9 лучших спектаклей 2022 года

Этот спектакль открывал 2022 год и сразу сшибал с ног, но еще более своевременным оказался после 24 февраля. «Р» — именно тот случай, когда большой художник видит общую картину: анализирует предпосылки и предчувствует последствия. Режиссер Юрий Бутусов и драматург Михаил Дурненков вместе с сатириконовской командой превратили «Ревизора» в тонкое исследование травмы и боли маленького человека. Это не сатира на чиновничью Россию, а полное сострадания трагическое свидетельство того, как мы оказались в этой бездне.
Андрей Могучий, режиссер эпического масштаба, из небольшого рассказа Василия Шукшина создал многоуровневую притчу о путешествии русской бабы Авдотьи Громовой по бездорожью ее бедовой страны. Нина Усатова виртуозит в роли маленькой женщины с большим сердцем, которая каждому посочувствует, подвезет на своем мотоцикле «Урал», да еще и до Ленина дойдет, чтобы отмазать сына от тюрьмы. «Мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда». Спектакль о скитаниях по бескрайним просторам беды точно войдет в историю русского театра трагического 2022 года.
Спектакль Евгения Писарева — еще один потрясающий и одновременно ужасающий документ эпохи. Мюзикл «Кабаре» — феерия угасания Веймарской республики, апокалиптический карнавал кануна Третьего рейха. Денис Суханов в роли Конферансье МС и Салли Боулз Александры Урсуляк воплощают в себе весь нерв неуместного и страшного праздника на костях. Они артисты кабаре, и единственный путь сопротивления для них — это песни и танцы. Салли Боулз отказывается от билета в Париж и исполняет свою финальную песню «Cabaret» как предчувствие кромешной неизбежности.
«Мама, я в Москве» (режиссер Алексей Золотовицкий)
Театр «Практика»
На театральной карте Москвы уже пару лет как появился классный режиссер Алексей Золотовицкий. «Мама, я в Москве» — его совместная работа с актрисой и драматургом Диной Губайдуллиной. Перед нами высококачественный сторителлинг: Дина рассказывает о том, как перебралась в Москву, живет на окраине, ходит по кастингам, каждый день сталкивается с трудностями и дураками, но не унывает. Ей помогает феерическое чувство юмора. Весь спектакль замешан на шутках экстракласса, Динином обаянии, очень узнаваемых ситуациях, а сделано все с таким умом и талантом, что незатейливая, казалось бы, история превращается в абсолютно душеспасительную.
«Саша, привет» (режиссер Марат Гацалов)
Театр Наций
Писатель Дмитрий Данилов создал неоабсурдистскую антиутопию о непрекрасной России будущего, но получилось все куда ближе к реальности 2022-го, чем он рассчитывал. В центре событий — профессор в исполнении Игоря Гордина, приговоренный к казни за интимную связь со студенткой. Он живет в комфортабельной камере с вайфаем и VPN, но каждый день вынужден отправляться на прогулку по коридору, где однажды его расстреляет пулемет Саша. Никто не знает, когда это произойдет: дату смерти выберет нейросеть. Спектакль Марата Гацалова о том, как быстро страх входит в привычку и как легко обмануться и принять комфорт за свободу.
«Полная иллюминация» (режиссер Галина Зальцман)
Театр «Шалом»
Более своевременного появления романа Джонатана Сафрана Фоера на нашей сцене представить, наверное, невозможно. Роуд-муви по западной Украине в поисках уничтоженного немцами в 1942 году еврейского местечка — зрелище сегодня особенно разрывающее. Галине Зальцман и артистам театра «Шалом» удается чрезвычайно трепетно и с большой любовью создать образы как уморительно обаятельных одесситов, так и рассудительного, тонко чувствующего американского писателя. Джонатан отправился в путь, чтобы найти ту женщину, которая когда‑то спасла жизнь его деду. Эта история о том, как память, несмотря ни на какие препятствия, сохраняется: в людях, предметах, земле. И что правда всегда находит возможность выплыть на поверхность.
«Елизавета Бам» (режиссер Гоша Мнацаканов)
Театр «Сатирикон»
Гоша Мнацаканов, недавний выпускник Сергея Женовача, — наметившаяся новая звезда нашей театральной сцены. Вместе с артистами «Сатирикона» он не столько ставит пьесу Хармса, сколько на три с лишним часа погружает нас в мир, выстроенный по логике ОБЭРИУ. Тут посреди детального проработанного питерского двора (декорация — топ!) и розоволосая Елизавета Бам — в исполнении Антона Кузнецова, и старухи падают с небес, и ангелы-милиционеры являются, и вообще происходит не пойми что: то ли арест, то ли карнавал. В 2022-м как никогда понятно, по каким законам и беззакониям устроены произведения Хармса. Расщепление сознания в ответ на расщепление мира — кажется, Мнацаканов очень точно угадал момент, когда этим приемом вновь стоит воспользоваться.
«Берегите ваши лица» (режиссер Савва Савельев)
«Гоголь-центр»
Это последний и знаковый для «Гоголь-центра» спектакль: Савва Савельев поставил пьесу Андрея Вознесенского, которую в свое время лишь трижды сыграли на сцене Театра на Таганке, а потом запретили. На этот раз после нескольких показов спектакля был уничтожен «Гоголь-центр». Савва Савельев соединяет пьесу Вознесенского с воспоминаниями Владислава Мамышева-Монро — художника с тысячью лиц, мастерски перевоплощавшегося в различных знаменитостей. Одна из сильнейших составляющих спектакля — группа Shortparis, исполняющая каверы на Владимира Высоцкого. «Берегите ваши лица» — это манифест свободы и завет лучшего театра Москвы, растворившегося в мороке 2022 года.
«Когти в печень (никто не вечен)» (режиссер Сергей Карабань)
«Мастерская Брусникина» и театр «Практика»
«Мастерская Брусникина» под конец года покуролесила и поставила абсурдистскую пьесу-комикс Юрия Клавдиева о чиновничьем произволе в одном ГБОУ. Воспитанники интерната взбунтовались, заперли администрацию в кабинете директора и разъясняют, чем те заслужили это заключение, и каким образом могут из него выбраться. У режиссера Сергея Карабаня получился разом и интригующий детектив, и ситком, и потайной ход в мультивселенную, где нет коррупции, дети счастливы, чиновники не присваивают деньги и не закрывают никого в изоляторах — все раскаялись и живут дружно. То есть, как выяснилось, даже в 2022-м есть место мечте, и вселенная, где она может исполниться.