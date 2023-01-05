9 лучших спектаклей 2022 года

«Мастерская Брусникина» под конец года покуролесила и поставила абсурдистскую пьесу-комикс Юрия Клавдиева о чиновничьем произволе в одном ГБОУ. Воспитанники интерната взбунтовались, заперли администрацию в кабинете директора и разъясняют, чем те заслужили это заключение, и каким образом могут из него выбраться. У режиссера Сергея Карабаня получился разом и интригующий детектив, и ситком, и потайной ход в мультивселенную, где нет коррупции, дети счастливы, чиновники не присваивают деньги и не закрывают никого в изоляторах — все раскаялись и живут дружно. То есть, как выяснилось, даже в 2022-м есть место мечте, и вселенная, где она может исполниться.