло. Наученные незабываемым опытом пребывания в детском интернате директор, главбух, два заместителя, врач и секретарша понимают, что кресло либо заминировано, либо заражено бактериальным оружием — не иначе. Остроумные диалоги и комические сценки в духе хорошего ситкома о жизни ГБОУ вдруг оборачиваются комикс-сатирой на прогнивший мир бюрократии. Вестник в виде завхоза Сергея Савельевича (спасибо поэту Андрею Родионову за это явление) объяснит из‑за двери запертым что к чему: они здесь в наказание. Не так давно директор Калерия Михайловна уничтожила инвалидное кресло ученика Десантникова, изобретенное им лично, потом провела сбор на кресло как у Стивена Хокинга, но средства присвоила, а парню выделила самое обычное. После чего поместила его в изолятор, где тот объявил голодовку, а потом и вовсе совершил самосожжение.